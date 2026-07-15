Canicule : les vigilances évoluent, la date de fin connue

Près de soixante-dix départements sont toujours concernés par la vigilance orange pour canicule ce mercredi 15 juillet 2026. Si la canicule commence à perdre en intensité avant le passage d'une dépression orageuse, les températures vont une nouvelle fois dépasser les 40°C.

L'essentiel

La canicule de juillet 2026 n'est pas encore terminée. Ce mercredi 15 juillet, 69 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo-France, en revanche, la vigilance rouge n'est plus d'actualité.

Mercredi 15 juillet 2026, les températures demeureront élevées dans une partie du pays avec 30 à 35°C sur la moitié nord, le Sud-Ouest, le littoral méditerranéen et la Corse. Sur le quart sud-est du pays, le mercure atteindra 38°C cet après-midi, jusqu'à 40°C en basse vallée du Rhône, à l'intérieur de la Provence et dans le Centre.

La baisse des températures amorcée par l’ouest doit désormais gagner progressivement le reste du pays. La canicule devrait ainsi prendre fin dans une grande partie de la France d’ici jeudi, même si les températures resteront encore supérieures aux normales de saison dans certaines régions. Demain, les températures atteignent encore 36 à 39°C avec le développement des premiers orages, annonce La Chaîne Météo.

Sur le front de la sécheresse, 98 départements sont toujours concernés par une mise sous surveillance, dont 42 en situation de crise, 27 en alerte renforcée et 16 en alerte, selon VigiEau. La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus touchée, avec 11 départements sur 12 placés en crise.

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10:59 - Une nouvelle hausse des températures à partir du 20 juillet ? Une nouvelle hausse des températures dès la semaine prochaine accompagnée d'une canicule ? C'est ce que les dernières prévisions montrent avec une remontée progressive de l’indicateur thermique national. Dans une première hypothèse, la chaleur la plus intense "resterait surtout cantonnée à l’Espagne, véritable réservoir brûlant, ainsi qu’au sud de la France", indique La Chaîne Météo. Dans une seconde hypothèse, la "dorsale anticyclonique remonterait plus franchement vers la France, favorisant une nouvelle vague de chaleur plus étendue", apprend-on. Attention, la fiabilité de ces scénarios reste encore limitée, d'ici au 20 juillet, les prévisions peuvent largement évoluer. 10:43 - Une baisse des températures temporaire autour du 19 juillet La canicule va progressivement reculer à partir de jeudi par l’ouest et le nord-ouest, sous l’effet d’un changement de masse d’air et de quelques orages. Vendredi, la France devrait observer le retour de températures plus acceptables pour l'organisme : de 23 à 27°C sur de nombreuses régions. Cette baisse sera particulièrement sensible entre l’ouest, le nord, le Bassin parisien, le Centre et une partie de l’est, abonde La Chaîne Météo. L’indicateur thermique national, qui mesure la température moyenne à l’échelle du pays, "devrait ainsi passer d’un niveau très élevé en début de semaine à un minimum temporaire autour du 19 juillet", précise-t-on. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée du lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 09:14 - Après l’alerte rouge canicule, attention aux orages Entre mercredi et vendredi, la situation fortement orageuse dans un contexte caniculaire fait planer un risque marqué de phénomènes violents sur plusieurs départements, onze d'entre eux sont placés en vigilance orange pour orages. D'impressionnants grêlons sont redoutés par endroits. Lire l'article Orages en France : 11 départements en vigilance, la grêle peut être dévastatrice 08:13 - Jeudi, un passage de la vigilance orange à jaune dans de nombreux départements La journée du jeudi 16 juillet marquera une rupture importante dans l'intensité de cette nouvelle canicule. En effet, selon Météo-France, la redescente en vigilance jaune de nombreux départements est attendue à 6 heures du matin. "Seuls subsistent en vigilance orange l'Ile-de-France, l'ancienne région Rhône-Alpes, la région PACA, la Corse, une partie de l'Occitanie et le Lot-et-Garonne". En soirée, vers 22 heures, d'autres zones basculeront en vigilance jaune : la totalité de la région Ile-de-France et le département de la Lozère. 08:08 - Jusqu'à 35°C au nord, 40°C dans le centre et au sud Ce mercredi 15 juillet, les températures minimales vont de 16 à 20 degrés près de la Manche, ainsi que des Hauts-de-France à l'Alsace et dans la Alpes, entre 19 et 24 ailleurs. Les maximales amorcent une baisse avec 23 à 30 degrés près de la Manche, 30 à 35 sur le reste de la moitié nord, le Sud-Ouest, le littoral méditerranéen et la Corse, mais encore 34 à 38 degrés sur le quart sud-est du pays, localement 39 ou 40 en basse vallée du Rhône et à intérieur Provence, indique Météo-France dans son bulletin. 14/07/26 - 19:42 - Jusqu’à 63°C relevés sur des jeux pour enfants à Pau Le centre-ville de Pau était presque désert dimanche 12 juillet en milieu d’après-midi, alors que la température dépassait les 35°C et a atteint 36,7°C à 18 heures, rapporte Sud Ouest. Équipé d’une caméra thermique, un journaliste du quotidien a même relevé 63°C sur la résine de jeux pour enfants. 14/07/26 - 19:24 - Près de 40°C relevés en Isère L’Isère restera placée en vigilance orange canicule mercredi, sans avoir franchi le seuil de la vigilance rouge. Mardi, le mercure a dépassé les 39°C dans plusieurs stations, rapporte Le Dauphiné Libéré. Il a ainsi atteint 39°C à Grenoble CEA, 39,3°C à Sablons et 39,7°C à Coublevie. Ces valeurs sont restées inférieures aux records mensuels de juillet établis en 2019, avec 40,9°C à Sablons et 40,1°C à Coublevie. 14/07/26 - 19:09 - Jusqu’à 41,5°C enregistrés en Corse La canicule a été particulièrement intense en Corse mardi 14 juillet. La station de Figari a enregistré jusqu’à 41,5°C, rapporte le météorologue Guillaume Séchet. L’Île de Beauté avait basculé en vigilance orange canicule dans la journée. 14/07/26 - 18:08 - Des orages attendus mercredi dans plusieurs régions Selon Météo-France, des orages sont attendus mercredi 15 juillet dans l’est de la Bretagne et en Normandie. Une autre zone orageuse devrait concerner la Franche-Comté, l’Auvergne et les Alpes. 14/07/26 - 16:45 - Alerte rouge levée mercredi : à quoi faut-il s’attendre après le pic de chaleur ? Après plusieurs jours de fortes chaleurs, la situation commence à s’améliorer en France. Les 26 départements encore placés en vigilance rouge canicule repasseront en orange mercredi matin, mais les températures resteront élevées avec encore jusqu’à 40 °C attendus dans certaines régions. Face à la répétition des épisodes de chaleur extrême, les autorités rappellent l’importance des gestes de prévention et de la protection des personnes les plus vulnérables. 14/07/26 - 15:54 - Encore chaud demain ? Découvrez les prévisions météo Canicule, orages, soleil… découvrez les prévisions météo de demain et ce qu’il faut retenir pour votre journée de mercredi 15 juillet 14/07/26 - 15:45 - Un employé de 42 ans meurt après un malaise sur le circuit des 24 Heures du Mans Un salarié d’un sous-traitant de l’Automobile Club de l’Ouest est mort après un malaise survenu le 23 juin, alors qu’il démontait un chapiteau sur le circuit des 24 Heures du Mans. Ce travailleur de 42 ans intervenait en pleine période de canicule, avec des températures qui dépassaient les 40 °C. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès. 14/07/26 - 15:09 - La chaleur reflue, mais les incendies restent au cœur des inquiétudes La troisième canicule de l’été amorce une lente décrue ce mardi, mais 26 départements restent placés en vigilance rouge avant une levée de l’alerte mercredi. Le risque d’incendie demeure très élevé, notamment en forêt de Fontainebleau où plus de 2 000 hectares ont brûlé et où la piste criminelle est privilégiée. Laurent Nuñez a annoncé de nouvelles interpellations liées à des départs de feu volontaires. Des salves orageuses sont également attendues mercredi, notamment en Bourgogne et en Alsace. 14/07/26 - 14:41 - L'Aveyron va quitter la vigilance rouge mercredi matin Après plus de 48 heures en vigilance rouge, l'Aveyron devrait repasser en vigilance orange ce mercredi 15 juillet à partir de 6 heures, selon Météo-France. Les fortes chaleurs resteront toutefois bien présentes, avec des températures qui pourraient encore atteindre jusqu'à 38 °C avant une baisse plus nette et l'arrivée d'orages attendue jeudi. 14/07/26 - 13:36 - Une nouvelle vague de chaleur dès le 21 juillet ? À peine la canicule actuelle presque terminée, une nouvelle vague de chaleur pourrait déjà se profiler. Après une accalmie attendue en fin de semaine, les modèles météo envisagent une remontée des températures dès le 21 juillet, avec des pointes pouvant atteindre 40°C, d'abord dans le Sud-Ouest avant une possible extension à une grande partie du pays. À ce stade, il s'agit toutefois d'une tendance, qui reste à confirmer dans les prochains jours. LIRE PLUS

La fin de la canicule pas avant mi-juillet ?

La Chaîne Météo mise sur une fin de canicule à partir du jeudi 16 juillet. "De l'air océanique moins chaud, venu de l'Atlantique, devrait finir par remplacer l'air très chaud d'origine subtropicale. Cette transition pourrait se faire avec le passage de quelques orages mais l'échéance est trop lointaine pour préciser ce risque", indique le site spécialisé. D'ici là, le blocage anticyclonique pourrait se maintiendrait et provoquer l'effet d'une "pompe à chaleur".

La canicule va effectivement progressivement reculer à partir de jeudi par l’ouest et le nord-ouest, sous l’effet d’un changement de masse d’air et de quelques orages. Vendredi, la France devrait observer le retour de températures plus acceptables pour l'organisme : de 23 à 27°C sur de nombreuses régions. En revanche, une nouvelle hausse des températures dès la semaine prochaine, le 20 juillet, accompagnée d'une canicule est envisagée. Dans une première hypothèse, la chaleur la plus intense "resterait surtout cantonnée à l’Espagne, véritable réservoir brûlant, ainsi qu’au sud de la France", indique La Chaîne Météo. Dans une seconde hypothèse, la "dorsale anticyclonique remonterait plus franchement vers la France, favorisant une nouvelle vague de chaleur plus étendue", apprend-on.

Météo-France avait précisé que ce nouvel épisode de chaleur devrait toutefois être "de moindre intensité que le précédent, mais durable". L'indicateur thermique national avait franchi le seuil des 30 degrés lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier. Il nécessite toutefois "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées". L'établissement appelle également à la prudence en raison de la répétition des épisodes caniculaires depuis le début de l'été et de leurs effets cumulés sur les organismes ainsi que sur des sols déjà très asséchés.