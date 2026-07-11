Canicule de juillet 2026 : une date de fin se profile, les départements en rouge et orange et les prévisions du week-end

La canicule se poursuit ce samedi et les températures doivent encore augmenter tout au long du week-end, jusqu'au pic de chaleur attendu entre dimanche soir et lundi. 24 départements sont placés en vigilance rouge, mais de nouvelles alertes pourraient suivre.

La troisième canicule de l’année en France se renforce ce samedi 11 juillet. Après les premières vigilances rouges activées vendredi dans neuf départements de l’Ouest, 24 départements sont désormais placés en alerte rouge canicule. Sont concernés le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Cher, le Loir-et-Cher, le Loiret, l’Orne, l’Eure-et-Loir, ainsi que les huit départements d’Île-de-France, dont Paris.

Le reste de la France métropolitaine est placé en vigilance orange, à l’exception du pourtour méditerranéen. Les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, mais aussi la Lozère, la Haute-Loire, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes restent ainsi en vigilance jaune canicule ce samedi. Quant à la Corse, l’île de Beauté reste en vert, sans aucune alerte canicule.

Samedi après-midi, "les maximales sont comprises entre 35 et 38 degrés sur la plupart des régions, avec des pointes à 39 degrés sur le Val-de-Loire", prévient Météo-France. "Seuls le pourtour méditerranéen, les côtes de Manche, et les Hauts-de-France restent en dessous des 35 degrés". Les vigilances orange sont maintenues dans tous les départements qui ne basculent pas en rouge et s’étendent à la Somme, au Nord et au Pas-de-Calais. Seule l’Aude repasse en vigilance jaune. Au total, 59 départements sont classés en vigilance orange.

"Les températures vont continuer à augmenter" ce week-end, a annoncé vendredi à la mi-journée Virginie Schwarz, directrice de Météo-France. Elle a également prévenu qu’une "extension de la vigilance rouge canicule à d’autres départements est possible pour les journées de samedi et dimanche".

Le pic de la canicule atteint ce week-end ?

La journée de dimanche pourrait être encore plus chaude, avant un pic attendu entre dimanche soir et lundi 13 juillet, selon les prévisions de La Chaîne Météo. Les températures maximales devraient donc continuer à grimper dans les prochains jours, avec un risque d’extension des vigilances rouges. L’indicateur thermique national, évalué à 27,9°C ce vendredi, pourrait atteindre 29,2°C dimanche, toujours d’après La Chaîne Météo.

La fin de la canicule pas avant mi-juillet ?

"La canicule se prolonge jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins", soit pas avant le mercredi 15 juillet, prévient Météo-France. De petites améliorations pourraient cependant "s'amorcer sur la façade ouest du pays mardi ou mercredi". La Chaîne Météo, elle, mise sur une fin de canicule à partir du jeudi 16 ou du vendredi 17 juillet. "De l'air océanique moins chaud, venu de l'Atlantique, devrait finir par remplacer l'air très chaud d'origine subtropicale. Cette transition pourrait se faire avec le passage de quelques orages mais l'échéance est trop lointaine pour préciser ce risque", indique le site spécialisé. D'ici là, le blocage anticyclonique pourrait se maintiendrait et provoquer l'effet d'une "pompe à chaleur".

Météo-France avait précisé que ce nouvel épisode de chaleur devrait toutefois être "de moindre intensité que le précédent, mais durable". L'indicateur thermique national avait franchi le seuil des 30 degrés lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier. Il nécessite toutefois "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées". L'établissement appelle également à la prudence en raison de la répétition des épisodes caniculaires depuis le début de l'été et de leurs effets cumulés sur les organismes ainsi que sur des sols déjà très asséchés.

Dernières mises à jour

09:36 - Des pics de température à 40°C attendus ce samedi Le pic de chaleur se concentre ce samedi sur l’ouest, le centre et une partie du bassin parisien. Dans l’après-midi, les températures devraient atteindre 39 à 41°C, voire un peu plus très localement, selon La Chaîne Météo. Des valeurs exceptionnelles pour une première quinzaine de juillet. 08:13 - La nuit est restée étouffante près de la Méditerranée et dans plusieurs grandes villes La nuit est restée particulièrement chaude dans les centres-villes des grandes métropoles et près de la Méditerranée, selon le météorologue Guillaume Séchet. Les minimales ne sont pas descendues sous 24,9°C à Lyon-Tête d’Or, Arbois et Cap Pertusato. Elles ont atteint 25,1°C à Villefranche, 25,3°C à Nice et jusqu’à 26,2°C à Sartène, en Corse. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée du lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 10/07/26 - 23:46 - Samedi, "le cœur de l'épisode caniculaire" enfin atteint ? Sur X, vendredi soir, Keraunos, l'Observatoire français des orages et des tornades, estime que l'on entrera "dans le cœur de l'épisode caniculaire". Et cela va se poursuivre jusqu'à mercredi au minimum. Les températures vont grimper et oscilleront entre 35 et 39°C dans l'ouest du pays. Localement, les minimales tourneront autour de 24 et 25°C. Demain samedi, on rentre dans le cur de l'épisode caniculaire (jusqu'à mercredi au moins) avec reconstitution de la dorsale anticyclonique par l'ouest.

Les valeurs seront en hausse avec 35 à 39C dans l'ouest après des minimales localement proches de 24 à 25C. pic.twitter.com/DTOKjXy1vJ — Keraunos (@KeraunosObs) July 10, 2026 LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Une nouvelle canicule se profile cette semaine, mais des incertitudes demeurent sur l'intensité et la durée.