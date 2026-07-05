Canicule de juillet : les départements les plus touchés, et les jours où les températures vont exploser

Une nouvelle vague de chaleur touche la France. Météo-France place sept départements du Sud en vigilance orange et annonce un mercure qui devrait atteindre les 38/40°C dans l'ex-région Languedoc-Roussillon.

La France, qui venait à peine de renouer avec les températures agréables, replonge petit à petit dans la canicule à partir de ce premier week-end de juillet. Un anticyclone au-dessus de l'Europe occidentale fait remonter l'air chaud depuis la péninsule ibérique.

Pour le moment, le Sud du pays est le plus concerné. Météo-France a déjà placé sept départements en vigilance orange : l'Ardèche, l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Drôme, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse.

Les fortes chaleurs gagnent le Sud-Ouest, ce dimanche 5 juillet, avec des températures maximales comprises entre 35 et 37°C, et avec des pics de mercure à 38/40°C dans l'ex-région Languedoc-Roussillon.

À partir du lundi 6 juillet, les fortes températures devraient remonter vers le Nord. Météo-France prévoit un fort risque de canicule dans toute la région PACA et la moitié Est de la région Auvergne-Rhône Alpes ainsi qu'un risque modéré sur la surface atlantique de la région Nouvelle-Aquitaine. Mardi 7 juillet, les prévisions visent une expansion de la canicule avec un risque moyen sur les régions Pays-de-la-Loire et Centre-val-de-Loire.

Météo-France précise que ce nouvel épisode de chaleur reste pour le moment "de moindre intensité que le précédent", mais nécessite tout de même "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées".

En parallèle, sept départements restent placés en vigilance rouge pour des risques "très élevés" de feux de forêt ce dimanche 5 juillet : l’Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, et le Vaucluse. 21 autres départements sont en vigilance orange "risque élevé. Selon Météo-France, le risque de feux de forêt devrait petit à petit se dissiper, puisque l'organisme prévoit une diminution de la vigilance rouge à trois départements dès lundi 6 juillet : la Drôme, le Gard et le Vaucluse.

Si les températures doivent augmenter dans le courant du week-end, la hausse du mercure devrait se poursuivre sur la semaine du 6 au 12 juillet. Selon Sylvain Mondon de Météo-France, dont TF1 se fait l'écho, lundi, les températures seront "significativement au-dessus des normales de saison". Mais encore une fois, les températures les plus élevées seront constatées dans le Sud-Ouest et jusqu'à la vallée du Rhône. Elles devraient osciller entre 35 et 38°C. Dans la partie plus au nord, dont l'Île-de-France, les températures devraient "souvent" atteindre les 31 à 35°C.

La Chaîne Météo estime que le pic du nouvel épisode de chaleur pourrait être atteint entre le jeudi 9 et le vendredi 10 juillet avec un indicateur thermique national montant jusqu'à 26,7°C. Cette valeur, correspondant à la moyenne des températures relevées sur les 30 stations météorologiques de Métropole, avait franchi le seuil des 30°C lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier. De son côté, Sylvain Mondon reste prudent. "Le niveau d'intensité de cet épisode de chaleur et son extension vers le nord restent encore incertains", affirme-t-il, ajoutant que "la probabilité d'atteindre l'intensité des vagues de chaleur que nous venons de connaître reste cependant relativement faible".

"Le niveau d'intensité de cet épisode de chaleur et son extension vers le nord du pays" dépend notamment de l'évolution et du tracé de l'anticyclone, pointe Météo-France. Deux scénarios sont évoqués par les modèles météorologiques :

Le modèle américain GFS évoque le scénario le plus chaud et une configuration dans laquelle "les températures pourraient de nouveau atteindre, voire dépasser, les 35°C sur de nombreuses régions, avec un risque de canicule si cette chaleur venait à durer plusieurs jours", rapporte La Chaîne Météo.

Le modèle européen prévoit aussi une vague de chaleur, et possiblement une canicule, qui "serait bien présente, notamment sur la moitié sud et le centre du pays" mais aussi une "'influence océanique [qui] résisterait davantage près de la Manche et sur le nord-ouest" rendant les fortes chaleurs "moins généralisées et probablement moins durables", rapporte La Chaîne Météo. La canicule ne serait alors pas comparable à celle de juin.

Le temps devrait rester chaud sur la semaine du 13 au 19 juillet, mais il pourrait être plus humide et marqué par des orages ponctuels et localisés. "S'il est trop tôt pour évoquer des orages généralisés, la situation sera à surveiller puisque la météo pourrait jouer les trouble-fête au feu d'artifice", prévient Le Chaîne Météo.

Enfin, lors de la dernière semaine de juillet, du 20 au 26 juillet, si les prévisions sont d'une fiabilité "très limitée", il est question de "températures largement au-dessus des normales de saison" et de quelques orages.

Cette carte du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), élaborée le 3 juillet, montre des "anomalies" de températures pour le mois de juillet et de nouveaux pics de chaleur à venir, sans pouvoir prévoir à ce stade leur intensité exacte.

Dernières mises à jour

10:03 - Sept départements placés en vigilance orange canicule Le Sud de la France est pour le moment le plus concernés par cette nouvelle vague de chaleur en provenance de la péninsule ibérique. Météo-France a déjà placé sept départements en vigilance orange : l'Ardèche, l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Drôme, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse. 04/07/26 - 19:28 - Les vagues de chaleur perturbent aussi le comportement des animaux Les épisodes de fortes chaleurs ne touchent pas seulement les humains. Selon plusieurs études scientifiques, chiens, oiseaux, ou encore poissons peuvent devenir plus agressifs, désorientés et présenter des troubles de l’apprentissage et des réflexes lors des vagues de chaleur. Ces effets s’expliquent par le stress thermique, qui perturbe leurs capacités cognitives et leur comportement. Avec la multiplication des canicules liées au changement climatique, les chercheurs alertent sur un impact plus large sur la survie et l’équilibre des espèces. 04/07/26 - 18:39 - Météo-France rappelle les bons réflexes face aux fortes chaleurs Alors qu’un nouvel épisode de fortes chaleurs touche la France, Météo-France alerte sur les risques sanitaires liés à la canicule, qui peuvent apparaître dès les premiers jours d’exposition. Maux de tête, déshydratation ou encore coup de chaleur peuvent concerner l’ensemble de la population, y compris les personnes en bonne santé. L’organisme recommande plusieurs gestes essentiels : rester au frais, boire régulièrement de l’eau, fermer les volets en journée, éviter les efforts physiques et prendre des nouvelles des personnes fragiles. Les autorités rappellent qu’en cas de malaise, il faut contacter le 15. 04/07/26 - 17:56 - Les fonds de la journée de solidarité ont-ils réellement permis d’adapter les Ehpad aux canicules ? Créée après la canicule de 2003, la journée de solidarité génère environ 3,5 milliards d’euros par an pour financer la perte d’autonomie. Après un nouvel épisode de fortes chaleurs, son efficacité est questionnée, alors que 85 % des décès liés à la canicule concernent des personnes âgées. Si des investissements existent (modernisation des Ehpad, rénovation et équipements de rafraîchissement), la traçabilité des fonds reste floue. Une partie seulement est directement dédiée à l’adaptation aux canicules, relançant le débat sur un financement jugé insuffisant face au vieillissement de la population. 04/07/26 - 17:20 - Après les canicules, les militants du climat espèrent un sursaut de mobilisation en France Alors que plusieurs vagues de chaleur ont récemment frappé la France, des associations écologistes et des collectifs citoyens espèrent un regain d’engagement sur les questions climatiques. À Paris, des militants de Fridays for Future appellent notamment à une réaction plus forte des pouvoirs publics face à l’intensification des épisodes de canicule. Selon eux, ces événements climatiques extrêmes pourraient contribuer à réveiller les consciences, même si le mouvement écologique peine aujourd’hui à retrouver la dynamique des grandes mobilisations du passé. 04/07/26 - 16:39 - Toulouse active un vaste plan de mesures avec piscines à 1 € et espaces verts ouverts plus tard Face à un nouvel épisode de fortes chaleurs, la mairie de Toulouse active dès lundi 6 juillet plusieurs mesures du plan "Toulouse + fraîche". L’entrée des piscines municipales sera proposée à 1 € et leurs horaires seront élargis, avec des ouvertures prolongées en soirée dans plusieurs bassins. Plusieurs espaces verts resteront également accessibles jusqu’à 23h, tandis que des dispositifs spécifiques sont renforcés pour les publics vulnérables. 04/07/26 - 16:10 - Sept départements du sud placés en vigilance orange ce dimanche La chaleur va encore monter d’un cran. Météo-France place sept départements du sud en vigilance orange canicule pour ce dimanche, avec des températures qui pourraient dépasser les 35°C localement. Les autorités appellent à la prudence, notamment pour les personnes fragiles. 04/07/26 - 16:03 - Départs en vacances : trafic chargé et vigilance canicule sur les routes Ce samedi de grands départs en vacances s’annonce chargé sur les autoroutes françaises, avec des bouchons importants sur plusieurs axes, notamment dans le sens des départs. Bison Futé classe la journée en orange ou rouge selon les régions, tandis que les automobilistes doivent aussi composer avec une forte chaleur et plusieurs départements en vigilance canicule. Dans ce contexte, les autorités rappellent les risques accrus liés aux incendies et appellent à la prudence, notamment sur les axes menant vers le sud du pays. 04/07/26 - 14:54 - Les moustiques ont-ils vraiment disparu à cause de la canicule ? La disparition des moustiques lors de la canicule de fin juin 2026 n'est qu'une illusion temporaire, préviennent les entomologistes, selon Science et Vie. Pour échapper à la déshydratation, les insectes se sont simplement réfugiés à l'ombre et ont ralenti leur métabolisme, tandis que la sécheresse bloquait temporairement le développement des larves. Alors que le moustique tigre colonise désormais 83 départements, Santé publique France prévient que le retour de l'humidité et des pluies estivales va relancer massivement les pontes, prolongeant la saison des piqûres et la vigilance face aux virus jusqu'en novembre. 04/07/26 - 14:20 - Faut-il prévoir une alerte canicule en Île-de-France dans les prochains jours ? Alors que Météo-France tablait initialement sur un rafraîchissement dès mardi prochain, l'aggravation soudaine des modèles de prévisions laisse craindre des températures durables de 35 °C en journée et des nuits tropicales à plus de 20 °C sur la capitale. Le décalage de la masse d'air frais prévu vers l'Europe centrale pourrait ainsi pousser les prévisionnistes à placer la région parisienne en vigilance orange canicule à partir de mardi ou mercredi. LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Mais d'autres épisodes de chaleur pourraient suivre cet été, notamment durant le mois de juillet qui s'annonce plus chaud que d'ordinaire.