Canicule de juillet : les prévisions du week-end, ces zones où les température vont exploser

Une nouvelle vague de chaleur venant de la péninsule ibérique doit débuter ce 4 juillet et pourrait donner lieu à une canicule dans certaines régions. Les températures risquent d'augmenter jusqu'en milieu de semaine prochaine, selon Météo-France, qui place déjà l'Hérault et les Pyrénées-Orientales en vigilance orange.

La France venait à peine de renouer avec une fraicheur relative que la canicule est de retour dès ce premier week-end de juillet. Une hausse des températures est prévue dès le samedi 4 et le dimanche 5 juillet en raison d'un anticyclone au-dessus l'Europe occidentale qui devrait faire remonter l'air chaud depuis la péninsule ibérique, où il fera le plus chaud, jusqu'en France.

Météo-France a mis en place dès vendredi 3 juillet la vigilance orange canicule pour les départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, effective dès ce samedi 4 juillet à la mi-journée. Les thermomètres devraient y afficher localement jusqu'à 39°C dans l’après-midi.

Huit autres départements ont été placés en vigilance jaune : l'Isère, la Drôme, l'Adrèche, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône, et l'Aude. "Les températures maximales franchissent 30°C sur une grande partie du pays, à l’exception des départements proches des côtes de la Manche", prévient par ailleurs Météo-France. Dans le sud du pays, "les 35 °C sont souvent atteints ou dépassés". Des prévisions confirmées par celles de La Chaîne Météo qui annoncent des températures comprises entre 35 et 40°C sur un large quart Sud-Ouest. Cette vague de chaleur pourrait donner lieu à la première canicule de juillet - la troisième de l'année 2026 -, mais celle-ci si limiterait à quelques départements du sud de la France.

Si canicule il y a, faut-il craindre des vigilances rouges ? Météo-France indiquait en début de semaine que l'activation serait possible à compter du week-end. Toutefois, "aucun" département ne devrait être placé en vigilance rouge, a annoncé le Premier ministre lors d'une réunion de crise organisée à Marseille le 2 juillet.

Voici les températures maximales attendues pour le début de cette nouvelle #vaguedechaleur à l'échelle de la France et #canicule pour le sud-ouest. pic.twitter.com/s0CZTl6SlF — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 2, 2026

Une canicule généralisée et un pic de chaleur autour du 10 juillet ?

Si les températures doivent augmenter dans le courant du week-end, la hausse du mercure devrait se poursuivre sur la semaine du 6 au 12 juillet. Selon Sylvain Mondon de Météo-France, dont TF1 se fait l'écho, lundi, les températures seront "significativement au-dessus des normales de saison". Mais encore une fois, les températures les plus élevées seront constatées dans le Sud-Ouest et jusqu'à la vallée du Rhône. Elles devraient osciller entre 35 et 38°C. Dans la partie plus au nord, dont l'Île-de-France, les températures devraient "souvent" atteindre les 31 à 35°C.

La Chaîne Météo estime que le pic du nouvel épisode de chaleur pourrait être atteint entre le jeudi 9 et le vendredi 10 juillet avec un indicateur thermique national montant jusqu'à 26,7°C. Cette valeur, correspondant à la moyenne des températures relevées sur les 30 stations météorologiques de Métropole, avait franchi le seuil des 30°C lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier. De son côté, Sylvain Mondon reste prudent. "Le niveau d'intensité de cet épisode de chaleur et son extension vers le nord restent encore incertains", affirme-t-il, ajoutant que "la probabilité d'atteindre l'intensité des vagues de chaleur que nous venons de connaître reste cependant relativement faible".

"Le niveau d'intensité de cet épisode de chaleur et son extension vers le nord du pays" dépend notamment de l'évolution et du tracé de l'anticyclone, pointe Météo-France. Deux scénarios sont évoqués par les modèles météorologiques :

Le modèle américain GFS évoque le scénario le plus chaud et une configuration dans laquelle "les températures pourraient de nouveau atteindre, voire dépasser, les 35°C sur de nombreuses régions, avec un risque de canicule si cette chaleur venait à durer plusieurs jours", rapporte La Chaîne Météo.

Le modèle européen prévoit aussi une vague de chaleur, et possiblement une canicule, qui "serait bien présente, notamment sur la moitié sud et le centre du pays" mais aussi une "'influence océanique [qui] résisterait davantage près de la Manche et sur le nord-ouest" rendant les fortes chaleurs "moins généralisées et probablement moins durables", rapporte La Chaîne Météo. La canicule ne serait alors pas comparable à celle de juin.

Une canicule après la mi-juillet ? Des températures au-dessus des normales

Le temps devrait rester chaud sur la semaine du 13 au 19 juillet, mais il pourrait être plus humide et marquer par des orages ponctuels et localisés. "S'il est trop tôt pour évoquer des orages généralisés, la situation sera à surveiller puisque la météo pourrait jouer les trouble-fête au feu d'artifice", prévient Le Chaîne Météo.

Enfin, lors de la dernière semaine de juillet, du 20 au 26 juillet, si les prévisions sont d'une fiabilité "très limitée", il est question de "températures largement au-dessus des normales de saison" et de quelques orages.

Cette carte du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), élaborée le 3 juillet, montre des "anomalies" de températures pour le mois de juillet et de nouveaux pics de chaleur à venir, sans pouvoir prévoir à ce stade leur intensité exacte.

Dernières mises à jour

11:19 - Crise politique autour des 2 025 décès liés à la canicule L'annonce par Santé publique France d'une surmortalité provisoire de 2 025 décès lors de la canicule de fin juin a déclenché une vive polémique politique sur l'impréparation de l'État face au changement climatique, selon franceinfo. Alors que la majorité des décès est survenue à domicile, poussant la ministre de la Santé Stéphanie Rist à appeler à la solidarité envers les personnes isolées, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a fustigé un manque cruel d'anticipation et d'adaptation face à des températures meurtrières. Cette crise sanitaire fracture également la classe politique : tandis que la gauche écologiste pointe du doigt les défaillances structurelles, la droite, par la voix d'Éric Ciotti, cible les Verts et prône des solutions alternatives comme le soutien au nucléaire, la climatisation des logements et le stockage de l'eau pour l'agriculture, autant de mesures contre lesquelles les militants écologistes se battent. 03/07/26 - 23:14 - Où va-t-il fait le plus chaud ce samedi 4 juillet ? Selon Météo-France, samedi 4 juillet, il fera plus chaud dans le sud du pays globalement. Mais c'est surtout sur le pourtour méditerranéen que les températures devraient davantage grimper, avec entre 26 et 28°C à Perpignan, Marseille, Nice et Ajaccio dès 8 heures du matin ! 26°C est en effet prévu à Ajaccio, 26,2°C sont attendus à Perpignan et Marseille, et déjà 27,6°C à Nice. 03/07/26 - 21:17 - Jusqu'à 38°C localement, voire 40°C dimanche ? Dans son dernier bulletin en date, Météo-France souligne que les températures poursuivent leur progression en hausse ce week-end. "Ainsi, dès samedi matin, hors relief, elles ne descendent généralement pas en dessous de 21 à 23°C, voire 24 à 25°C sur le littoral, tandis que dans l'après-midi, elles culminent vers 34 à 37°C, localement 38°C", prévient Météo-France, selon qui les températures pourraient gagner 1 à 2°C dimanche, soit déjà potentiellement 40°C par endroits.

03/07/26 - 19:15 - Le Sud et le Sud-Ouest particulièrement touchés par la chaleur ces prochains jours Sur X, le météorologue Guillaume Séchet a publié vendredi une animation montrant la canicule qui arrive sur la France et plus généralement sur l'ouest de l'Europe. Elle court du 3 au 10 juillet. On voit la chaleur s'installer sur le Portugal et l'Espagne puis sur la France. Les températures vont nettement augmenter dans les prochains jours, notamment sur le sud et l'ouest avec le retour de conditions caniculaires sur ces régions. Cette #chaleur persistera la semaine prochaine.

Animation : TropicalTidBits pic.twitter.com/LswDB9YEhN — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 3, 2026 03/07/26 - 17:24 - Une aggravation de la sécheresse et un risque de très fortes chaleurs fin juillet À ce stade, la fiabilité devient "extrêmement limitée", tempère d'abord La Chaîne Météo. Toutefois, le scénario prédominant reste celui du "maintien des conditions chaudes et sèches au-dessus de la France, en raison de la récurrence des hauts géopotentiels à remonter du Maghreb sur l'hexagone". Dans ce contexte, on peut craindre une "aggravation de la sécheresse d'ici début août, avec toujours un risque de très fortes chaleurs, notamment au sud" du pays, prévient l'institut. Attention, il s'agit ici d'une tendance à quatre semaines, susceptibles de changer sensiblement lors de la prochaine actualisation. 03/07/26 - 16:59 - La canicule a déjà fait plus de 2 000 morts en France, avant la nouvelle vague de chaleur Santé publique France (SpF) publie ce vendredi de nouvelles données de surmortalité durant la semaine du 22 juin, pic de la canicule intense qui a frappé le pays. Selon ces nouvelles données, le nombre de décès a augmenté de près de 30 % en France, soit 2 025 décès supplémentaires, tous âges et toutes causes confondues. Des données "sous-estimées", à considérer pour cette raison "avec prudence", insiste l’agence de santé publique. En effet, cette surveillance s’appuie principalement sur la remontée des certificats électroniques des décès, qui ne permettent d’enregistrer que 60 % des décès. 03/07/26 - 16:13 - Deux départements placés en vigilance orange canicule ce samedi Dans son point de 16 heures, Météo-France annonce le passage en vigilance orange "canicule" de deux départements pour la journée du samedi 4 juillet 2026 : les Pyrénées-Orientales et l'Hérault, à compter de midi. Au cours de ce week-end, la chaleur "s'accentue de nouveau sur le pourtour méditerranéen et jusqu'en vallée du Rhône, avec des températures qui redeviennent caniculaires sur le Languedoc-Roussillon et l'ouest de la PACA, jusqu'au sud des Alpes", précise la station météorologique. 03/07/26 - 15:09 - Les 40 degrés dépassés autour du mercredi 8 juillet Après un pic de chaleur qui pourrait être atteint le lundi 6 juillet, "vers mercredi ou jeudi, les températures vont repartir. On va retoucher localement du 40 degrés", indique Yann Amice, météorologue et fondateur de Weather'n'Co, auprès d'Actu.fr. "On peut s’attendre à un deuxième pic qui pourrait se dessiner le week-end prochain, entre le 10 et le 12 juillet", précise Yann Amice. Cet épisode de fortes chaleurs devrait donc durer jusqu'à la mi-juillet, à minima. 03/07/26 - 14:19 - Une accentuation de la chaleur entre samedi et dimanche Ce samedi, le soleil s'impose partout avec une ambiance "déjà estivale". On attend 25 à 30 à 35°C des côtes de la Manche à un bon tiers sud du pays. Dimanche, la situation évolue peu avec la prédominance d'un temps "chaud à très chaud et globalement ensoleillé" à l'échelle du territoire. Les températures continuent leur progression avec de très fortes chaleurs qui gagneront l'ouest, jusqu'à 35°C dans la vallée de la Garonne, indique La Chaîne Météo. Quelques "rares orages" peuvent encore se déclencher dans les Alpes, apprend-on. 03/07/26 - 13:20 - Des températures supérieures de 8 à 14°C aux normales de saison la semaine prochaine ? La vague de chaleur annoncée pour début juillet doit commencer ce week-end, mais les températures pourraient surtout augmenter à compter de la semaine prochaine. Les prévisions de La Chaîne Météo, encore susceptibles d'évoluer, mise sur des températures supérieures aux normales de saison de 5 à 12°C pour le journée de lundi, et des chaleurs encore plus importantes en milieu de semaine, notamment le jeudi 9 juillet. A cette date, le site spécialisé anticipe une carte de France cramoisie avec +10 à +14°C par rapport aux normales dans la grande majorité du pays. Seul le sud-est, la pointe bretonne et celle du Cotentin bénéficierait de hausses moins marquées avec +5 à +7°C. LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Mais d'autres épisodes de chaleur pourraient suivre cet été, notamment durant le mois de juillet qui s'annonce plus chaud que d'ordinaire.