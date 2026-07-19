Canicule : des départements encore en vigilance orange dimanche, prévisions et températures

La canicule est toujours présente ce dimanche 19 juillet sur le pourtour méditerranéen. Sept départements restent placés en vigilance orange.

L'essentiel

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09:50 - Sept départements encore en vigilance orange Les températures restent élevées dans le sud de la France. Et sept départements sont toujours en vigilance orange canicule ce dimanche 19 juillet. Les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Var et les deux départements corses sont concernés.

18/07/26 - 19:32 - Le danger d’incendie sera très élevé dimanche dans les Bouches-du-Rhône et le Var Le niveau de danger feux de forêt sera très élevé dimanche dans les Bouches-du-Rhône et le Var, selon Météo-France. Il restera également élevé dans de nombreux autres départements. L’organisme appelle à la prudence en ce week-end de grands départs. Météo des forêts : ce dimanche, le niveau de danger feux est très élevé dans les Bouches-du-Rhône et le Var, et demeure élevé sur de nombreux départements.



La prudence est de mise en ce week-end de départs.



Gardons les bons réflexes :https://t.co/McwufCGXaC pic.twitter.com/5j930rYXYb — Météo-France (@meteofrance) July 18, 2026

Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée du lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

18/07/26 - 18:42 - Un ressenti atteignant 46°C à Bonifacio Si les températures sont redevenues plus respirables sur une grande partie de la France, la chaleur reste particulièrement éprouvante en Corse. À Bonifacio, l’humidité accentue fortement la température ressentie, qui atteint 46°C, selon le météorologue Guillaume Séchet.

18/07/26 - 17:31 - Cette application calcule les itinéraires les plus frais à Paris Le site Fraichoù.fr propose un GPS piéton capable de repérer les rues où la chaleur est la moins forte. Disponible à Paris, Rennes, Lille et Nantes, il analyse notamment les rues étroites, les passages couverts, les parcs arborés, les fontaines et les brumisateurs afin de proposer un trajet plus frais, quitte à rallonger légèrement le parcours. Il suffit d’indiquer un point de départ, une destination et un horaire pour comparer l’itinéraire le plus court avec celui offrant le plus de fraîcheur.

18/07/26 - 16:32 - Les alertes et vigilances prévues dimanche Voici la carte des alertes et vigilances prévues par Météo-France pour la journée du dimanche 19 juillet :

18/07/26 - 15:46 - La barre des 40°C franchie dans le Sud-Est La canicule, désormais concentrée près de la Méditerranée, continue de s’accrocher ce week-end. À 13 heures ce samedi, la barre des 40°C était déjà franchie dans plusieurs communes, avec 40,2°C à Cuges-les-Pins, dans les Bouches-du-Rhône, et à Cogolin, dans le Var, ainsi que 40°C aux Mayons, selon La Chaîne Météo.

18/07/26 - 14:38 - Canicule : la mortalité a plus que doublé en Île-de-France fin juin La mortalité en Île-de-France a augmenté de 122% par rapport au niveau attendu lors de la canicule exceptionnelle de fin juin, selon un bilan régional publié vendredi 17 juillet par Santé publique France. Entre le 22 et le 28 juin, l’agence sanitaire a recensé 1 565 décès supplémentaires, évoquant une "très forte surmortalité" dans un contexte de vague de chaleur.

18/07/26 - 13:44 - Un risque d’incendie extrême ce week-end en Corse et en région PACA Le mistral, sec et chaud, ainsi que le vent d’ouest attendu en Corse et en Provence-Alpes-Côte d’Azur vont fortement assécher la végétation. Le risque d’incendie s’annonce donc extrême ce week-end dans ces secteurs, indique La Chaîne météo.

18/07/26 - 12:59 - Jusqu’à 38°C relevés à Perpignan à la mi-journée À midi ce samedi, la chaleur était déjà bien installée dans le sud-est, notamment près de la Méditerranée. Les températures atteignaient 32 à 36°C entre Perpignan et Nice, avec une pointe à 38°C à Perpignan. L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance jaune canicule.

18/07/26 - 12:26 - Des nuits encore très chaudes dans le sud-est de la France À 5 heures ce samedi, le thermomètre affichait déjà 24,2°C à Bastia, 25°C à Nîmes-Garons, 25,2°C à Avignon et 26°C à Montpellier. "Les températures de l’après-midi seront similaires à celles de vendredi, voire en hausse dans l’intérieur du Var et des Alpes-Maritimes, où les 39°C à 40°C pourraient être atteints par effet de foehn", précise Météo France.

18/07/26 - 12:02 - Un département bascule en vigilance orange canicule Il y a désormais sept départements en vigilance orange canicule. Comme annoncé par Météo-France, les Alpes-Maritimes viennent de basculer en orange. Six autres sont en alerte jaune.

17/07/26 - 22:44 - Des nuits plus fraîches, à l'exception du pourtour méditerranéen FIN DU DIRECT - Sur une carte publiée par Météo Express ce vendredi soir, on peut observer les températures bien plus fraîches qui attendent les Français dans la nuit de vendredi à samedi. S'il fera encore entre 18 et 19°C à l'aube en Île-de-France et dans le Sud-Ouest, globalement les températures oscilleront entre 14 et 17°C sur l'ensemble du pays. Une nuit tropicale, soit des températures minimales de plus de 20°C, sont en revanche prévues sur le pourtour méditerranéen, toujours placé en vigilance canicule, ainsi qu'en Corse. Les nuits se rafraîchissent enfin, sauf en Méditerranée. Souvent 13 à 18C samedi à l'aube. https://t.co/3SZnwKCAD7 pic.twitter.com/YtpcDhuE0e — Météo Express (@MeteoExpress) July 17, 2026

17/07/26 - 20:48 - Ces départements qui se maintiennent en alerte canicule samedi Alors que la France retrouve son vert éclatant signifiant l'absence de canicule sur la carte de Météo-France des prévisions de jeudi, quelques départements vont tout de même se maintenir en alerte orange et jaune canicule. L'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse seront en vigilance orange canicule. De leur côté, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence se maintiendront en alerte jaune.

17/07/26 - 18:46 - Après trois canicules, l'eau se réchauffe sur les côtes françaises Il n'y a pas que dans les terres que la chaleur se ressent. Comme le constate sur X le météorologue Guillaume Séchet, la température de l'eau atteint des températures particulièrement élevées. Ainsi, en Méditerranée, pour se baigner, les nageurs peuvent compter sur une eau comprise entre 25 et 28°C. Sur la côte atlantique, dans le Sud-Ouest, la température oscille entre 24 et 26°C. Plus au nord, il fait entre 16 et 22°C. Voici les températures actuelles de leau sur les plages françaises. Après trois épisodes caniculaires, la mer est particulièrement chaude sur une grande partie du littoral. pic.twitter.com/3cWRTxdF5D — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 17, 2026