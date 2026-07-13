Canicule : des vigilances rouges levées et des températures en baisse, mais pas pour longtemps

Les températures se maintiennent et perdent quelques degrés par endroits ce lundi 13 juillet, mais la canicule est loin d'être finie. 37 départements restent en vigilance rouge et en proie à des températures supérieures à 35 degrés.

L'essentiel

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09:11 - Quelles températures maximales attendues ce lundi ? Du côté des températures maximales, Météo-France prévoit 38°C à Lyon, et Clermont-Ferrand, 37°C à Dijon, 36°C à Tours, Limoges et Toulouse ou encore 35°C à Strasbourg, à Paris et à Marseille. La Chaîne Météo, elle, indique que "les plus fortes chaleurs concerneront une large partie du pays, du sud-ouest au centre, puis jusqu'au nord et à l'est" et que les valeurs maximales "atteindront souvent 36 à 42°C et de nouveaux records mensuels de chaleur pourraient être battus localement".

08:41 - Une nouvelle nuit tropicale et plus de 22°C à l'aube Après une nouvelle nuit tropicale, les températures étaient généralement comprises entre 22 et 28°C ce lundi matin à 5 heures dans les départements en vigilance rouge rapporte Météo-France. Dans les territoires en vigilance orange, elles étaient généralement comprises entre 18 et 25°C.

08:18 - 11 départements seront rétrogradés en vigilance orange canicule ce lundi soir Si 37 départements sont actuellement placés en vigilance rouge, ils ne seront plus que 26 ce soir à partir de 22 heures. Météo-France anticipe le passage en vigilance orange de la Creuse, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, du Morbihan, de la Mayenne, de l'Orne, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne et de la Haute-Vienne.

08:09 - Des températures caniculaires, mais en baisse sur la façade atlantique Il fait toujours chaud ce lundi en France, mais Météo-France évoque des températures "généralement en baisse" sur le pays, sur à l'Est où elles sont semblables à celles d'hier. L'agence indique que le thermomètre affichent "entre 32 et 36°C sur le Sud-Ouest, 35 à 38°C du Centre-Ouest jusqu'à l'Est, 31 à 34°C des Hauts-de-France vers l'Alsace, et souvent inférieures à 32°C sur les départements côtiers de la Manche". "Une baisse très progressive s'esquisse ainsi par la façade atlantique", mais "l'épisode caniculaire persiste, toujours sévère et durable", prévient Météo-France dans son bulletin.

08:00 - 37 départements en vigilance rouge ce lundi Météo-France place 37 départements en vigilance rouge ce lundi : l'Allier, l'Aveyron, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, l'Orne, la Sarthe, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Yonne ainsi que Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val de Marne et le Val d'Oise.

12/07/26 - 17:03 - Vigilance rouge maintenue dans 37 départements lundi, l'orange étendu à 47 zones Selon le dernier bulletin de Météo-France, 37 départements resteront en vigilance rouge canicule lundi, un nombre stable par rapport à aujourd'hui, où la même vigilance est en vigueur depuis midi. La vigilance orange, elle, s'étend à 47 départements demain, contre 46 ce dimanche. Mardi, les températures repartiront à la hausse, sur le centre du pays, l'Ile-de-France et le Sud-Ouest.

12/07/26 - 16:06 - Jusqu'à 41,2°C relevés en Nouvelle-Aquitaine cet après-midi D'après La Chaîne Météo, les températures continuent de grimper ce dimanche après-midi, avec 37 à 39°C dans les 37 départements en vigilance rouge et des pointes dépassant 40°C dans plusieurs communes de Nouvelle-Aquitaine : 41,2°C à Pissos (Landes), 40,7°C à Louzac-Saint-André (Charente), 40,5°C à Cazaux (Gironde), 40,4°C à Biscarosse (Landes) et à La Rochelle (Charente-Maritime), ou encore 39,9°C à Cognac. "Les températures maximales ne sont pas encore atteintes", prévient le prévisionniste. La barre des 40C est atteinte dans l'ouest du pays cet après-midi, en Nouvelle-Aquitaine. pic.twitter.com/bJa0JKcJab — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 12, 2026

12/07/26 - 14:41 - Le seuil des fortes chaleurs déjà dépassé sur les trois quarts du pays à 13h Selon La Chaîne Météo, le seuil des fortes chaleurs (30°C ou plus) était déjà atteint et dépassé à 13h sur les trois quarts du pays, en prévision d'un après-midi caniculaire. À 13 h, le seuil des fortes chaleurs (T = ou > 30C) est déjà atteint et dépassé sur les 3/4 du pays en prévision d'une après-midi caniculaire. pic.twitter.com/YI1TUFUcnw — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 12, 2026

12/07/26 - 13:11 - Canicule persistante jusqu'à mercredi, orages et baisse de chaleur à partir de jeudi Le dernier bulletin de Météo-France, émis ce dimanche à 12h47, prévoit la "poursuite de la canicule sur la majeure partie du pays" jusqu'à mercredi, avec une "atténuation du risque sur la Bretagne et la Normandie". Dès mardi, des "averses orageuses remontent en soirée sur l'Aquitaine et les Charentes", et pourraient être "localement forts" mercredi sur l'Ouest et le Centre. À partir de jeudi, une baisse relative des températures est attendue, mais "la chaleur devrait persister sur le sud-est". Un risque d'orages virulents concerne aussi l'ensemble du pays jeudi et vendredi, avec "une forte incertitude".

12/07/26 - 12:45 - Neuf départements en vigilance jaune orages depuis midi Au-delà de la "nouvelle hausse des températures" attendue ce dimanche, Météo-France prévoit des orages aujourd'hui et demain, "encore présents en fin de journée le long de l'arc atlantique". Lundi, "les températures amorcent une baisse temporaire sur la façade ouest à la faveur de quelques orages longeant l'arc atlantique", tandis que "la chaleur se décale vers l'est". Sont placés en vigilance jaune orages à partir de midi : la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et la Corse.

12/07/26 - 12:30 - "Pas de records absolus" à l'échelle nationale, mais des records locaux battus, selon Météo-France "On ne bat pas des records absolus à l'échelle nationale, on a des records locaux", a expliqué sur BFMTV, Virginie Schwarz, PDG de Météo-France. Elle cite l'exemple de Quimper, où il a fait cette nuit plus chaud que jamais depuis le début des relevés en 1950. "On a des températures très élevées et beaucoup de conséquences, en particulier sur les incendies", a-t-elle ajouté.

12/07/26 - 11:54 - 139 morts par noyade depuis le 19 juin, annonce Laurent Nuñez Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce dimanche sur BFMTV 139 décès par noyade en France depuis le 19 juin, date du début de la vague de chaleur actuelle. "C'est un phénomène qui existe chaque année", a-t-il nuancé, rappelant que sur la même période l'an dernier, on comptait plus de 110 noyades - soit une hausse de 18%.

12/07/26 - 11:15 - Plusieurs records de chaleur nocturne battus dans l’Ouest, notamment à La Rochelle La nuit de samedi à dimanche a été exceptionnellement chaude dans l’ouest du pays. Plusieurs villes ont connu leur nuit de juillet la plus chaude depuis le début des relevés, selon Météo Express. Il n’a notamment pas fait moins de 25°C à Trégunc, dans le Finistère. Des records ont également été relevés à La Rochelle, Nantes ou encore Quimper. De nombreuses villes de l'ouest ont connu leur nuit de juillet la plus chaude depuis le début des relevés ! Il n'a pas fait moins de 25C à Trégunc dans le Finistère. Records à La Rochelle, Nantes ou encore Quimper. pic.twitter.com/ZDb5GWPt9t — Météo Express (@MeteoExpress) July 12, 2026

12/07/26 - 10:46 - Un nuage de sable du Sahara attendu sur la France Un nouveau nuage de sable venu du Sahara est attendu en début de semaine sur l’Hexagone. Il pourrait donner au ciel un aspect laiteux et accentuer la chaleur nocturne, alors que la canicule se poursuit sur une grande partie du pays. Ce phénomène risque de rendre les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi particulièrement étouffantes, en limitant le refroidissement nocturne déjà très faible dans les zones les plus touchées par les fortes chaleurs.