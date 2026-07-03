Canicule en juillet : une vague de chaleur débute ce week-end et pourrait s'intensifier... Les prévisions

Une nouvelle vague de chaleur doit débuter le week-end du 4 et 5 juillet et pourrait donner lieu à une canicule dans certaines régions du sud de la France. Les températures risquent d'augmenter jusqu'en milieu de semaine prochaine selon les prévisions météo.

Le fortes chaleurs font leur retour en France dès le premier week-end de juillet. Une hausse des températures est prévue dès le samedi 4 et le dimanche 5 juillet en raison d'un anticyclone situé sur l'Europe occidentale qui va faire remonter l'air chaud de la péninsule ibérique en France. Le phénomène devrait également générer un dôme de chaleur en comprimant cet air chaud sur une partie ou l'ensemble de la France.

Dès ce week-end, "les températures maximales franchissent 30 °C sur une grande partie du pays, à l’exception des départements proches des côtes de la Manche", prévient Météo-France. Dans le sud du pays, "les 35 °C sont souvent atteints ou dépassés". Des prévisions confirmées par celles de La Chaîne Météo qui annonce des températures comprises entre 35 et 40°C sur un large quart sud-ouest. Cette vague de chaleur pourrait donner lieu à la première canicule de juillet - la troisième de l'année 2026 -, mais celle-ci si limiterait à quelques départements du sud de la France.

Si canicule il y a, faut-il craindre des vigilances ? Météo-France indiquait en début de semaine que l'activation de vigilance serait possible à compter du week-end. Toutefois, "aucun" département ne devrait être placé en vigilance rouge a annoncé le Premier ministre lors d'une réunion de crise organisée à Marseille le 2 juillet. Pour l'heure seules sept vigilance jaune canicule sont prévues pour la journée du samedi 4 juillet.

Voici les températures maximales attendues pour le début de cette nouvelle #vaguedechaleur à l'échelle de la France et #canicule pour le sud-ouest. pic.twitter.com/s0CZTl6SlF — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 2, 2026

Une canicule généralisée et un pic de chaleur autour du 10 juillet ?

Si les températures doivent augmenter dans le courant du week-end, la hausse du mercure devrait se poursuivre sur la semaine du 6 au 12 juillet. La Chaîne Météo estime que le pic du nouvel épisode de chaleur pourrait être atteint entre le jeudi 9 et le vendredi 10 juillet avec un indicateur thermique national montant jusqu'à 26,7°C. Cette valeur, correspondant à la moyenne des températures relevées sur les 30 stations météorologiques de Métropole, avait franchi le seuil des 30°C lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier.

Du 6 au 12 juillet, une canicule pourrait pousser les températures très hauts notamment dans les régions du sud et surtout dans le Sud-Ouest "où les 40°C pourraient être atteints plusieurs jours d'affilée" selon La Chaîne Météo. Il ferait autour ou plus de "35 °C sur les deux tiers sud du pays" et souvent entre 31 et 35°C" plus au nord complète Météo-France.

L'agence météorologique rappelle toutefois qu'il est "encore difficile d'être très précis" sur les prévisions "pour la suite de la semaine". "Le niveau d'intensité de cet épisode de chaleur et son extension vers le nord du pays restent incertains pour le moment" et dépend notamment de l'évolution et du tracé de l'anticyclone. Deux scénarios sont évoqués par les modèles météorologiques :

Le modèle américain GFS évoque le scénario le plus chaud et une configuration dans laquelle "les températures pourraient de nouveau atteindre, voire dépasser, les 35°C sur de nombreuses régions, avec un risque de canicule si cette chaleur venait à durer plusieurs jours", rapporte La Chaîne Météo.

Le modèle européen prévoit aussi une vague de chaleur, et possiblement une canicule, qui "serait bien présente, notamment sur la moitié sud et le centre du pays" mais aussi une "'influence océanique [qui] résisterait davantage près de la Manche et sur le nord-ouest" rendant les fortes chaleurs "moins généralisées et probablement moins durables", rapporte La Chaîne Météo. La canicule ne serait alors pas comparable à celle de juin.

Une canicule après la mi-juillet ? Des températures au-dessus des normales

Le temps devrait rester chaud sur la semaine du 13 au 19 juillet, mais il pourrait être plus humide et marquer par des orages ponctuels et localisés. "S'il est trop tôt pour évoquer des orages généralisés, la situation sera à surveiller puisque la météo pourrait jouer les trouble-fête au feu d'artifice", prévient Le Chaîne Météo.

Enfin, lors de la dernière semaine de juillet, du 20 au 26 juillet, si les prévisions sont d'une fiabilité "très limitée", il est question de "températures largement au-dessus des normales de saison" et de quelques orages.

Cette carte du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), élaborée le 30 juin, montre des "anomalies" de températures allant de +6°C à +10°C sur la France pour le 6 juillet 2026. Au-delà, les prévisions sont encore trop incertaines.

Dernières mises à jour

09:45 - Les 30°C franchis sur une grande partie du pays ce week-end La hausse des températures, signe d'une nouvelle vague de chaleur, doit débuter ce week-end par le sud-ouest du pays. Entre samedi et dimanche, "les températures maximales franchissent 30 °C sur une grande partie du pays, à l’exception des départements proches des côtes de la Manche", annonce Météo-France qui précise que "sur le sud du pays, les 35 °C sont souvent atteints ou dépassés" 02/07/26 - 20:52 - La chaleur grimpe déjà sur la péninsule ibérique En ce début de mois de juillet, un dôme de chaleur est déjà en train de se mettre en place au Portugal et en Espagne. Il est accompagné par l'anticyclone. Ce phénomène va conduire à la potentielle et tant redoutée nouvelle canicule en France dans les jours qui viennent. Jusqu'à 43°C sont déjà recensés à Séville cette semaine, rapporte La Chaîne météo. Un #dôme de #chaleur se constitue actuellement sur la péninsule ibérique, accompagné de l'anticyclone. C'est au Portugal et en Andalousie que l'on recense une chaleur extrême, avec jusqu'à 43C à #Séville cette semaine. pic.twitter.com/CcHsZGFhTT — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 2, 2026 02/07/26 - 18:57 - "Aucun" département placé en vigilance rouge canicule ce week-end selon Lecornu Lors d'une réunion de crise sur la canicule et les incendies organisées à l'Etat-major interministériel de zone dans le 10e arrondissement de Marseille, Sébastien Lecornu a prévenu que les fortes chaleurs devraient être de retour en fin de semaine, mais il a ajouté qu'"aucun" département ne sera "classifié" en rouge dans le week-end. "La chaleur va repartir ce week-end à la hausse, mais heureusement, dans la moitié du pays et pas du tout dans les extrêmes chaleurs qu'on a pu connaître la semaine dernière", a-t-il déclaré écartant la comparaison avec la canicule de juin. 02/07/26 - 17:53 - Entre 35 et 40°C dans le sud-ouest dès lundi ? La vague de chaleur est confirmée pour la semaine prochaine et devrait s'accentuer au fil des jours. La Chaîne Météo évoque une canicule dans le sud, notamment le sud-ouest "où les 40°C pourraient être atteints plusieurs jours d'affilée". Les 35 à 40°C sont effectivement envisagés sur un large quart sud-ouest. Tandis qu'au nord le terme n'est pas évoqué, mais la chaleur devrait augmenter en milieu de semaine. La Chaîne Météo annonce des températures comprises entre 30 et 35°C sur le reste du pays et entre 25 et 30° sur un axe nord, de l'Alsace à la pointe bretonne. Voici les températures maximales attendues pour le début de cette nouvelle #vaguedechaleur à l'échelle de la France et #canicule pour le sud-ouest. pic.twitter.com/s0CZTl6SlF — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 2, 2026 02/07/26 - 16:57 - Un hausse fulgurante de l'indicateur thermique national la semaine prochaine La vague de chaleur attendue à partir de dimanche se confirme et le mercure risque de monter haut selon La Chaîne Météo qui estime que l'indicateur thermique national, correspondant à la moyenne de température relevé sur les 30 stations météorologiques métropolitaines, pourrait grimper à 25 dès dimanche et atteint 26,6°C et 26,7°C au plus haut jeudi et vendredi. Pour rappel, l'indicateur était monté à quasiment 30°C au plus haut de la canicule le mercredi 25 juin. 02/07/26 - 16:09 - Quelle est la température des normales de saison en juillet ? Les prévisions annonçant une vague de chaleur évoquent des températures nettement supérieures aux normales de saison, mais à combien s'élèvent ces températures jugées habituelles ? En juillet, une des mois les plus chaud de l'année, les normales de saison oscillent entre 24°C à Saint-Quentin dans les Hauts-de-France et 28,2°C dans la moitié sud à Lyon ou Toulouse, en ce qui concernent les maximales selon Météo-France. Seule la pointe bretonne affiche des normales un peu plus basse autour des 20-21°C. 02/07/26 - 15:18 - Des températures supérieures de 8 à 14°C aux normales de saison la semaine prochaine ? La vague de chaleur annoncée pour début juillet doit commencer ce week-end, mais les températures pourraient surtout augmenter à compter de la semaine prochaine. Les prévisions de La Chaîne Météo, encore susceptibles d'évoluer, mise sur des températures supérieures aux normales de saison de 5 à 12°C pour le journée de lundi, et des chaleurs encore plus importantes en milieu de semaine, notamment le jeudi 9 juillet. A cette date, le site spécialisé anticipe une carte de France cramoisie avec +10 à +14°C par rapport aux normales dans la grande majorité du pays. Seul le sud-est, la pointe bretonne et celle du Cotentin bénéficierait de hausses moins marquées avec +5 à +7°C. 02/07/26 - 14:02 - Plus une seule vigilance orange canicule, une première depuis deux semaines Voilà deux semaines qu'au moins un département était placé en vigilance orange canicule - plusieurs dizaines ont été placés en vigilance rouge pendant une douzaine de jours au plus fort de la canicule de juin. Cet absence de vigilance correspond à la courte accalmie prévue ce jeudi et ce vendredi avec des températures proches des normales dans la majorité du pays et encore un peu chaudes dans le sud-est. Mais des vigilances risques d'être à nouveau déclenchées à compter de ce week-end prévenait Météo-France en début de semaine. 02/07/26 - 13:25 - Entre +5 et +13°C au-dessus des normales de juillet ce lundi ? Alors que les températures, bien que redescendues, restent supérieures aux normales de saison, la vague de chaleur de ce week-end risque d'encore creuser l'écart entre les températures relevées et celles normalement attendues en cette saison. Les anomalies pourraient grimper jusqu'à +13°C dès la journée de lundi notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, elles seraient majoritairement comprises entre +9 et +12°C dans l'ouest du pays jusqu'à la frontière entre Bretagne et Normandie. Les températures serait 5 à 9 degrés au-dessus des normales de la Provence jusqu'au Grand-Est et dans le nord de la France selon la Chaîne Météo. 02/07/26 - 12:42 - Une canicule plus étendue est encore possible Si les prévisions actuelles placent l'anticyclone à l'est de la France et anticipent donc une canicule limitée à la moitié sud du pays, l'anticyclone peut encore se déplacer et modifier considérablement les prévisions. "Si le dôme venait à se décaler légèrement vers l'est, la chaleur pourrait rapidement gagner l'ensemble du pays et faire basculer la situation vers un dôme positionné sur la France" et une hausse des températures "comparable à celle de fin juin" prévient La Chaîne Météo. LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Mais d'autres épisodes de chaleur pourraient suivre cet été, notamment durant le mois de juillet qui s'annonce plus chaud que d'ordinaire.