Canicule : jusqu'à 43°C ce mercredi, la menace d'une vigilance rouge... Les prévisions

La canicule continue de s'étendre en France ce mercredi 8 juillet. Météo-France place 67 départements en vigilance orange canicule, et n'exclut pas de déclencher sa vigilance rouge pour trois d'entre eux dans le sud. La chaleur, elle, sera extrême par endroits avec des pointes à 42 ou 43°C.

La canicule va encore s’intensifier en France mercredi 8 juillet. Sous l’effet d’un anticyclone persistant, les pluies restent à l’écart et le dôme de chaleur se maintient sur le pays. Après deux épisodes de canicule, les sols déjà asséchés et une mer particulièrement chaude favorisent une montée rapide des températures. Dans ce contexte, les seuils de canicule peuvent être franchis plus vite, avec un épisode appelé à durer. Mercredi, la chaleur progressera encore vers le nord et l’est du pays.

Météo-France a ainsi placé 67 départements en vigilance orange canicule pour la journée du mercredi 8 juillet : les Bouches-du-Rhône, l’Ain, le Jura, le Doubs, l’Eure et l’Orne rejoignent à compter de midi l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l’Yonne, Paris, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines et le Val-d’Oise. Une dizaine d’autres sont en vigilance jaune.

La canicule s'accentue au fil des jours

Mercredi, la canicule s'aggrave sur une grande partie du pays. La Chaîne météo place même trois départements en alerte rouge : les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Hérault, tandis que Météo-France maintient pour l’instant une vigilance orange, désormais étendue à 67 départements. Des pointes à 42 ou 43 degrés sont attendues localement. Les bords de Manche et la Côte d’Azur devraient encore bénéficier d’un peu d’air marin, mais ailleurs, les températures dépasseront souvent les 35 degrés.

La canicule poursuit sa progression vers le nord et l’est, après avoir gagné le bassin parisien. Les vigilances météo pourraient donc encore s’étendre dans les prochains jours, notamment vers le nord-est. Les nuits deviendront aussi plus difficiles en deuxième partie de semaine, avec des minimales souvent comprises entre 20 et 25 degrés, voire davantage dans certaines grandes villes. Le pic de chaleur pourrait être atteint vendredi 10 juillet, avec un indicateur thermique national au-dessus de 28 degrés. Selon La Chaîne météo, "la région parisienne pourrait aussi évoluer vers une alerte de niveau rouge" en fin de semaine, avance La Chaine météo, mais cela reste évidemment à confirmer.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures minimales sont généralement en hausse, atteignant souvent les 19 à 22 degrés. Près de la Méditerranée, et dans la vallée du Rhône, elles atteignent souvent les 21 à 24 degrés. Des Bouches-du-Rhône aux Pyrénées-Orientales, elles sont très élevées, souvent entre 25 et 29 degrés. Les maximales atteindront 41 degrés près des côtes du Languedoc-Roussillon jeudi, indique Météo-France.

La fin de la canicule pas avant mi-juillet ?

La canicule s'annonce donc durable. Selon La Chaine météo, "les principaux scénarios envisagent la formation d'une goutte froide au large de la péninsule ibérique, tandis que le blocage anticyclonique se maintiendrait plus à l'est" pour ce week-end et la semaine prochaine. Cette configuration provoquerait l'effet de la "pompe à chaleur". Les 40 degrés pourraient alors être atteints des Pays de la Loire au Centre-Val de Loire.

"À ce stade, aucune véritable baisse des températures n'est envisagée. Cette vague de chaleur se prolongera jusqu'aux alentours du 15 juillet", prévient le site spécialisé. Des orages sont possibles autour du 11/12 juillet, mais resteraient très localisés. La sécheresse va alors s'intensifier et les feux de forêts pourraient perdurer. Cette canicule va aussi dégrader la qualité de l'air.

Météo-France avait précisé que ce nouvel épisode de chaleur devrait toutefois être "de moindre intensité que le précédent, mais durable". L'indicateur thermique national avait franchi le seuil des 30 degrés lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier. Il nécessite toutefois "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées". L'établissement appelle également à la prudence en raison de la répétition des épisodes caniculaires depuis le début de l'été et de leurs effets cumulés sur les organismes ainsi que sur des sols déjà très asséchés.

Dernières mises à jour

08:37 - Une nouvelle journée caniculaire prévue jeudi Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures minimales sont généralement en hausse, atteignant souvent les 19 à 22 degrés. Près de la Méditerranée, et dans la vallée du Rhône, elles atteignent souvent les 21 à 24 degrés. Des Bouches-du-Rhône aux Pyrénées-Orientales, elles sont très élevées, souvent entre 25 et 29 degrés. Les maximales atteindront 41 degrés près des côtes du Languedoc-Roussillon jeudi, indique Météo-France. 08:32 - Une canicule qui s'annonce durable en France "Aucune porte de sortie n'est attendue pour ces prochains jours et la chaleur pourrait même encore s'intensifier en fin de semaine et début de semaine prochaine", indique La Chaîne Météo ce mercredi 8 juillet 2026. Les températures seront très élevées dès le matin avec 21 à 27°C et dépasseront les 40°C l'après-midi avec des pics à 42-43°C dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et l'Aude : trois départements susceptibles de voir leur vigilance basculer de l'orange au rouge d'après Météo-France. La #canicule qui concerne actuellement notre pays s'annonce durable. Aucune porte de sortie n'est attendue pour ces prochains jours et la #chaleur pourrait même encore s'intensifier en fin de semaine et début de semaine prochaine. pic.twitter.com/twAcW3d3Cc — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 8, 2026 07/07/26 - 23:34 - Jusqu’à 44°C en Bretagne la semaine prochaine ? Selon certaines projections du modèle américain GFS relayées par le météorologue Guillaume Séchet, la canicule pourrait prendre une ampleur exceptionnelle dans l’Ouest de la France en début de semaine prochaine. La barre des 40°C pourrait être largement dépassée par endroits, avec des valeurs comprises entre 40 et 44°C sur une partie du pays, notamment entre la Bretagne intérieure, les Pays de la Loire et le Centre-Ouest. De telles températures, si elles se confirmaient, seraient très inhabituelles pour ces régions généralement tempérées par l’influence océanique. LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Une nouvelle canicule se profile cette semaine, mais des incertitudes demeurent sur l'intensité et la durée.