Canicule : le mercure s'affole mais la vague de chaleur n'est pas terminée, les prévisions

La vague de chaleur se poursuit ce jeudi 9 juillet. Désormais, 72 départements sont placés en vigilance orange canicule, mais le pic de l'épisode n'est pas encore attendu dans l'immédiat. Les températures vont atteindre 41°C près des côtes du Languedoc-Roussillon, cet après-midi.

La canicule est bien installée en France et les températures extrêmes vont à nouveau s'abattre sur le pays dans l'après-midi ce jeudi 9 juillet 2026. Au total, pas moins de 72 départements sont placés en vigilance orange par Météo-France. Sous l'effet d'un anticyclone persistant, les pluies restent à l'écart et le dôme de chaleur se maintient. Après deux épisodes de canicule depuis le début de l'été, les sols déjà asséchés et une mer particulièrement chaude favorisent une montée rapide des températures. Dans ce contexte, les seuils de canicule peuvent être franchis plus vite, avec un épisode appelé à durer.

Les 72 départements en vigilance orange canicule pour la journée du jeudi 9 juillet sont les suivants : L’Aube, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort et le Cantal rejoignent les 67 départements déjà concernés mercredi, parmi lesquels les Bouches-du-Rhône, l’Ain, le Jura, le Doubs, l’Eure, l’Orne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l’Yonne, Paris, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines et le Val-d’Oise.

Pour autant, la station météorologique prévient bien dans son bulletin de 7 heures ce jeudi matin qu'une extension de la vigilance orange canicule à d'autres départements est "probable" lors de ses prochains points, "notamment sur la région Grand-Est". Sur les départements placés en alerte orange, les températures maximales atteignent "35 à 40°C", précise La Chaîne Météo et jusqu'à 41 °C près des côtes du Languedoc-Roussillon, selon Météo-France.

La canicule s'accentue au fil des jours

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures minimales devraient rester très élevées. Elles pourraient atteindre 19 à 22 degrés sur une large partie du pays. Près de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône, elles seraient encore plus difficiles à supporter, avec 21 à 24 degrés attendus. Des Bouches-du-Rhône aux Pyrénées-Orientales, la nuit pourrait s’annoncer particulièrement éprouvante, avec des minimales souvent comprises entre 25 et 29 degrés.

La canicule poursuivra ensuite sa progression vers le nord et l’est. Les vigilances météo pourraient donc encore s’étendre dans les prochains jours, notamment vers le nord-est. Selon La Chaîne météo, "la région parisienne pourrait aussi évoluer vers une alerte de niveau rouge" en fin de semaine, mais cela reste évidemment à confirmer. Les nuits deviendront aussi plus difficiles en deuxième partie de semaine, avec des minimales souvent comprises entre 20 et 25 degrés, voire davantage dans certaines grandes villes.

La fin de la canicule pas avant mi-juillet ?

La canicule s'annonce donc durable. Le pic est désormais attendu entre dimanche et lundi avec des pointes jusqu'à 43 degrés. Les 40 degrés pourraient alors être atteints des Pays de la Loire au Centre-Val de Loire. Selon La Chaine météo, "les principaux scénarios envisagent la formation d'une goutte froide au large de la péninsule ibérique, tandis que le blocage anticyclonique se maintiendrait plus à l'est" pour ce week-end et la semaine prochaine. Cette configuration provoquerait l'effet d'une "pompe à chaleur".

Le signe d'un véritable rafraichissement est encore incertain. Selon certains scénarios, il faudrait attendre au moins la mi-juillet, voire pas avant le 17. Des orages sont possibles autour du 11/12 juillet, mais resteraient très localisés. La sécheresse va alors s'intensifier et les feux de forêts pourraient perdurer. Cette canicule dégrade aussi la qualité de l'air.

Météo-France avait précisé que ce nouvel épisode de chaleur devrait toutefois être "de moindre intensité que le précédent, mais durable". L'indicateur thermique national avait franchi le seuil des 30 degrés lors de la précédente canicule, le 25 juin dernier. Il nécessite toutefois "une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées". L'établissement appelle également à la prudence en raison de la répétition des épisodes caniculaires depuis le début de l'été et de leurs effets cumulés sur les organismes ainsi que sur des sols déjà très asséchés.

Dernières mises à jour

09:24 - La canicule va s'intensifier en fin de semaine Les chaleurs extrêmes ne sont pas terminées, et le plus dur est à venir. En effet, en fin de semaine, l'indicateur thermique dépassera possiblement les 29°C, indique La Chaîne Météo. Par la suite, une sortie de crise est "espérée après le 15 juillet, avec une diminution des températures et le retour d'un flux plus océanique", précise l'institut. La #canicule va encore s'intensifier en fin de semaine sur le pays, avec un indicateur thermique qui dépassera possiblement les 29C. Par la suite, une sortie de crise est espérée après le 15 juillet, avec une diminution des températures et le retour d'un flux + océanique. pic.twitter.com/hLdu3grApx — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 9, 2026 08:37 - La France connait l'anomalie thermique la plus élevée d'Europe En ce moment, les flux de sud à sud-ouest peuvent transporter de la péninsule ibérique vers la France une masse d’air extrêmement chaude. "Si cette masse d’air arrive sur des sols français déjà secs, elle se réchauffe encore localement. La chaleur gagne alors rapidement vers le nord, parfois jusqu’aux régions de la Manche, du Benelux et des îles Britanniques", indique La Chaîne Météo. La France a connu, le 7 juillet 2026, l'anomalie thermique la plus importante d'Europe avec +7 degrés par rapport à la période 1979-2000. 08:29 - La France n’est "pas prête" aux conséquences "dangereuses" du changement climatique, alerte un rapport Dans son 8e rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat (HCC) alerte sur les politiques climatiques françaises "insuffisantes" face au changement climatique. "Il est impératif" que la France "change d’échelle dans l’ampleur, la portée et la vitesse de mise en oeuvre des actions d’adaptation" face aux canicules, peut-on lire. "Nous entrons dans une plage dangereuse. (...) Nos infrastructures, notre aménagement du territoire, nos écosystèmes" et la gestion de "nos activités économiques et pratiques socioculturelles se sont développés ou ont été dimensionnés dans un climat qui n’existe plus", précise un des experts. Pour l'heure, la France "n’est pas prête", indique le HCC. LIRE PLUS

La France a déjà été touchée par deux canicules en 2026, une à la mi-mai et une autre du 21 au 30 juin. Cette deuxième vague de chaleur a été historique et comparable à la canicule d'août 2003. Une nouvelle canicule se profile cette semaine, mais des incertitudes demeurent sur l'intensité et la durée.