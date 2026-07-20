Canicule : les vigilances persistent dans le sud, la chaleur doit encore durer plusieurs jours

Si la canicule a pris fin dans la majeure partie du pays, plus d'une quinzaine de départements du sud de la France sont encore en vigilance ce lundi 20 juillet et doivent souffrir de fortes chaleurs en début de semaine.

L'essentiel

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11:45 - Des chaleurs caniculaires du sud-est ou sud-ouest La canicule pèse toujours sur les régions du sud de la France à cause du dôme de chaleur qui place au-dessus du Maghreb et de la péninsule ibérique. Les vigilances canicules concernent uniquement le pourtour méditerranéen, mais les chaleurs s'étendent aussi sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Les températures s'élèvent entre 35 et 38°C, avec des pointes à 40°C dans le sud-est. Quant aux minimales, elles descendent rarement sous les 20 à 24°C la nuit.

10:54 - Des nuits encore tropicales dans le sud de la France Les nuits sont encore chaudes dans les départements placés en vigilance orange. Il faisait entre 22 et 27°C sur le pourtour méditerranéen au petit matin selon Météo-France qui a relevé 22,9°C à Montpellier, 25,4°C à Nice ou encore 26,7°C à Calvi. Un contraste très fort par rapport aux régions du nord où à la même heure il faisait entre 9 et 15°C. Les températures minimales sont contrastées sur le pays ce matin, entre la douceur voire chaleur tropicale du sud et la fraîcheur au nord. On passe parfois de 31C à seulement 6C du sud au nord à 7h. #météo pic.twitter.com/L4iWf7LgmG — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 20, 2026

Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée du lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

10:08 - Encore 16 départements en vigilance canicule Alors que la canicule a pris fin dans la plupart des régions françaises, 17 départements sont placés en vigilance canicule ce lundi : les Alpes-Maritimes, l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Vaucluse, mais surtout 6 départements en alerte orange que les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l'Hérault, le Gard et le Var.

19/07/26 - 16:40 - Les prévisions pour lundi Six départements du pourtour méditerranéen resteront en vigilance orange canicule ce lundi 20 juillet. Selon les prévisions de La Chaîne Météo, les températures resteront agréables au nord avec pas plus de 27°C. "Chaleur estivale sans excès sauf sur un petit tiers sud avec des températures caniculaires", explique-t-elle cependant. Il devrait faire plus de 35°C en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

19/07/26 - 16:30 - Fin de la vigilance orange pour les Alpes-Maritimes demain matin Météo-France fait savoir que les Alpes-Maritimes sortiront de la vigilance orange canicule à partir de 6h ce lundi matin. Aucun changement pour les autres départements en alerte orange.

19/07/26 - 14:32 - À quoi faut-il s'attendre dans le sud dans les prochains jours ? Cette vague de chaleur ne va pas s'arrêter tout de suite. Il va encore faire beau et chaud dans le sud de la France, près de la Méditerranée, avec des températures attendues, jusqu'à mardi ou mercredi, qui vont dépasser la barre des 35°C, selon les prévisions de la Chaîne Météo. La chaleur sera aussi présente du côté de l'Occitanie et sur une partie de l'Aquitaine.

19/07/26 - 13:05 - Déjà plus de 35°C dans le sud à la mi-journée La chaleur est bien présente sur le pourtour méditerranéen. Plusieurs départements sont d'ailleurs en vigilance orange canicule ce dimanche. Le thermomètre est déjà au plus haut. Selon la Chaîne Météo, il faisait déjà entre 32 et 36°C sur cette partie de la France. Les températures risquent encore de grimper !

19/07/26 - 12:15 - La barre des 40°C va-t-elle être atteinte ce dimanche ? Il fait encore particulièrement chaud sur une partie de la France. Cet après-midi, selon les prévisions de Météo-France, le thermomètre doit aller jusqu'à 39°C au niveau du Languedoc et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Selon Météo-Express, la barre des 40°C pourrait même être atteinte dans le département du Var. Ce dimanche restera caniculaire en Méditerranée avec des pointes de 37-40C dans le Var. Bien plus frais au nord. https://t.co/3SZnwKD8sF pic.twitter.com/sWH2mOubY4 — Météo Express (@MeteoExpress) July 19, 2026

19/07/26 - 11:28 - Une nuit chaude près de la Méditerranée La chaleur et la fraîcheur cohabitent en France. Selon les relevés de Météo Express, il a fait moins de 10°C cette nuit dans le nord du pays alors que le thermomètre était nettement plus élevé dans le sud de la France. Il faisait presque 30°C au plus bas de la nuit en Corse ou encore du côté de Perpignan. 20C d'écart entre le nord de la France et la Méditerranée cette nuit du 19 juillet ! Record absolu battu à l'Île-Rousse avec 28,3C au plus bas de la nuit ! Au même moment, 7,6C à Forges en Seine-Maritime. pic.twitter.com/TCEOnKzZW0 — Météo Express (@MeteoExpress) July 19, 2026

19/07/26 - 09:50 - Sept départements encore en vigilance orange Les températures restent élevées dans le sud de la France. Et sept départements sont toujours en vigilance orange canicule ce dimanche 19 juillet. Les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Var et les deux départements corses sont concernés.

18/07/26 - 19:32 - Le danger d’incendie sera très élevé dimanche dans les Bouches-du-Rhône et le Var Le niveau de danger feux de forêt sera très élevé dimanche dans les Bouches-du-Rhône et le Var, selon Météo-France. Il restera également élevé dans de nombreux autres départements. L’organisme appelle à la prudence en ce week-end de grands départs. Météo des forêts : ce dimanche, le niveau de danger feux est très élevé dans les Bouches-du-Rhône et le Var, et demeure élevé sur de nombreux départements.



La prudence est de mise en ce week-end de départs.



Gardons les bons réflexes :https://t.co/McwufCGXaC pic.twitter.com/5j930rYXYb — Météo-France (@meteofrance) July 18, 2026

18/07/26 - 18:42 - Un ressenti atteignant 46°C à Bonifacio Si les températures sont redevenues plus respirables sur une grande partie de la France, la chaleur reste particulièrement éprouvante en Corse. À Bonifacio, l’humidité accentue fortement la température ressentie, qui atteint 46°C, selon le météorologue Guillaume Séchet.

18/07/26 - 17:31 - Cette application calcule les itinéraires les plus frais à Paris Le site Fraichoù.fr propose un GPS piéton capable de repérer les rues où la chaleur est la moins forte. Disponible à Paris, Rennes, Lille et Nantes, il analyse notamment les rues étroites, les passages couverts, les parcs arborés, les fontaines et les brumisateurs afin de proposer un trajet plus frais, quitte à rallonger légèrement le parcours. Il suffit d’indiquer un point de départ, une destination et un horaire pour comparer l’itinéraire le plus court avec celui offrant le plus de fraîcheur.

18/07/26 - 16:32 - Les alertes et vigilances prévues dimanche Voici la carte des alertes et vigilances prévues par Météo-France pour la journée du dimanche 19 juillet :