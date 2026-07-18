Canicule : une chaleur toujours intense dans plusieurs départements, prévisions et vigilances

La vague de chaleur se maintient, samedi 18 juillet, au niveau du pourtour méditerranéen. Plusieurs départements sont en vigilance orange canicule. La liste des territoires concernés et toutes les prévisions.

L'essentiel

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12:02 - Un département bascule en vigilance orange canicule Il y a désormais sept départements en vigilance orange canicule. Comme annoncé par Météo-France, les Alpes-Maritimes viennent de basculer en orange. Six autres sont en alerte jaune.

17/07/26 - 22:44 - Des nuits plus fraîches, à l'exception du pourtour méditerranéen FIN DU DIRECT - Sur une carte publiée par Météo Express ce vendredi soir, on peut observer les températures bien plus fraîches qui attendent les Français dans la nuit de vendredi à samedi. S'il fera encore entre 18 et 19°C à l'aube en Île-de-France et dans le Sud-Ouest, globalement les températures oscilleront entre 14 et 17°C sur l'ensemble du pays. Une nuit tropicale, soit des températures minimales de plus de 20°C, sont en revanche prévues sur le pourtour méditerranéen, toujours placé en vigilance canicule, ainsi qu'en Corse. Les nuits se rafraîchissent enfin, sauf en Méditerranée. Souvent 13 à 18C samedi à l'aube. https://t.co/3SZnwKCAD7 pic.twitter.com/YtpcDhuE0e — Météo Express (@MeteoExpress) July 17, 2026

Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée du lendemain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance.

17/07/26 - 20:48 - Ces départements qui se maintiennent en alerte canicule samedi Alors que la France retrouve son vert éclatant signifiant l'absence de canicule sur la carte de Météo-France des prévisions de jeudi, quelques départements vont tout de même se maintenir en alerte orange et jaune canicule. L'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse seront en vigilance orange canicule. De leur côté, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence se maintiendront en alerte jaune.

17/07/26 - 18:46 - Après trois canicules, l'eau se réchauffe sur les côtes françaises Il n'y a pas que dans les terres que la chaleur se ressent. Comme le constate sur X le météorologue Guillaume Séchet, la température de l'eau atteint des températures particulièrement élevées. Ainsi, en Méditerranée, pour se baigner, les nageurs peuvent compter sur une eau comprise entre 25 et 28°C. Sur la côte atlantique, dans le Sud-Ouest, la température oscille entre 24 et 26°C. Plus au nord, il fait entre 16 et 22°C. Voici les températures actuelles de leau sur les plages françaises. Après trois épisodes caniculaires, la mer est particulièrement chaude sur une grande partie du littoral. pic.twitter.com/3cWRTxdF5D — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 17, 2026

17/07/26 - 17:04 - Les Alpes-maritimes passent en vigilance orange samedi midi Dans son bulletin de 16 heures, Météo-France annonce le passage en vigilance orange "canicule" du département des Alpes-maritimes, à compter de samedi 12 heures. "La masse d'air très chaud qui stagne sur le pays depuis plusieurs jours régresse vers le Sud-Est, sous l'influence d'une dégradation orageuse et l'arrivée d'air plus frais à l'arrière", précise l'institut.

17/07/26 - 15:07 - Une nouvelle vague de chaleur imminente en France ? Une quatrième canicule pourrait toucher le pays d'ici la fin de l'été, fin juillet ou au début du mois d'août. Selon les dernières prévisions, les températures seront supérieures aux normales de saison sur l'ensemble du pays. On vous explique tout dans notre article dédié : Lire l'article Une nouvelle canicule fin juillet ou début août ? Les prévisions s'affinent

17/07/26 - 14:48 - 4 départements sortent de la vigilance orange canicule à 22 heures Alors que les températures baissent ce vendredi sur une large partie du pays, Météo-France annonce une sortie de la vigilance orange "canicule" ce vendredi à 22 heures pour quatre départements. Les voici : la Drôme l'Ardèche, le Vaucluse, et les Alpes-de-Haute-Provence.

17/07/26 - 12:25 - Après la canicule, des orages particulièrement forts en France Ce vendredi signe la fin de la canicule sur les trois quarts du pays. Les températures repassent sous la barre des 30°C dans la moitié nord et les régions atlantiques (souvent comprises entre 25°C et 30°C), offrant un vrai soulagement. Cependant, cette baisse s'accompagne d’une forte instabilité. Un axe orageux actif traverse le pays, s'étendant du Centre-Val de Loire jusqu'au flanc Est. "Le sud-est reste toutefois à l’écart de ce rafraîchissement, avec encore 35 à 38°C près de la Méditerranée", précise tout de même La Chaîne Météo. Tout savoir grâce à notre article dédié : Lire l'article Orages en France : grêles, pluies et vents forts... Les prévisions détaillées

17/07/26 - 11:57 - Les minimales en baisse ce samedi, la chaleur toujours présente dans le sud-est Pour la journée de demain, samedi 18 juillet, près de la Méditerranée, "la chaleur se maintient", indique Météo-France. Les températures minimales sont encore en baisse, notamment sur la moitié nord avec 12 à 17 degrés, localement 19 dans la capitale, elles vont de 16 à 21 degrés au sud, 22 à 26 au bord de la Méditerranée, actant la fin de la canicule sur une bonne partie du pays. Les maximales, elles, sont comprises entre 29 et 34 degrés au sud, entre 32 et 37 degrés sur l'arc méditerranéen, localement 38 ou 39 sur le sud de PACA.

17/07/26 - 09:59 - Une 4e canicule fin juillet ou début août ? Si le risque de subir une quatrième canicule durant la semaine du 20 juillet est a priori écarté par les prévisions sur 7 à 10 jours, l'arrivée d'un nouvel épisode de chaleur dans le courant de l'été, à la fin du mois de juillet ou durant le mois d'août, reste une menace sérieuse. A noter que les prévisions sur une semaine ou dix jours ont une fiabilité limitée et qu'il suffit d'un simple décalage de l'anticyclone de l'Atlantique pour rediriger les fortes chaleurs venant de la péninsule ibérique vers la France et favoriser l'apparition d'une quatrième canicule dès la semaine prochaine ou lors de la dernière semaine de juillet. Quant au moins d'août, les modèles météorologiques s'accordent pour dire qu'il sera, lui aussi, très chaud. Si ces prévisions se vérifient il sera "difficile d'échapper - à un moment ou à un autre - à une quatrième canicule au cours de cette année 2026", prévient Météo-Paris.

17/07/26 - 09:50 - L'Hérault bascule en vigilance orange à midi Les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, le Gard, l'Hérault, le Var et le Vaucluse demeurent en vigilance orange "canicule" ce vendredi. À partir de midi, l'Hérault viendra les rejoindre a indiqué Météo-France. La masse d'air très chaud qui stagne sur le pays depuis plusieurs jours "régresse, sous l'influence d'une dégradation orageuse étalée sur plusieurs jours", précise l'institut.

17/07/26 - 09:42 - La baisse des températures se généralise ce vendredi La journée de vendredi marque une étape cruciale dans la fin de cette canicule du mois de juillet 2026. En effet, la baisse des températures se généralise et met fin à la canicule sur une grande partie du pays. Le Sud-Est restera toutefois soumis à de très fortes chaleurs, notamment dans le sud-est et sur tout le pourtour méditerranéen avec des températures toujours élevées dans ces zones, avec plusieurs départements qui demeurent en vigilance orange. Les températures sont comprises entre 34°C et 38°C sur les départements restés en orange, 30°C à 34°C sur le nord de l'Ardèche et de la Drôme. Durant la nuit de vendredi à samedi les températures seront encore comprises entre 22°C et 26°C près de la Méditerranée, dernière zone soumise à cette intensité de chaleur en France cette semaine.

16/07/26 - 23:03 - À quelles températures s'attendre vendredi 17 juillet ? FIN DU DIRECT - Pour la journée de vendredi, Météo-France prévoit des températures comprises entre 34 et 38°C sur les départements qui continueront à être placés en vigilance orange canicule, à savoir des Alpes-de-Haute-Provence, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Drôme, du Gard, du Var et du Vaucluse, puis de l'Hérault à compter de la mi-journée. Dans le nord de la Drôme et de l'Ardèche, les températures devraient toutefois osciller entre 30 à 34°C.

16/07/26 - 22:05 - La nuit de jeudi à vendredi encore très chaude dans les départements en orange canicule Alors que la nuit de mercredi à jeudi était tropicale pour les départements victimes de la canicule, avec des températures qui atteignaient encore le 25°C à Toulon et Solenzara, 24°C à Montauban, Marignane et Albi ou encore 22°C à Paris et Millau et 21°C à Lyon et Orange, celle de jeudi à vendredi devrait encore être suffocante pour les départements maintenus en vigilance orange. Ainsi, Météo-France annonce des températures minimales comprises "entre 18 et 21°C sur les départements encore en orange, et atteignent 23 à 26°C près des côtes méditerranéennes et corses".