Une canicule en juillet 2026 ? La chaleur va "régner", les températures prévues en France

Une chaleur généralisée est prévue sur la France pour le mois de juillet 2026. Si une nouvelle canicule ne fait pas encore partie des prévisions officielles, notamment de la part de Météo-France, les températures annoncées sont extrêmes.

La menace d'une nouvelle canicule dès le début du mois de juillet prend de l'ampleur. En effet, les températures pourraient "à nouveau augmenter avec le retour d'une chaleur généralisée sur l'ensemble du territoire, grâce à un flux de sud et au retour d'une masse d'air subsaharienne" dans la semaine du 6 au 12 juillet, surtout en deuxième partie de semaine, indique La Chaîne Météo. Une chose est sûre : un anticyclone pourrait à nouveau s'approcher de la France autour de la semaine du 6 juillet et s'installer durablement entre notre pays et les îles britanniques, jusqu'à horizon du 14 juillet. En revanche, il n'est pas question de canicule pour le moment.

Du lundi 29 juin au mardi 7 juillet, "la chaleur règne avec des températures qui restent 3 à 4°C au-dessus des normales de saison à l'échelle nationale", précise la station. Dès le mardi 5 juillet, les températures vont grimper en flèche notamment dans le sud-est : 34°C sont attendus à Montpellier et 33°C à Montélimar, selon les prévisions de Météo-France. Sur la période, l'indicateur thermique national pourrait grimper à 24,2°C, au plus haut, le 7 juillet prochain. À titre de comparaison, la moyenne nationale sur 24 heures avait franchi le seuil des 30°C le 25 juin dernier.

À partir du 6 juillet, selon le modèle européen, le dôme de chaleur serait situé davantage sur le Portugal, l'ouest de l'Espagne ou encore le sud-ouest de la France. Le modèle américain, lui, prévoit un renforcement des températures du même ordre que celui observé en juin. Le dôme de chaleur serait situé en plein sur les trois quarts de la France, le sud des îles britanniques et l'extrême nord espagnol. Ici, des températures jusqu'à 42°C dans le sud-ouest sont évoquées, comme le relaye BFMTV.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses prévisions fleurissent, parfois émanant de spécialistes, d'autres fois de compte plus ou moins sérieux évoquant une canicule historique pour le mois de juillet prochain. Un internaute basé en Turquie, nommé Jeo Albant, et qui se présente comme chercheur parle lui de nouveaux pics de températures jusqu'à 45°C en France, avec un "centre névralgique" situé dans le Sud-Ouest.

Ce dimanche, Météo-France proposait une analyse plus prudente. "Pour la semaine du 6 au 13 juillet, le scénario de fortes chaleurs sur le pays devient plus probable. L'intensité précise de ces fortes chaleurs reste à ce stade incertaine". Effectivement, Météo-France annonce des températures allant jusqu'à 35 ou 36°C pour la période du 7 au 10 juillet. "Au-delà, la configuration météorologique sur l'Europe est favorable à la poursuite de conditions anticycloniques".

Outre la chaleur qui devrait régner début juillet, "le plus préoccupant est le manque de "précipitations attendues", prévient La Chaîne Météo. En effet, "aucune véritable perturbation n'est attendue pour le moment en France", avec un anticyclone durablement positionné sur l'Europe occidentale. Entre le 1er et le 15 juillet 2026, plusieurs régions de France pourraient connaitre quinze jours sans la moindre goutte de pluie.

Outre la #chaleur qui devrait régner début juillet, le plus préoccupant est le manque de #précipitations attendues. En effet, aucune véritable perturbation n'est attendue pour le moment en France, avec un anticyclone durablement positionné sur l'Europe occidentale. pic.twitter.com/hSpdMMG0wL — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 29, 2026

Par la suite, une goutte froide pourrait s'immiscer dans le golfe de Gascogne, la semaine du 13 au 19 juillet, même si à ce stade la fiabilité devient plus limitée. "Cela pourrait donner lieu au développement d'orages quotidiens, surtout sur un axe sud-ouest/nord-est, où ils pourraient être nombreux et marqués", précise La Chaîne Météo. Enfin, lors de la dernière semaine de juillet, du 20 au 26 juillet, si les prévisions sont d'une fiabilité "très limitée", il est question de températures au-dessus des normales de saison et d'orages fréquents. À noter que les orages limitent souvent l'effet canicule interminable comme on a pu le vivre en cette fin juin.

À ce stade, une canicule en juillet est un modèle envisagé par Météo-France, mais "ce n’est qu’un modèle parmi d’autres" et il "reste aléatoire", a rappelé la journaliste spécialiste des phénomènes météo extrêmes Karine Durant auprès de 20 Minutes. Un seul modèle ne suffit pas pour annoncer une canicule avec certitude, surtout s'il est l'un des seuls à le prévoir. Quels que soient les scénarios avancés concernant la météo de juillet, leur fiabilité est pour l'heure trop limitée. Les prévisions météo sont très sérieuses sur 3 et éventuellement 5 jours, mais leur fiabilité descend à 75% sur une semaine et à 50% sur 10 jours précise Météo-Paris. "Personne ne peut dire qu’on aura une canicule dans deux ou trois semaines. Aucun météorologue ne peut le dire", insiste donc Karine Durand.

Il faut bien comprendre qu'en météorologie, une prévision à deux ou trois semaines ne s'exprime pas en valeurs absolues, mais en probabilités d'anomalies. Or, les deux grands piliers de la prévision mondiale, le modèle européen ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme) et le modèle américain GFS (Global Forecast System), affichent une concordance rare pour le mois de juillet.

Les cartes d'anomalies thermiques pour la première quinzaine de juillet 2026 colorent l'Europe de l'Ouest, et particulièrement l'axe Espagne-France-Allemagne, d'un rouge profond. Le service européen Copernicus évalue désormais à plus de 70% la probabilité que les températures se situent très au-dessus des normales de saison durant cette période. En revanche, "en scrutant l'ensemble des modèles et scénarios météo à quinze jours, il n'y a à ce jour que 5 % de risque pour que l'on connaisse de nouveau une canicule", a assuré au Figaro Cyrille Duchesne, chef du service prévisions à Météo Consult, dans les colonnes du Figaro ce vendredi 26 juin.

Les données radar de Météo-France montrent par ailleurs un assèchement rapide des sols sur plusieurs régions clés (notamment le bassin parisien, la vallée du Rhône et le Sud-Ouest) du fait de la canicule de juin. Ce déficit d'humidité va sans doute agir comme un amplificateur thermique dès les premiers jours de juillet. Si une masse d'air chaud s'installe, elle ne sera pas tempérée par l'évapotranspiration de la végétation, ouvrant la voie à des températures extrêmes et un potentiel nouvel épisode caniculaire en juillet.

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