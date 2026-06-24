Une nouvelle canicule entre début juillet et mi-juillet 2026, une hypothèse très sérieuse

Des "chaleurs extrêmes" du 5 au 14 juillet sont très probables, a fait savoir la ministre de la Transition écologique. Une nouvelle canicule est à craindre.

Manifestement bien informée, Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, a annoncé ce matin sur France Inter qu'après une "pause relative" dans cet épisode de canicule, il fallait compter sur une remontée du mercure. Météo France nous indique qu'il y a une forte probabilité pour qu'à partir de la [semaine du 6 juillet] nous revenions à des chaleurs extrêmes qui pourraient effectivement nous emmener jusqu'au 14 juillet". Le journaliste lui a même demandé s'il fallait parler potentiellement de "nouvelle canicule". "Exactement", a-t-elle dit.

Le scénario devient de plus en plus probable. Il y a quelques jours déjà, La Chaîne Météo indiquait qu'"une nouvelle goutte froide pourrait s'immiscer au large de la péninsule Ibérique. Dans le même temps, l'anticyclone se replace sur l'Europe occidentale. Cette goutte froide pourrait agir comme une nouvelle pompe à chaleur, avec un flux de sud apportant une masse d'air subsaharienne, et donc par conséquent des températures en nette hausse". Et d'ajouter dans ces prévisions dont la fiabilité reste limitée : "une nouvelle canicule serait à craindre autour du 10 juillet, pour le week-end prolongé de la fête nationale".

Il faut bien comprendre qu'en météorologie, une prévision à deux ou trois semaines ne s'exprime pas en valeurs absolues - il est impossible de prédire par exemple qu'il fera 41°C à Lyon le 8 juillet -, mais en probabilités d'anomalies. Or, les deux grands piliers de la prévision mondiale, le modèle européen ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme) et le modèle américain GFS (Global Forecast System), affichent une concordance rare pour cette échéance.

© La Chaîne Météo

Les cartes d'anomalies thermiques pour la première quinzaine de juillet 2026 colorent l'Europe de l'Ouest, et particulièrement l'axe Espagne-France-Allemagne, d'un rouge profond. Le service européen Copernicus évalue désormais à plus de 70% la probabilité que les températures se situent très au-dessus des normales de saison durant cette période.

Les données radar de Météo-France montrent par ailleurs un assèchement rapide des sols sur plusieurs régions clés (notamment le Bassin parisien, la vallée du Rhône et le Sud-Ouest) du fait de la canicule de juin. Ce déficit d'humidité va sans doute agir comme un amplificateur thermique dès les premiers jours de juillet. Si une masse d'air chaud s'installe, elle ne sera pas tempérée par l'évapotranspiration de la végétation, ouvrant la voie à des températures extrêmes.