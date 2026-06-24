Cas d'Ebola en France : quel risque de propagation ? Ce que l'on sait du patient mis à l'isolement

Un premier cas d'Ebola a été identifié ce mercredi 24 juin 2026 en France chez un médecin. Ce que l'on sait.

Un premier cas d'Ebola a été identifié en France métropolitaine, ont annoncé les autorités françaises ce mercredi 24 juin 2026. Il s'agit d'un médecin, de retour de mission en République démocratique du Congo (RDC). Le patient "a immédiatement été pris en charge dans un établissement spécialisé et se trouve dans un état stable", a précisé le gouvernement.

Interrogé par l'AFP, le ministère a précisé que ce cas avait été identifié dans l'Hexagone. "La situation est suivie de très près par le Premier ministre", a réagi Matignon. Le patient a été isolé dès son arrivée en métropole puis "transféré à l'hôpital dans des conditions sécurisées afin d'éviter tout risque de contamination", ajoute le ministère.

Propagation : "pas de danger pour la population a priori à ce stade"

Dés à présent, des "protocoles stricts de sécurité biologiques" sont suivis, avec notamment l'utilisation d'une chambre à pression négative. Une enquête épidémiologique approfondie est menée pour déterminer les personnes qui auraient été en contact avec le patient. "Ces personnes seront contactées sans délai par l'agence régionale de santé" et "effectueront un isolement à domicile de 21 jours et bénéficieront d'une surveillance attentive durant cette période", détaille le ministère de la Santé.

Quid d'une contamination en France ? "Il n'y a pas de danger pour la population a priori à ce stade", a réagi sur BFMTV le Dr. Imad Kansau, infectiologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart, qui juge le protocole mis en place par les autorités sanitaires "très rassurant". "Un suivi dédié est mis en place pour le retour des humanitaires français sur le territoire national", a par ailleurs précisé le ministère de la Santé. La RDC est confrontée à sa 17e épidémie d'Ebola depuis le 15 mai. Le dernier bilan officiel fait état de 254 morts et un millier de cas.