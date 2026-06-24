Résultat Loto : le tirage de ce soir, mercredi 24 juin 2026 [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du mercredi 24 juin 2026 met en jeu 6 millions et son résultat est à suivre en direct ce soir.

Ce mercredi 24 juin 2026, la Française des Jeux convie une nouvelle fois des millions de joueurs à tenter leur chance. Un jackpot de 6 millions attend celui ou celle qui parviendra à cocher la bonne combinaison ce soir. Les résultats du tirage du Loto sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

Lundi soir, le Loto n'a trouvé aucun grand gagnant. La combinaison 13-30-31-47-7, assortie du numéro Chance 7, est restée sans preneur au rang supérieur, ce qui explique la reconduction de la cagnotte. Un seul joueur a néanmoins décroché le deuxième rang, empochant plus de 116 000 euros grâce à ce tirage du Loto.

Une série de jackpots non remportés avant ce tirage du Loto

Ce n'est pas la première fois que le résultat du Loto repart sans vainqueur au rang supérieur. Plusieurs tirages consécutifs sans grand gagnant alimentent mécaniquement la cagnotte, jusqu'à atteindre des sommets susceptibles de mobiliser un public encore plus large. Ce phénomène d'accumulation est précisément l'un des ressorts les plus puissants de l'engouement collectif autour du Loto.

Le fonctionnement du Loto repose sur une mécanique simple et inchangée depuis des décennies. Cinq numéros sont à choisir entre 1 et 49, auxquels s'ajoute un numéro Chance compris entre 1 et 10. Pour quelques euros, cette accessibilité ouvre la porte à un espoir de basculement de vie que des millions de Français entretiennent à chaque tirage du Loto.

Le résultat du Loto, un rendez-vous aux enjeux exceptionnels en 2026

L'année 2026 s'annonce riche en tirages du Loto à fort potentiel. Six Super Loto sont inscrits au calendrier, dont trois associés aux fameux vendredis 13 et un Super Loto du Patrimoine. Deux Grand Loto complèteront cette programmation avec des jackpots garantis d'au moins 20 millions, l'un en été, l'autre en fin d'année.

Derrière la fébrilité que suscite chaque résultat du Loto, la mathématique impose une perspective vertigineuse. Décrocher le jackpot en jouant une seule grille représente environ une chance sur 19 millions, un ordre de grandeur qui dépasse aisément l'imaginaire. À titre de comparaison, les statistiques établissent qu'un enfant a davantage de chances de devenir astronaute — soit environ une sur 12 millions — que de remporter le tirage du Loto du premier coup.

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