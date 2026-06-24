Résultat du Loto : le tirage du mercredi 24 juin 2026 [EN LIGNE]

Résultat du Loto : le tirage du mercredi 24 juin 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le tirage du Loto du mercredi 24 juin 2026 a livré son résultat et personne n'a décroché le jackpot de 6 millions.

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 24 juin 2026 est désormais connu : la cagnotte de 6 millions n'a trouvé preneur chez aucun joueur. Les numéros gagnants sont disponibles ci-dessous, tels que communiqués par la FDJ. Ce jackpot repart donc en jeu lors du prochain tirage du Loto.

Malgré l'absence de grand vainqueur, ce tirage du Loto a tout de même récompensé plusieurs joueurs chanceux. Une unique grille a décroché le rang 2 en alignant les cinq bons numéros sans le numéro Chance, empochant ainsi 135 465 €. Trente joueurs repartent avec 1 102 € chacun au rang 3 grâce à quatre numéros corrects et le numéro Chance, tandis que 247 grilles ont remporté 483 € au rang 4 avec quatre bons numéros sans numéro Chance.

Sans grand gagnant, le résultat du Loto relance la mécanique du report

Chaque tirage du Loto sans vainqueur au rang 1 déclenche automatiquement le transfert de la cagnotte vers l'édition suivante. Ce système d'accumulation progressive transforme un jackpot de départ en une somme capable d'attirer bien au-delà des parieurs habituels. Plus les semaines passent sans lauréat, plus l'enjeu enfle et cristallise les espoirs.

Quand les mathématiques s'invitent dans le tirage du Loto

Derrière l'engouement populaire que suscite chaque résultat du Loto se cachent des réalités statistiques implacables. La probabilité de cocher les cinq bons numéros parmi 49, auxquels s'ajoute le numéro Chance parmi 10, tourne autour d'une chance sur 19 millions par grille jouée. Un écart vertigineux entre l'attrait du jeu et ce que les mathématiques laissent entrevoir, que peu d'esprits parviennent réellement à visualiser à leur juste mesure.

Dernières mises à jour

- Le Loto, une histoire qui remonte au XVIe siècle

Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise en réalité ses racines au XVIe siècle en Italie. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Aujourd'hui, une grille simple coûte 2,20 euros lors des tirages classiques, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros. Une option à 0,80 euro permet également de participer au second tirage. Pour un Super Loto, la grille de base est vendue 3 euros.

- Les numéros les plus souvent tirés au Loto depuis 2020

Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se démarquent par leur fréquence d'apparition au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 arrive en tête avec 12,02% de sorties, soit 129 apparitions au total, sa dernière remontant au 22 juin 2026. Il est suivi du 31, sorti 128 fois (11,93%), du 24, apparu 121 fois (11,28%), du 3, tiré 120 fois (11,18%), et du 5, sorti 119 fois (11,09%). La FDJ rappelle toutefois qu'il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités pour les prochains tirages.

- Gagner au Loto sans trouver la combinaison complète, c'est possible

Au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour repartir avec un gain. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance, soit le rang 2, ou quatre bons numéros avec le numéro Chance, soit le rang 3, permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Pour maximiser ses chances, il existe également un pack MultiChances constitué de 600 parts, proposé à 6,60 euros la part, mais les gains sont alors partagés.

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