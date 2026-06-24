Résultat du Loto : le tirage du mercredi 24 juin 2026 [EN LIGNE]

Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise en réalité ses racines au XVIe siècle en Italie. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Aujourd'hui, une grille simple coûte 2,20 euros lors des tirages classiques, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros. Une option à 0,80 euro permet également de participer au second tirage. Pour un Super Loto, la grille de base est vendue 3 euros.

Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se démarquent par leur fréquence d'apparition au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 arrive en tête avec 12,02% de sorties, soit 129 apparitions au total, sa dernière remontant au 22 juin 2026. Il est suivi du 31, sorti 128 fois (11,93%), du 24, apparu 121 fois (11,28%), du 3, tiré 120 fois (11,18%), et du 5, sorti 119 fois (11,09%). La FDJ rappelle toutefois qu'il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités pour les prochains tirages.

Au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour repartir avec un gain. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance, soit le rang 2, ou quatre bons numéros avec le numéro Chance, soit le rang 3, permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Pour maximiser ses chances, il existe également un pack MultiChances constitué de 600 parts, proposé à 6,60 euros la part, mais les gains sont alors partagés.

22:36 - Le record absolu du Loto à 30 millions d'euros Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Ce record absolu a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a, lui, été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 est complété par 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

22:34 - Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente Les joueurs ayant acheté leur grille du Loto chez un commerçant partenaire peuvent y retirer leurs gains pour des montants inférieurs à 30 000 euros. Pour les gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, il est nécessaire de se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié aux heureux gagnants. Le Loto est tiré trois fois par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi, sous le contrôle d'un huissier.

22:06 - Les numéros les moins tirés du Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, certains numéros se font remarquer par leur rare apparition au Loto. Les statistiques officielles de la FDJ révèlent que le numéro 43 est sorti 89 fois (8,29% de sorties), suivi des numéros 33 et 1, chacun apparu 92 fois (8,57%), puis du 14, sorti 94 fois (8,76%). Ces chiffres restent de simples statistiques et ne reflètent en aucun cas une probabilité accrue de sortie lors des prochains tirages. Le hasard demeure l'unique règle du jeu au Loto.

21:54 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto, que ce soit grâce au jackpot, à des gains intermédiaires ou à de simples remboursements. Pour les joueurs en ligne, les gains sont crédités directement sur leur compte FDJ. Si les coordonnées bancaires sont renseignées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de cette somme, il faut contacter le service dédié de la FDJ. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent décrocher le gros lot.

21:52 - Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, le numéro 30 est celui qui est sorti le plus souvent au Loto, avec 129 apparitions, soit un taux de 12,02%. Il est suivi du 31, sorti 128 fois (11,93%), du 24 avec 121 sorties (11,28%), du 3 avec 120 sorties (11,18%) et du 5 avec 119 sorties (11,09%). Le numéro 30 est d'ailleurs apparu en dernier lors du tirage du 22 juin 2026. Avant 2020, entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquents étaient le 22, le 26 et le 31. Ces chiffres restent de simples statistiques : le hasard demeure le seul maître du jeu.

21:51 - En 2026, six Super Loto et deux Grands Loto au programme En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, l'un en été, l'autre à Noël. Ces tirages spéciaux proposent des jackpots minimums de 20 millions d'euros pour les Grands Loto. Pour les Super Loto, la FDJ garantit au minimum 13 millions d'euros. Des rendez-vous très attendus par les joueurs, qui peuvent récupérer leurs gains directement sur leur compte FDJ, avec un virement automatique possible jusqu'à 500 000 euros.

21:10 - Jouer au Loto coûte 2,20 euros par grille Une grille simple du Loto est accessible à 2,20 euros et permet de tenter de remporter un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Les joueurs peuvent également opter pour le second tirage moyennant 0,80 euro supplémentaire. Lors des tirages Super Loto, la grille de base est vendue 3 euros. En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, soit 189 au total sur l'année. Parmi eux, 87,5 % ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, notamment grâce aux jackpots du Loto. Les gagnants disposent de 60 jours pour récupérer leurs gains.

20:58 - Le record absolu du Loto toujours détenu par un joueur d'Orgères Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché le 4 décembre 2021 à Orgères. Le deuxième plus grand gain a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant joué sur Internet. Le top 5 des plus gros jackpots se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

20:46 - La sécurité des tirages du Loto, une priorité absolue Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour remporter un gain : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de toucher des sommes significatives.

20:40 - Le Loto, premier pourvoyeur de millionnaires Le Loto figure parmi les jeux qui ont fait le plus de millionnaires, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams. Quelques grands gagnants ont également décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Une réalité qui rappelle l'attrait persistant pour ces jeux de tirage. Attention toutefois : jouer au Loto peut entraîner des risques comme l'addiction. Le jeu est strictement interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficultés liées au jeu, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.

20:34 - Les numéros les moins tirés du Loto Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent quels numéros sortent le moins souvent au Loto. Le numéro 43 affiche 8,3% de sorties, avec 89 apparitions au total. Le 33 et le 1 sont ex-aequo avec 8,58% de sorties et 92 tirages chacun. Le 14 complète ce classement avec 8,77% et 94 sorties. Une précision essentielle : il ne s'agit là que de statistiques et non de probabilités de tirages. En effet, toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées au Loto.

20:26 - Comment récupérer ses gains au Loto Vous avez décroché un gain au Loto ? Les démarches varient selon le montant remporté. Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible de les retirer directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Pour des montants compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, la FDJ met à disposition un service Relations Gagnants, qui propose un accompagnement dédié aux heureux élus. Des dispositifs pensés pour faciliter la vie des gagnants, quelle que soit l'ampleur de leur lot.

20:20 - Le Loto, un héritage vieux de plusieurs siècles Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses racines bien plus loin dans l'histoire : ses origines remontent au XVIe siècle, en Italie. C'est sous sa forme moderne, officialisée par le gouvernement Chirac, que le premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. En 2026, six Super Loto sont programmés, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros.

20:14 - Le record du Loto : 30 millions d'euros remportés à Orgères Le plus gros jackpot jamais décroché au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été remporté à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, un joueur ayant tenté sa chance sur Internet avait empoché 26 millions d'euros. En troisième position du classement des plus gros gains, 25 millions d'euros ont été gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Ces trois records illustrent l'ampleur des sommes que le Loto peut redistribuer à ses joueurs chanceux.

20:08 - Le pack MultiChances du Loto, c'est quoi exactement ? Le pack MultiChances est une option réservée au site FDJ et à l'application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule collective qui permet de multiplier ses chances sans engager une mise trop importante en jouant seul.

20:02 - Le Loto Mission Nature, un jeu au service de la biodiversité En 2026, le Loto Mission Nature entre dans sa quatrième édition. Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, cette offre de jeux est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette initiative. Rappel : les jeux d'argent sont réservés aux personnes majeures. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 reste disponible.