Incendies : déjà 2000 hectares brûlés, alerte maximale dans ces départements pour feux de forêts

Des feux de forêts sont signalés ces derniers jours et prennent de l'ampleur ce jeudi 25 juin. Des départements sont placés en alerte rouge face à ce risque.

Avec la canicule, les sols sont complètement asséchés et le risque d'incendies augmente de jour en jour. Sur les premières semaines de juin, près de 2000 hectares de végétation ont déjà brulé, soit trois fois plus que l'an dernier à la même période. Ce jeudi 25 juin, l'alerte est maximale. Dans sa météo des forêts, Météo-France place presque l'ensemble de la France en vigilance. Seuls la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, le Jura, le Nord et le Pas-de-Calais ne sont pas concernés.

Dans l'ouest qui surchauffe, le niveau d'alerte orange, soit "élevé", est de mise sur 48 départements s'étendant jusqu'à la région parisienne. Deux départements écopent même d'une vigilance rouge : la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres. 22 incendies en espaces naturels ont déjà été recensés entre lundi et mercredi en Haute-Garonne. Ce basculement en vigilance rouge est le premier de la saison et se définit par "les conditions météorologiques qui rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales". C'est également la première fois depuis la création de la météo des forêts en 2023 qu'un département de la moitié nord se retrouve en vigilance rouge. Ces alertes sont établies à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, mais n'informent pas sur les incendies en cours

Pour la première fois de la saison, deux départements sont en niveau de danger feux très élevé : Deux-Sèvres et Haute-Garonne.



Majorité du territoire concernée par un niveau élevé.



9 feux sur 10 sont dorigine humaine et souvent le fait dune imprudence. Prudence ! pic.twitter.com/gOI08yHaBN — Météo-France (@meteofrance) June 25, 2026

Toutes les conditions sont, en effet, réunies pour entrainer des départs de feux : chaleur, sécheresse, vent et faible taux d'humidité dans l'air. Avec l'arrivée d'orages par l'ouest, le niveau de vigilance sera relégué au jaune ce vendredi. Seuls des départements de l'extrême sud devraient rester en alerte élevée. Le modèle ECMWF s'accorde avec ces prévisions, mais signale une journée à risque samedi dans l'est.

Ce n'est que le début de la saison des incendies...

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en plein nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité.

Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement en limitant, par exemple, l'accès à certains endroits ou en décidant l'interdiction d'y faire des travaux ou des grillades. En Haute-Garonne, il a été décidé que le camping sauvage, les travaux à risque et l'utilisation de matériels pouvant provoquer des étincelles sont interdits dans les espaces naturels aux heures les plus chaudes. Pour connaitre le détail, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée.

Avec l'été chaud qui est attendu, ce n'est probablement que le commencement de la saison des feux de forêts. "En France, aujourd'hui, aucun département ne peut être considéré comme "à l'abri" d'un incendie de forêt", a déclaré à Ouest-France Christophe Chantepy, expert en défense des forêts contre l'incendie auprès de l'Office national des forêts. Les risques de feux s'étendent aussi sur une période de plus en plus longue. Les pompiers craignent alors de manquer de personnel sur une saison des incendies qui s'annonce étendue.