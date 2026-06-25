Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 25 juin 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce nouveau tirage EuroDreams, la FDJ propose son jackpot habituel. Celui qui trouvera les résultats ce jeudi 25 juin remportera 20 000 euros par mois pendant trente ans.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 25 juin 2026 promet la coquette somme de 7,2 millions d'euros. Attention toutefois, contrairement à certaines loteries, à l'EuroDreams, le jackpot n'est pas versé en une seule fois lorsque les résultats ont été trouvés par un participant. En effet, le joueur qui gagne le tirage EuroDreams remporte une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Ce n'est donc qu'au terme de trois décennies qu'il aura empoché les 7,2 millions d'euros. En cas de décès, la totalité des gains restants est en revanche reversée en une seule fois aux héritiers du vainqueur.

Un type de versement qui peut s'avérer gagnant pour certains, notamment les plus dépensiers d'entre nous qui pourraient ne pas parvenir à se réfréner avec autant de millions d'euros en poche. Quoi qu'il en soit, il est possible de tenter de trouver le résultat EuroDreams jusqu'à 20h15 ce jeudi soir. Tous les résultats EuroDreams du tirage du jour seront dévoilés ci-dessous le moment venu, soit en milieu de soirée.

Un grand gagnant lors du précédent tirage EuroDreams

La chance était au rendez-vous lundi soir, lors du premier tirage EuroDreams de la semaine. En cochant le 4, le 10, le 14, le 15, le 29, le 37 et le N°Dream 3, un joueur est parvenu à remporter le gros lot. Une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans donc. Malheureusement, l'heureux élu n'avait pas tenté sa chance en France, mais dans l'un des sept autres pays qui participent, à savoir l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg, la Suisse ou le Portugal.

Si à l'EuroDreams l'enjeu reste le même tirage après tirage, ce n'est pas le cas de tous les jeux de loterie. La Française des jeux proposera un Loto exceptionnel demain, vendredi 26 juin. Pour son grand Loto de l'été, pas moins de 20 millions d'euros seront mis en jeu. Et attention, contrairement à un tirage normal, le gros lot sera forcément remporté ou partagé ! Il y aura donc des grands gagnants. De plus, au lieu de 10 gagnants qui remporteront 20 000 euros, ce seront 100 !