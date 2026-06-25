Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 25 juin 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats EuroDreams du tirage de ce jeudi 25 juin sont enfin connus. Voici les numéros qu'il fallait avoir cochés.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 25 juin 2026 a-t-il fait un heureux rentier ? L'éventuel détenteur du résultat EuroDreams gagnant devait avoir coché six chiffres ainsi que le bon numéro Dream pour empocher la coquette somme de 7,2 millions d'euros, divisée toutefois en rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans.

Mais à en croire la répartition des gains du tirage EuroDreams de ce jeudi, la chance n'était pas autant au rendez-vous que lors du précédent tirage de lundi. Il n'y a en effet aucun gagnant au premier rang, mais pas non plus au deuxième. Les joueurs les plus chanceux ont seulement trouvé cinq des six bons chiffres des résultats EuroDreams gagnants. Ils repartent toutefois avec 748,50 euros, versés en une seule fois. Voici le résultat de ce jeudi 25 juin :

Tirage du jeudi 25 juin 2026 1 - 4 - 11 - 16 - 17 - 38 1

Un grand gagnant lors du précédent tirage EuroDreams

La chance était au rendez-vous lundi soir, lors du premier tirage EuroDreams de la semaine. En cochant le 4, le 10, le 14, le 15, le 29, le 37 et le N°Dream 3, un joueur est parvenu à remporter le gros lot. Une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans donc. Malheureusement, l'heureux élu n'avait pas tenté sa chance en France, mais dans l'un des sept autres pays qui participent, à savoir l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg, la Suisse ou le Portugal.

Si à l'EuroDreams l'enjeu reste le même tirage après tirage, ce n'est pas le cas de toutes les loteries. La Française des jeux proposera un Loto exceptionnel demain, vendredi 26 juin. Pour son grand Loto de l'été, pas moins de 20 millions d'euros seront mis en jeu. Et attention, contrairement à un tirage normal, le gros lot sera forcément remporté ou partagé ! Il y aura donc des grands gagnants. De plus, au lieu de 10 gagnants qui remporteront 20 000 euros, ce seront 100 !