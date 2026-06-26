La Marche des Fiertés 2026 annulée : pourquoi le défilé LBGT ne peut pas se tenir à Paris

La préfecture de police demande aux organisateurs de la Marche des Fiertés d'annuler l'événement, a-t-elle fait savoir dans un communiqué ce vendredi.

La préfecture de police de Paris annonce ce vendredi matin l'annulation de la marche des fiertés qui devait se tenir samedi 27 juin 2026 dans la capitale. "Malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leurs capacités internes de premiers secours, l'affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces événements va créer un risque élevé de sursollicitation d'un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites", indique le communiqué de la préfecture.

"Pour concentrer les moyens encore disponibles pour secourir les plus vulnérables, le préfet de police de Paris a demandé aux organisateurs d'annuler leurs événements". Car en effet, la marche des fiertés n'est pas le seul événement concerné, le sort du festival Solidays sera le même.

#Canicule | Demande dannulation des grands rassemblements prévus en fin de semaine à Paris.



Consultez notre communiqué de presse pic.twitter.com/YgTlw91onf — Préfecture de Police (@prefpolice) June 26, 2026

Le préfet de Police peut interdire la Marche des Fiertés par arrêté

Quid d'un refus de la part des organisateurs ? Le préfet de police interdira tout simplement la marche des fiertés par arrêté. Plus tôt, ce vendredi matin, le chef des urgences de l'hôpital parisien Georges-Pompidou et député LR Philippe Juvin, a appelé sur le plateau de BFMTV-RMC à l'annulation de la marche des Fiertés à Paris en raison de la canicule, alors que la capitale est en vigilance rouge.

Il juge un maintien "totalement déraisonnable, compte tenu de l'état actuel de nos urgences et de nos hôpitaux". "On est déjà sous l'eau, on a du mal à prendre en charge les gens qui nous arrivent déjà, et on va rajouter deux risques supplémentaires", prévient-il. À Lyon, la marche des fiertés a été reportée au mois de septembre prochain par la préfecture.