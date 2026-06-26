Solidays 2026 annulé : c'est un séisme, pourquoi la préfecture de Paris a pris cette décision

Ce vendredi 26 juin, la préfecture de police de Paris a demandé l'annulation du festival Solidays qui doit débuter aujourd'hui et durer tout le week-end.

Il n'y aura pas de Solidays 2026. Alors que le festival de musique organisé au profit de la lutte contre le sida devait débuter ce vendredi 26 juin et durer jusqu'à dimanche soir à l'hippodrome de Longchamp, dans les Hauts-de-Seine, les festivités ont été annulées à la dernière minute. Ce vendredi, à quelques heures de l'ouverture de Solidays, le préfecture de police de Paris a demandé l'annulation de l'évènement en raison des chaleurs encore caniculaires. Les températures doivent monter jusqu'à 39°C, voire 40°C, ce vendredi et sur l'ensemble du week-end à Paris selon les prévisions de Météo-France.

La préfecture de police de Paris qui a déjà interdit plusieurs événements publics, notamment sportifs, en raison de la canicule n'a pas souhaiter voir maintenues "certaines manifestations culturelles [...] de grande ampleur" par mesure de sécurité, alors que la chaleur "éprouve les services de secours et les établissements de santé". "Malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leur capacité interne de premiers secours, l'affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces évènements (le festival Solidays) va créer un risque élevé de sursollicitation d'un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites", écrit la préfecture de police pour justifier sa demande.

#Canicule | Demande dannulation des grands rassemblements prévus en fin de semaine à Paris.



Consultez notre communiqué de presse pic.twitter.com/YgTlw91onf — Préfecture de Police (@prefpolice) June 26, 2026

La préfecture de police de Paris n'a pas laissé le choix aux organisateurs de Solidays sur l'annulation de l'événement. Elle a fait savoir que si ces derniers ne consentaient pas à renoncer au festival, elle prendrait un arrêté préfectoral pour l'interdire

Les organisateurs de Solidays doutaient déjà du maintien du festival

Dans la foulée du communiqué de la préfecture, l'organisation de Solidays a prévenu les bénévoles mobilisés de l'annulation de l'édition 2026 rapporte Le Figaro. L'information a aussi été confirmée publiquement selon Le Parisien, mais aucune déclaration publique n'a été faite sur les réseaux sociaux ou le site de Solidays pour l'heure.

Le directeur du festival, Luc Barruet, avait lui-même émis des doutes sur le maintien du festival sous les fortes chaleurs quelques heures avant l'annonce de la préfecture. "Est-ce que Solidays va avoir lieu cette année, je n’en suis pas sûr, mais ça devrait se décider incessamment. On attend confirmation que les dispositifs que l'on a mis en place soient validés ou pas, mais on a des doutes", avait-il déclaré sur franceinfo.

Face à la canicule, l'édition 2026 du festival Solidays s'était armée de nouvelles mesures comme l'ajout de points d'eau supplémentaires, de brumisateurs, des équipes de "déssoiffeurs" mobiles, des arrosages réguliers du public ou encore la mise en place de zone fraîcheur. Chose inédite : le festival avait même dévoilé le détail de la programmation et les horaires de passage de chaque artiste en amont pour permettre aux festivaliers d'adapter leurs horaires d'arrivée et leur programmes. Si ces efforts ont été appréciés, ils n'ont pas été jugés suffisants par la préfecture.

Dernières mises à jour

12:31 - Comment obtenir le remboursement des billets du Solidays 2026 ? A moins qu'une autre procédure soit prévue par les organisateurs de Solidays, toutes les personnes ayant acheté des billets pour un ou plusieurs jours du festival Solidays 2026 vont recevoir un mail de la plateforme See Ticket les informant de l'annulation et du remboursement des billets. Selon la plateforme See Tickets, il n'y a aucune démarche à faire si ce n'est un possible envoie de RIB en fonction de la date d'achat des billets. Le remboursement "s'effectue sur la carte bancaire utilisée lors de l'achat" des billets et que "le délai de remboursement est de 30 jours ouvrés en raison du temps de traitement du virement". See Ticket invite les personnes concernées à bien vérifier leur mail et aussi les spams pour ne pas passer à côté de l'information. 12:18 - Les billets de Solidays vont-ils être remboursés ? Les trois jours du festival Solidays annulés, la question du remboursement des billets se pose. La billetterie de Solidays est géré par la plateforme See Ticket qui prévient qu'en cas d'annulation ou de report d'un concert ou d'un événement, les détenteurs d'un billet recevront un mail "avec toutes les informations concernant votre remboursement" et qu'"aucune action n’est nécessaire" de leur part. 11:50 - Le directeur du festival doutait déjà du maintien de Solidays 2026 Le directeur du festival Solidays, Luc Barruet, faisait part de ses doutes sur la possibilité de maintenir l'événement face aux fortes chaleurs au micro de franceinfo ce matin. "Est-ce que Solidays va avoir lieu cette année, je n’en suis pas sûr, mais ça devrait se décider incessamment" déclarait-il ajoutant : "On attend confirmation que les dispositifs que l’on a mis en place soient validés ou pas, mais on a des doutes". Des doutes qui se sont révélés fondés. 11:21 - Les organisateurs de Solidays n'ont pas encore réagi Après avoir informé les bénévoles, les organisateurs de Solidays auraient également confirmé l'annulation de l'événement rapporte Le Parisien. Aucune déclaration n'a pour l'heure était faite sur les réseaux sociaux du festival ou sur le site officiel. 11:13 - Les bénévoles de Solidays 2026 informés de l'annulation D'après les informations du Figaro, les organisateurs du festival Solidays ont annoncé aux bénévoles mobilisés l'annulation de l'édition 2026.

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Le festival Solidays 2026, organisé du 26 au 28 juin au profit de la lutte contre le sida, n'aura pas lieu. La préfecture de police de Paris a demandé son annulation ce vendredi, à quelques heures de début des festivités, en raison des chaleurs caniculaires prévues en Ile-de-France tout le week-end. La préfecture a prévenu que si les organisateurs de Solidays ne consentent pas à annuler l'événement, elle l'interdira par arrêté préfectoral.