Alcool interdit à Paris à cause de la canicule : lieux, horaires, amende... Les détails

La préfecture de police a interdit la consommation d'alcool dans la rue dès la mi-journée dès ce vendredi 26 juin 2026.

Pour faire face à la vague de chaleur extrême qui frappe la capitale, le préfet de police, Patrice Faure, a annoncé une mesure radicale lors d'une conférence de presse jeudi 25 juin. La vente et la consommation d'alcool à emporter sont désormais réglementées à Paris afin de limiter les risques sanitaires liés au soleil. Les autorités pointent du doigt les effets dévastateurs de l'alcool sur l'organisme en période de fortes chaleurs.

L'arrêté préfectoral introduit des restrictions progressives qui s'appliquent dès ce vendredi 26 juin 2026. Concernant la consommation dans la rue, il est strictement interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique et dans l'ensemble des espaces publics parisiens depuis aujourd'hui à 12h00.

Pour ce qui est de la vente à emporter, elle est bannie dans toute la capitale à partir de ce vendredi à 18h00. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au samedi 27 juin à 7h00 du matin. Le dispositif sera ensuite reconduit pour le week-end, du samedi à 18h00 au dimanche 28 juin à 7h00 du matin.

Cette interdiction de vente cible tous les commerces de détail, y compris les établissements qui vendent exclusivement des boissons alcoolisées. En revanche, les terrasses de restaurants et les débits de boissons qui occupent régulièrement le domaine public avec les autorisations nécessaires ne sont pas concernés par cette mesure. Les autorités ont précisé que tout non-respect de ces règles sera sanctionné par une amende de 4e classe, c'est à dire 135 euros.

Une interdiction de boire de l'alcool à Paris justifiée

Pour justifier cette décision exceptionnelle, la préfecture de police rappelle que la situation dans les hôpitaux parisiens est particulièrement critique. Face à l'afflux de victimes de la chaleur, les autorités ont activé le niveau 3 du plan sanitaire ORSAN. Ce dispositif d'urgence permet de renforcer les effectifs hospitaliers, d'améliorer la coordination entre la médecine de ville et les cliniques, et de programmer des reports ciblés d'interventions chirurgicales non urgentes.

Le préfet de police a également donné davantage d'informations sur les raisons l'ayant poussé à la mise en place de ces mesures restrictives. L'arrêté publié sur l'interdiction d'alcool rappelle que "la consommation d'alcool en période caniculaire aggrave la déshydratation en augmentant les pertes d'eau par les urines et altère les mécanismes naturels de régulation thermique du corps, multipliant ainsi le risque de coup de chaleur". Ce qui tend à expliquer "la situation tendue" en hôpital.

"Le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter" si bien que "nous arrivons à une saturation" des établissements hospitaliers", avait déclaré le Haut fonctionnaire. Avant d'ajouter qu'il devait "faire en sorte que la pression baisse".

Ces mesures font notamment suite au message de prévention lancé par Stéphaie Rist, la ministre de la santé, samedi 20 juin dernier. "Quand vous buvez de l'alcool, vous avez une réaction qui fait que l'alcool bloque l'hormone qui fait que vous êtes bien hydraté et donc vous vous déshydratez 3-4 fois plus vite sans, en plus, vous en rendre compte", déclarait-elle.