Résultat du Grand Loto de l'été (FDJ) : 20 millions d'euros forcément remportés pour le tirage de ce vendredi 26 juin 2026

LOTO. Tirage Loto exceptionnel ce vendredi 26 juin 2026. La Française des jeux organise un Grand Loto de l'été, avec 20 millions d'euros remportés ou partagés ce soir ! Les résultats seront annoncés ici même dans la soirée.

Le Grand Loto de l'été est l'un des rendez-vous de la Française des jeux à ne pas manquer. Il a lieu ce vendredi 26 juin 2026. Comme pour n'importe quel tirage Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Au-delà, le suspense sera à son comble. Et pour cause, en temps normal, chacun espère avoir peut-être trouvé les résultats Loto pour remporter le jackpot, qui peut alors ne pas être gagné et reproposé lors du tirage Loto suivant. Or, ce vendredi soir, le jackpot sera forcément remporté. La FDJ promet en effet que, quoi qu'il arrive, un joueur trouve le résultat du Grand Loto ou pas, le gros lot sera remporté ou partagé entre les vainqueurs du plus haut rang. Tous les résultats du tirage de ce Grand Loto sont à retrouver ci-dessous :

Outre les 20 millions d'euros à remporter lors du Grand Loto de l'été, la Française des jeux propose pour ce rendez-vous pas moins de 100 codes LOTO ! Lors d'un tirage normal, qui a lieu le lundi, le mercredi ou le samedi tout au long de l'année, ce sont 10 codes LOTO qui sont tirés au sort à chaque rendez-vous, faisant autant de vainqueurs à chaque fois. Rappelons que ces codes LOTO permettent chacun de faire remporter 20 000 euros. Il y a aura donc 100 personnes qui remporteront ce vendredi soir 20 000 euros, et ce, sans même avoir trouvé le moindre résultat du Loto. En somme, ce sont donc 22 millions d'euros qui sont distribués ce vendredi soir par la Française des jeux : 20 millions d'euros grâce à la cagnotte et deux millions d'euros des codes LOTO.

Comment récupérer ses gains en cas de victoire au tirage Loto ?

Lorsqu'un joueur trouve le résultat Loto ou une partie des résultats, il est possible de récupérer ses gains de différentes manières. Attention toutefois, cela ne dépend pas de l'envie de chacun mais du montant en jeu et de la manière dont on a joué. Ainsi, "pour les participants ayant utilisé le site ou l’appli mobile, le montant sera crédité sur votre compte joueur", annonce la FDJ..

Si on a joué en point de vente, jusqu'à 30 000 euros de gains, il faut se rendre chez un détaillant FDJ avec son reçu de jeu pour percevoir ses gains. Il peut être judicieux de ne pas se rendre chez son vendeur habituel pour les gros gains, afin d'éviter les jalousies. Entre 30 001 et 499 999 euros de gains, il faudra se rendre dans l'un des centres de paiement FDJ, à retrouver ici. Enfin, au-delà de 500 000 euros, il faut s'adresser au service des grands vainqueurs en appelant le service clients au 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé). Un accompagnement personnalisé est alors proposé, ainsi que des ateliers pour "permettre d’entrer sereinement dans [sa] nouvelle vie".

Dernières mises à jour

19:33 - Quelle chance a un joueur de remporter le tirage du Grand Loto ce vendredi soir ? Il est important, dans un premier temps, d'avoir en tête que ce n'est pas le nombre de participants qui augmente ou diminue les chances d'un joueur de trouver le résultat Loto, mais le nombre de combinaisons possibles. Avec des grilles qui proposent 49 chiffres et 10 numéros Chance, parmi lesquels il faut respectivement choisir cinq chiffres et un numéro, un joueur qui ne joue qu'une combinaison classique au tirage Loto a une chance sur 19 068 840 de trouver le résultat gagnant. Et ce, qu'une grosse cagnotte ou qu'un petit jackpot soit en jeu ! 19:23 - Jusqu'à quelle heure est-il possible de jouer au tirage Loto ? Pour le Grand Loto de l'été comme pour n'importe quel tirage Loto classique, les personnes qui souhaitent tenter de trouver les résultats gagnants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille en ligne. Au-delà, il n'est plus possible de jouer pour ce tirage, mais pour le prochain rendez-vous !

Exceptionnellement ce vendredi 26 juin 2026, la Française des jeux organise l'un de ses Grands Loto de l'année. Pour ce Grand Loto de l'été, 20 millions d'euros sont à remporter ou à partager, ainsi que 100 codes LOTO permettant chacun d'empocher 20 000 euros.