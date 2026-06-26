Résultat du Grand Loto de l'été (FDJ) : le tirage de ce vendredi 26 juin 2026 fait deux gagnants ! [EN LIGNE]

LOTO. À tirage Loto exceptionnel, résultat exceptionnel ! Pour le Grand Loto de l'été, ce n'est pas une mais bien deux grilles qui ont été cochées des résultats Loto gagnants !

Le Grand Loto de l'été est l'un des rendez-vous de la Française des jeux à ne pas manquer. Il avait lieu ce vendredi 26 juin 2026. Et comme promis, le jackpot a été remporté. Mais alors que la Française des jeux promettait que, quoi qu'il arrive, qu'un joueur trouve le résultat du Grand Loto ou pas, le gros lot serait remporté ou partagé entre les vainqueurs du plus haut rang, ce sont bien deux grilles entièrement cochées du résultat Loto gagnant qui ont empoché le gros lot. Malheureusement pour les vainqueurs, chacun ne repart pas avec 20 millions d'euros, mise du jour, mais se la partage, soit 10 millions d'euros chacun. Tous les résultats du tirage de ce Grand Loto sont à retrouver ci-dessous :

Tirage du Loto du vendredi 26 juin 2026 5 - 14 - 29 - 38 - 48 8

Codes gagnants : A 1793 6010 - A 2759 5483 - A 3209 2748 - A 3222 7674 - B 1419 1517 - B 5131 5184 - B 6037 6343 - B 9091 9767 - B 9615 9638 - C 0797 9554 - C 2457 3561 - C 6059 2176 - C 7234 4821 - C 7546 1490 - D 0719 7798 - D 2585 7063 - D 5290 3213 - D 7921 5972 - E 6328 3789 - E 7846 4684 - F 0278 8350 - F 1970 1278 - F 2639 1372 - F 3534 0450 - F 5386 3081 - G 9958 4227 - H 0213 1319 - H 1430 5762 - H 3409 8268 - H 8582 5837 - H 9979 9657 - I 2348 1912 - I 3696 4613 - I 9859 2205 - J 0043 6742 - J 0373 0861 - J 0595 8344 - J 1736 5080 - J 3316 0306 - J 4677 3945 - J 6233 3583 - J 7563 9513 - K 0742 3720 - K 3103 8295 - K 5326 0479 - K 5927 9182 - L 2871 5778 - L 8121 6986 - M 0849 5008 - M 1299 1777 - N 2640 9197 - N 3086 7363 - N 7783 4931 - O 0585 8248 - O 1369 7312 - O 2323 2074 - O 4904 0444 - O 9319 3982 - P 1107 0505 - P 1615 7690 - P 2218 0859 - P 3137 6817 - P 5129 7623 - P 5313 1656 - P 5447 1417 - P 5604 2445 - P 6726 0157 - P 7290 5707 - P 8795 0490 - Q 2288 4449 - Q 3439 7338 - R 3340 1875 - R 6315 6878 - R 7241 1242 - R 7508 9041 - R 8181 0280 - R 9048 7553 - R 9476 2550 - S 1310 1603 - T 3765 2235 - T 4171 2230 - T 7168 6395 - U 0576 8197 - U 1165 6855 - U 3139 2999 - U 3141 1720 - U 5274 8446 - U 8677 9106 - V 1125 3306 - V 1566 8764 - V 1590 7068 - V 2318 8339 - V 3902 4936 - V 4807 8307 - V 5259 0089 - V 5618 1083 - V 8462 4276 - V 8469 6339 - V 8470 4226 - V 8478 5340

Outre les 20 millions d'euros à remporter lors du Grand Loto de l'été, la Française des jeux proposait pour ce rendez-vous pas moins de 100 codes LOTO ! Lors d'un tirage normal, qui a lieu le lundi, le mercredi ou le samedi tout au long de l'année, ce sont 10 codes LOTO qui sont tirés au sort à chaque rendez-vous, faisant autant de vainqueurs à chaque fois. Rappelons que ces codes LOTO permettent chacun de faire remporter 20 000 euros. Il y a donc eu 100 personnes qui ont remporté ce vendredi soir 20 000 euros, et ce, sans même avoir trouvé le moindre résultat du Loto. En somme, ce sont donc 22 millions d'euros qui ont été distribués ce vendredi soir par la Française des jeux : 20 millions d'euros grâce à la cagnotte et deux millions d'euros des codes LOTO.

À noter également que trois grilles ont été cochées correctement des cinq bons chiffres, mais pas du numéro Chance. Leurs détenteurs remportent chacun 151 943,60 euros. Enfin, 58 grilles cochées de quatre des cinq bons chiffres et du bon numéro Chance permettent à leurs propriétaires de repartir avec 4 799,30 euros.

Comment récupérer ses gains en cas de victoire au tirage Loto ?

Lorsqu'un joueur trouve le résultat Loto ou une partie des résultats, il est possible de récupérer ses gains de différentes manières. Attention toutefois, cela ne dépend pas de l'envie de chacun mais du montant en jeu et de la manière dont on a joué. Ainsi, "pour les participants ayant utilisé le site ou l’appli mobile, le montant sera crédité sur votre compte joueur", annonce la FDJ..

Si on a joué en point de vente, jusqu'à 30 000 euros de gains, il faut se rendre chez un détaillant FDJ avec son reçu de jeu pour percevoir ses gains. Il peut être judicieux de ne pas se rendre chez son vendeur habituel pour les gros gains, afin d'éviter les jalousies. Entre 30 001 et 499 999 euros de gains, il faudra se rendre dans l'un des centres de paiement FDJ, à retrouver ici. Enfin, au-delà de 500 000 euros, il faut s'adresser au service des grands vainqueurs en appelant le service clients au 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé). Un accompagnement personnalisé est alors proposé, ainsi que des ateliers pour "permettre d’entrer sereinement dans [sa] nouvelle vie".

Dernières mises à jour

21:34 - Combien de grilles ont-elles réussi à remporter le plus petit gain de ce tirage Loto ? Ce sont au final 438 961 grilles qui ont été cochées d'au moins un bon chiffre et un numéro étoile, ou juste du numéro étoile. Chacune permet à son propriétaire de se faire "rembourser" sa mise, s'il s'est toutefois contenté de parier sur une combinaison classique. Chacun remporte en effet les 5 euros nécessaires pour parier ce soir sur une combinaison et participer à ce tirage Loto incroyable ! 21:01 - Trois vainqueurs au troisième rang pour ce tirage Loto Ils n'ont pas trouvé la totalité des résultats Loto de ce vendredi 26 juin mais figurent toutefois parmi les grands gagnants de ce tirage. 58 grilles ont en effet été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Chacune permet à son propriétaire de repartir avec 4 799,30 euros. 20:47 - Deux joueurs du tirage du Grand Loto de l'été remportent 10 millions d'euros Le Grand Loto de l'été a finalement fait deux grands vainqueurs ! Ce sont en effet deux grilles qui ont été cochées correctement des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Les vainqueurs ne remportent malheureusement pas 20 millions d'euros chacun, mais 10 millions d'euros. LIRE PLUS

Exceptionnellement ce vendredi 26 juin 2026, la Française des jeux organise l'un de ses Grands Loto de l'année. Pour ce Grand Loto de l'été, 20 millions d'euros sont à remporter ou à partager, ainsi que 100 codes LOTO permettant chacun d'empocher 20 000 euros.