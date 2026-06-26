L'alcool interdit dans votre département dans l'espace public ? Pourquoi c'est possible à cause de la canicule

Vendredi, alors que la canicule sévit toujours sur une majeure partie du pays, le ministre de l'Intérieur a invité les préfets à interdire la vente et la consommation d'alcool dans l'espace public.

La canicule continue de faire rage en France, après une semaine de grosses chaleurs. Et les prochains jours ne s'annoncent pas forcément plus frais, bien qu'on se dirige vers la fin de l'épisode caniculaire. À l'approche du week-end et des nombreux apéritifs qui sont organisés par les Français à l'arrivée des beaux jours, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a recommandé aux préfets d'interdire la "consommation" et la "vente à emporter" d'alcool dans l'espace public, en raison de la canicule.

Dans un télégramme adressé aux préfets, le ministre de l'Intérieur pointe que "des conditions similaires sont attendues jusqu'au week-end à venir", faisant référence aux journées les plus chaudes jamais enregistrées dans le pays qui ont eu lieu cette semaine, à savoir mardi et mercredi, relaie BFMTV.

Des interdictions de vente et consommation d'alcool déjà prises à Paris

Pour Laurent Nuñez, il est tout à fait envisageable de mettre en place des "interdictions sur l'ensemble du territoire départemental" dans les départements qui seront "les plus durement touchés" et qui présentent les "risques les plus graves pour les populations". Et ce, d'autant plus quand on sait que "l'alcool aggrave les risques en cas de chaleur, notamment pour noyade".

Alors que par endroits, "les capacités des services de santé [sont] déjà saturés", le ministre de l'Intérieur appelle à les préserver, comme sur le modèle parisien. Dans le détail, l'interdiction envisagée concernerait les boissons alcoolisées du troisième et du cinquième groupe, parmi lesquelles figurent les alcools forts, mais aussi la bière et le vin, entre autres. Les restaurants, les bars et leurs terrasses ne sont toutefois pas concernés par cette recommandation.

Jeudi, le préfet de police de Paris a annoncé un arrêté interdisant la consommation d'alcool dans la capitale, effectif à compter de midi ce vendredi jusqu'à 7h samedi, puis de samedi midi jusqu'à 7h dimanche. De même, un autre arrêté interdit la vente d'alcool à compter de 18h vendredi jusqu'à samedi 7h et de samedi 18h jusqu'à dimanche 7h. Cette décision a été prise dans le contexte de la canicule et alors que les hôpitaux sont "saturés", avec pas moins de 2 500 interventions des sapeurs-pompiers rien que pour la journée de jeudi, au lieu de 1 250 en temps normal.