[EN DIRECT] Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 27 juin 2026, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Les résultats du tirage du Loto, seront bientôt disponibles. Découvrez sans plus attendre si la chance a frappé à votre porte en cette soirée du 27 juin 2026 !

Après la folie du tirage du Grand Loto de l'été qui a vu deux joueurs se partager la somme astronomique de 20 millions d'euros hier soir, la Française des jeux (FDJ) remet le couvert ce samedi 27 juin 2026. Pour ce tout nouveau tirage du Loto, la cagnotte redémarre à son montant initial, à savoir 2 millions d'euros. Une coquette somme qui attire déjà de nombreux joueurs désireux de tenter leur chance pour changer de vie avant le coup d'envoi des vacances estivales.

Pour espérer décrocher le jackpot, les règles restent inchangées : il vous faudra cocher 5 numéros sur une grille de 1 à 49, ainsi qu'un numéro Chance compris entre 1 et 10. Les plus indécis pourront toujours s'en remettre au hasard via le système Flash, ou tenter de maximiser leurs gains grâce à l'option du second tirage, qui met en jeu 100 000 euros supplémentaires. Dix codes gagnants à 20 000 euros seront également tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Les résultats du tirage du Loto seront à retrouver ci-dessous :

Il ne faut pas tarder pour récupérer les gains après le tirage du Loto

Si la chance vous sourit suite au tirage du Loto de ce soir, les démarches pour empocher votre dû dépendront du montant remporté. Pour les petits gains inférieurs à 300 euros, il suffit de vous rendre chez n'importe quel buraliste FDJ pour repartir avec vos espèces. Au-delà, et jusqu'à 30 000 euros, un virement bancaire directement chez le détaillant est requis, tandis que les gains allant jusqu'à 499 999 euros demandent de prendre rendez-vous dans un centre de paiement FDJ. Enfin, si vous décrochez le gros lot de 2 millions d'euros, vous basculerez dans la catégorie des "grands gagnants" et serez pris en charge par un service d'accompagnement sur-mesure au siège de la FDJ.

L'actualité récente nous rappelle d'ailleurs qu'il ne faut pas traîner pour faire vérifier ses reçus, sous peine de voir un rêve doré s'envoler. Les joueurs ont en effet une limite stricte de 60 jours pour réclamer leurs gains, une leçon apprise de la pire des manières dans l'Orne, où un jackpot historique de 13 millions d'euros est devenu définitivement perdu le 22 juin dernier, faute de s'être manifesté à temps après les résultats du tirage du Loto.