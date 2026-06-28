Canicule : un premier bilan sur le nombre de morts en France ? Les hôpitaux toujours sous tension

Alors que la fin de la canicule se profile, le gouvernement appelle à la plus grande vigilance. Santé publique France a fait un premier état des lieux des conséquences de cet épisode sur le nombre de décès.

Quel est le bilan de cette canicule ? Les conséquences sanitaires de cette vague de chaleur exceptionnelle continuent d'être redoutées alors que cet épisode caniculaire doit prendre fin, dimanche 28 juin. Deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, sont toujours en vigilance rouge canicule mais doivent basculer en orange à partir de 22 heures. Le gouvernement estime que les effets de ces chaleurs extrêmes vont encore se faire sentir. "L'épisode n'est pas terminé", pointe d'ailleurs la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur BFMTV, dimanche 28 juin.

Selon Santé publique France, environ 1 000 de décès de plus que la normale ont été comptabilisés dans l'Hexagone depuis mercredi. Cette hausse significative touche principalement les plus de 65 ans mais "toutes les classes d'âges" sont concernées, précise l'agence nationale de santé publique. Une augmentation de 40% des décès à domicile a également été observée. Ce bilan de Santé publique France risque de s'alourdir.

De nombreuses morts par noyade ont été recensées depuis l'arrivée de la canicule en France. Selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, interrogé par Le Parisien samedi 27 juin, les autorités ont dénombré 74 décès depuis le 18 juin.

L'activité dans les hôpitaux est forte depuis le début de la canicule

L'arrivée de la canicule en France a totalement chamboulé le système de santé. La tension dans les hôpitaux reste forte avec une flambée du nombre de patients ces derniers jours ou encore une hausse des appels à destination du SAMU. Face à cette situation critique, le plan blanc a été déclenché dans plusieurs établissements à travers la France, tous ceux de la région parisienne sont concernés. "Si la canicule recule, ses effets sur la pression sur le système de santé, eux, restent devant nous", a souligné Matignon ce week-end.

Le nombre de morts en lien avec la canicule reste pour le moment indéterminé. La ministre de la Santé estime que le bilan sera inférieur à celui de la canicule de 2003, qui avait causé 15 000 décès. Il n'y aura "probablement pas la même surmortalité", affirme Stéphanie Rist ce dimanche.