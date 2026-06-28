Accident d'avion en Meurthe-et-Moselle : "l'avion est tombé à la verticale", un terrible bilan... Ce que l'on sait du crash à Tomblaine

Onze personnes sont mortes dans le crash d'un avion civil près de Nancy, dimanche 28 juin. Le point sur ce que l'on sait.

Un crash aérien mortel en Meurthe-et-Moselle. Un avion civil s'est écrasé en fin de matinée, dimanche 28 juin, à Tomblaine, près de Nancy. Les onze personnes présentes à bord de l'appareil n'ont pas survécu à cet accident, dont l'origine reste à ce stade indéterminée.

"Incident en cours sur la commune de Tomblaine impliquant un avion civil ayant décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey", a indiqué la préfecture de Meurthe-et-Moselle dans la matinée. Les onze personnes participaient à une séance de parachutisme. Selon les informations de franceinfo, un pilote, cinq instructeurs et cinq élèves se trouvaient à l'intérieur de cet avion.

Le ministre de l'Intérieur attendu sur les lieux du drame

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez va se rendre sur place cet après-midi. Yves Séguy, préfet de Meurthe-et-Moselle, est déjà présent. Sur les réseaux sociaux, on apprend qu'il a "décidé d'activer le centre opérationnel départemental (COD)". "Évitez impérativement largement le secteur de la rue Salvador Allende. Afin de laisser l'accès libre aux secours et forces de l'ordre, ne vous rendez pas sur place", a fait savoir la police nationale.

Franceinfo fait savoir que les secours, des équipes médicales et une cinquantaine de sapeurs-pompiers sont sur les lieux de cet accident. Le préfet de Meurthe-et-Moselle devrait prendre la parole pour faire un point sur ce drame.

Dernières mises à jour

14:38 - Ce que l'on sait des onze morts Ce crash aérien a provoqué la mort d'onze personnes, qui participaient à un baptême de saut en parachute. Cinq moniteurs, cinq élèves et le pilote se trouvaient à bord de l'appareil. Selon les informations de l'Est Républicain, des infirmiers libéraux de Nancy feraient partie des victimes. 14:29 - Le préfet du département évoque l'accident Le préfet de Meurthe-et-Moselle Yves Séguy s'est exprimé sur ce drame. Selon lui, "une avarie" est à l'origine de cet accident mortel. Il précise que l'appareil est "tombé à la verticale", dans un entretien avec BFMTV. 14:25 - Onze morts dans le crash d'un avion Un avion s'est écrasé dans la matinée du dimanche 28 juin en Meurthe-et-Moselle. Onze personnes se trouvaient à bord de l'appareil. Il n'y a aucun survivant. Les victimes participaient à un baptême de parachutisme. Un pilote, cinq moniteurs et cinq élèves sont morts.

Un avion s'est écrasé, dimanche 28 juin, en Meurthe-et-Moselle. Onze personnes se trouvaient à bord de cet appareil. Elles n'ont pas survécu à ce crash.