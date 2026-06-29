Crash d'avion près de Nancy : plusieurs hypothèses pour expliquer le drame, mais un coup dur pour l'enquête

Un avion de tourisme s'est écrasé dimanche en fin de matinée en Meurthe-et-Moselle dans le cadre d'un baptême de saut en parachute. Onze personnes ont perdu la vie. Les enquêteurs s'attachent désormais à déterminer les causes de ce drame malgré l'absence d'un élément clé dans cette affaire.

Drame en Meurthe-et-Moselle. Un avion civil s'est écrasé à Tomblaine, peu après son décollage de l'aérodrome de Nancy-Essey, dimanche 28 juin 2026 à 11 heures lors d'un baptême de parachutisme. Le pilote et les dix passagers sont décédés dans le crash de l'avion. L'appareil transportait cinq moniteurs de parachutisme et cinq élèves, selon le préfet du département, qui a précisé qu'il n'y avait pas de victimes collatérales au sol.

Selon les informations de de ICI Lorraine, les élèves étaient un groupe d'infirmiers et infirmières libéraux. Il s'agit de l'accident le plus meurtrier en France pour l'aviation hors transport militaire et commercial, d'après le Bureau d'enquête et d'analyse pour l'aviation civile (BEA). "L'avion était en phase ascensionnelle et sans explication à l'heure qu'il est, il est tombé à pic", a déclaré auprès de France Info, le maire de Tomblaine, Hervé Féron. "Une partie des familles des victimes étaient présentes à l'aéroport (...) et certaines ont malheureusement assisté à la chute de l'aérnoref, ce qui ajoute au traumatisme psychologique qui en résulte", a précisé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Une enquête judiciaire en cours

Dans le détail, l'appareil "s'est écrasé à 300 mètres de la piste alors qu'il s'apprêtait à prendre son envol pour larguer des parachutistes", dans le cadre de baptêmes, indique Laurent Nuñez. L'avion était un Pilatus PC-6 immatriculé en Allemagne, loué par les organisateurs du baptême. Une enquête judiciaire a été rapidement ouverte. "Elle a été dans un premier temps dirigée par le parquet local", puis par le pôle accidents collectifs du parquet de Paris "eut égard au nombre de victimes", a indiqué Laurent Nuñez. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie des transports aériens (GTA).

Le ministre des Transports Philippe Tabarot, également présent sur place dimanche, a indiqué que le BEA s'était saisi du sujet et enquêterait "avec les services de justice, pour avoir des explications par rapport à ce drame qui nous touche toutes et tous". "Les investigations judiciaires feront toute la lumière sur les causes de ce crash", assure de son côté Laurent Nuñez. À l'heure actuelle, plusieurs hypothèses pourraient permettre d'expliquer les causes de ce crash mortel historique en France.

Les vidéos à l'intérieur et à l'extérieur de l'avion au cœur de l'enquête

L'ex-président du BEA Jean-Paul Troadec a évoqué une possible panne de moteur, un malaise du pilote, ou "une mauvaise disposition des passagers à l'intérieur de l'appareil" (un trop grand nombre positionnés à l'arrière) ayant pu entraîner "un déséquilibre", auprès de l'AFP. D'après plusieurs experts, l'enquête va désormais s'orienter vers l'analyse des vidéos réalisées et les commandes de vol. En revanche, "l'enregistreur qui sert aux analyses d'accidents", communément appelé boîte noire, "n'est pas obligatoire sur ce type d'avion", concède Jean-Paul Troadec. Un véritable coup dur pour les enquêteurs et un handicap certain.

Voilà pourquoi, les enquêteurs espèrent tomber sur des vidéos de personnes ayant enregistré la scène avec un appareil personnel, notamment "pour savoir comment le pilote a géré son vol", que ce soit grâce à des images des spectateurs du baptême de parachutisme ou à celles des victimes. "On peut supposer, comme c'était un vol de découverte, qu'un certain nombre des gens à bord, qui sont malheureusement décédés, ont pris des vidéos avec leur téléphone", précise-t-il.

"Il va" également "falloir regarder la trajectoire : le transpondeur de l'avion émet des signaux, c'est capté par un radar à proximité qui donne une première trajectoire", explique Gérard Legauffre, expert en aéronautique chez BFMTV. L'avion "a l'air de partir en virage par la gauche et puis il percute (le sol) pratiquement dans la foulée. Donc il va falloir regarder si toutes les commandes de vol répondent de façon optimale", abonde Gérard Legauffre. L'appareil était-il en conformité ? Pouvait-il décoller avec onze personnes à bord ? Autant de questions qui restent pour l'instant en suspens. "On ressent beaucoup d'émotion et une grande solidarité entre tous pour prendre en charge les familles de la meilleure façon possible", a déclaré le ministre de l'Intérieur, hier dans la soirée.

Dernières mises à jour

08:39 - Pas de boîte noire sur le Pilatus PC-6 qui s'est écrasé dimanche Le ministre des Transports Philippe Tabarot, a indiqué que le Le Bureau d'enquêtes et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) allait enquêter "avec les services de justice, pour avoir des explications par rapport à ce drame qui nous touche toutes et tous". "Les investigations judiciaires feront toute la lumière sur les causes de ce crash", assure de son côté Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur. À l'heure actuelle, plusieurs hypothèses pourraient permettre d'expliquer les causes de ce crash mortel historique en France : une possible panne de moteur, un malaise du pilote, ou "une mauvaise disposition des passagers à l'intérieur de l'appareil" (un trop grand nombre positionnés à l'arrière) ayant pu entraîner "un déséquilibre", selon l'ex-patron du BEA, Jean-Paul Troadec. Toutefois, "l'enregistreur qui sert aux analyses d'accidents", communément appelé boîte noire, "n'est pas obligatoire sur ce type d'avion", concède-t-il. Un véritable coup dur pour les enquêteurs et un handicap certain. 28/06/26 - 17:49 - Laurent Nuñez est sur place Comme annoncé, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est arrivé à Tomblaine où s'est produit le crash mortel. Il est accompagné du ministre des Transports Philippe Tabarot. 28/06/26 - 16:35 - "Il y a eu un boom" : le témoignage d'un habitant de Tomblaine Un habitant de Tomblaine, où s'est produit le crash aérien mortel en Meurthe-et-Moselle, est revenu sur ce drame. "Il y a eu un bruit comme si le moteur s'arrêtait en l'air et tout de suite derrière, il y a eu un boom", a-t-il confié à BFMTV. L'avion s'est écrasé à "une centaine de mètres" de son domicile. "Le bruit m'a attiré le regard, il me paraissait bien près", a-t-il également souligné. 28/06/26 - 15:25 - Un drame encore plus grave évité de justesse L'accident mortel de cet avion a causé le décès de l'ensemble des personnes qui se trouvaient à bord. Le bilan aurait pu être plus conséquent. L'appareil s'est crashé sur une zone d'herbe, non loin d'une zone d'habitation. "Il est chanceux de ne pas avoir des victimes complémentaires", affirmé le préfet du département. LIRE PLUS

Un avion s'est écrasé, dimanche 28 juin, en Meurthe-et-Moselle. Onze personnes se trouvaient à bord de cet appareil. Elles n'ont pas survécu à ce crash.