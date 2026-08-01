DIRECT. Incendies : le feu enfin fixé en Gironde, grosse inquiétude dans le Var

Dans le Var, la reprise de l'incendie a parcouru plus de 1 000 hectares. De nouvelles évacuations et l'arrivée de renforts ont été annoncées. En Gironde, l'incendie est fixé, annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

L'essentiel :

L’incendie en Gironde est désormais fixé ce samedi 1er août, annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Le feu "ne progresse plus", explique-t-il, précisant que des "zones restent actives". La préfecture doit annoncer le retour à domicile possible dans de nouvelles communes alors que près de 200 000 personnes ont déjà regagné leur lieu de vie. Depuis plus d’une semaine, le feu a ravagé plus de 40 000 hectares mais la surface brûlée n’évoluait plus depuis plusieurs jours. Plus de 250 pompiers ont été blessées. Aucune victime n’est à déplorer parmi les civils.

est désormais fixé ce samedi 1er août, annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Le feu "ne progresse plus", explique-t-il, précisant que des "zones restent actives". La préfecture doit annoncer le retour à domicile possible dans de nouvelles communes alors que près de 200 000 personnes ont déjà regagné leur lieu de vie. Depuis plus d’une semaine, le feu a ravagé plus de 40 000 hectares mais la surface brûlée n’évoluait plus depuis plusieurs jours. Plus de 250 pompiers ont été blessées. Aucune victime n’est à déplorer parmi les civils. Dans le Var , la situation est redevenue critique vendredi après-midi à la suite de la reprise de l’incendie dans le secteur du Gros Bessillon. En quelques heures, le feu a parcouru plus de 1 000 hectares. Cette reprise du feu a provoqué de nouvelles évacuations. Le ministre de l'Intérieur assure que "la situation ne s'est pas aggravée" mais la vigilance sera élevée en raison d'un "haut risque" à partir de 16 heures.

, la situation est redevenue critique vendredi après-midi à la suite de la reprise de l’incendie dans le secteur du Gros Bessillon. En quelques heures, le feu a parcouru plus de 1 000 hectares. Cette reprise du feu a provoqué de nouvelles évacuations. Le ministre de l'Intérieur assure que "la situation ne s'est pas aggravée" mais la vigilance sera élevée en raison d'un "haut risque" à partir de 16 heures. En Côte-d'Or , l'incendie de Couchey qui s'est déclaré mercredi après-midi est "maîtrisé", ont annoncé les pompiers ce vendredi à la mi-journée. Le feu a parcouru 150 hectares et brûlé 90 hectares de végétation.

, l'incendie de Couchey qui s'est déclaré mercredi après-midi est "maîtrisé", ont annoncé les pompiers ce vendredi à la mi-journée. Le feu a parcouru 150 hectares et brûlé 90 hectares de végétation. Dans les Landes , le feu de Biscarrosse, qui a parcouru 3 600 hectares et détruit près de 200 bâtiments, "est maîtrisé", a annoncé jeudi soir le préfet.

, le feu de Biscarrosse, qui a parcouru 3 600 hectares et détruit près de 200 bâtiments, "est maîtrisé", a annoncé jeudi soir le préfet. 119 000 hectares ont été parcourus par les feux depuis le début de l'année en France, annonce Laurent Nuñez dans un nouveau bilan. Huit départements sont en vigilance orange pour les feux de forêt ce samedi 1er août, c’est-à-dire en risque élevé.

En direct

15:00 - Un incendie dans les Alpes-de-Hautes-Provence Les pompiers sont mobilisés, ce samedi 1er août, dans les Alpes-de-Hautes-Provence sur un feu de forêt au niveau de la commune de Bayons. Il s'agit d'un "feu d'espace naturel", précisent les pompiers sur les réseaux sociaux. "De nombreux moyens sont actuellement mobilisés", indiquent-ils également. Le secteur est à éviter. 13:46 - Gironde : l'hommage de la préfète aux agriculteurs Sophie Brocas, la préfète de la Gironde, a tenu à saluer le travail des agriculteurs mobilisés pour aider les pompiers. Ils ont eu un rôle "décisif", selon elle. Elle a rendu hommage à leur courage et à leur apport dans cette crise, alors que le mégafeu a été fixé. La préfète parle d'une "action citoyenne exemplaire" des agriculteurs. 13:15 - En Gironde, plus de 10 000 habitants autorisés à rentrer chez eux La préfète de Gironde annonce que de nouvelles personnes évacuées à cause du mégafeu vont pouvoir rentrer chez elles. Cette mesure concerne 10.750 habitants. Au total, plus de 200 000 personnes ont pu ou peuvent regagner leur lieu de vie. 13:00 - "Les incendies de l’été nécessitent d’ouvrir des crédits d’urgence" : le message de Coquerel à Lecornu Éric Coquerel demande à Sébastien Lecornu de dévoiler un projet de loi de finances rectificative en raison des incendies d'ampleur qui frappent la France depuis le début de l'été. Le président de la commission des Finances de l'Assemblée entend renforcer les dispositifs de lutte contre les catastrophes et soutenir les territoires sinistrés cet été. "Les incendies de l’été nécessitent d’ouvrir des crédits d’urgence. Cela ne peut attendre janvier et la loi de finances 2027. C’est pourquoi je me suis adressé au Premier ministre pour lui demander un budget rectificatif que l’Assemblée pourrait examiner dès fin août dans le cadre d’une séance extraordinaire", explique Éric Coquerel sur son compte X. Les incendies de lété nécessitent douvrir des crédits durgence. Cela ne peut attendre janvier et la loi de finances 2027.



Cest pourquoi je me suis adressé au Premier ministre pour lui demander un budget rectificatif que lassemblée pourrait examiner dès fin août dans pic.twitter.com/Em3EcbrkM7 — Eric Coquerel (@ericcoquerel) August 1, 2026 12:06 - Hectares parcourus par les flammes, interpellations.. Laurent Nuñez fait le point Depuis le début de l'année, 119 000 hectares ont été ravagés par les flammes en France, annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, ce samedi 1er août. Il a pris la parole pour faire le bilan sur le front des incendies, notamment en Gironde où le feu est désormais fixé. 328 personnes ont été interpellées en lien avec les départs de feu dans toute la France. 11:55 - Dans le Var, "la situation ne s'est pas aggravée dans la nuit", indique le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, samedi 1er août. Une reprise du feu a été constatée vendredi après-midi, des évacuations ont été ordonnées. "Il y a de nombreux points chauds", précise le ministre, appelant à la vigilance pour les habitants du département. Laurent Nuñez évoque une situation qui pourrait devenir difficile à partir de 16 heures. 11:46 - Laurent Nuñez annonce que le feu dans le département de la Gironde est fixé Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez annonce, samedi 1er août, que l'incendie dans le département de la Gironde est fixé. "Le feu ne progresse plus", précise-t-il. 11:00 - Le point sur la situation dans le Var Dans le Var, l'incendie avait été fixé mais une reprise de feu a été constatée vendredi après-midi. Elle a ravagé plus de 1 000 hectares en quelques heures. La situation a poussé les autorités à évacuer 2 500 personnes et à faire appel à des renforts sur place pour soutenir les pompiers mobilisés. L'incendie est "actif" ce samedi matin, indique la préfecture.

En savoir plus :

Depuis le début du mois de juillet, des alertes oranges et rouge pour les feux de forêt sont activées dans différents départements. Le danger s’est renforcé avec les canicules à répétition, la sécheresse des sols et de la végétation, une faible humidité de l'air et les phénomènes venteux. avec le vent. Plusieurs incendies se sont déclarés dans la moitié sud, notamment le mégafeux de Gironde, mais aussi dans des zones inhabituelles comme à Fontainebleau en Ile-de-France ou près de Dijon en Bourgogne.

La saison estivale, également saison des feux, a déjà était dévastatrice avec plus de 117 000 hectares brûlés depuis le début de l'année 2026. Saison qui est "loin d'être terminée" a rappelé le gouvernement le 30 juillet. Les autorités appellent à la vigilance alors 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.