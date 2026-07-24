Incendies : des feux "difficiles" en Gironde et à Biscarrosse, plus de 60 000 évacuations... La situation en direct

Les incendies ont déjà brûlé 50 000 hectares en France a annoncé le ministre de l'Intérieur ce vendredi 24 juillet. Les feux les plus importants sont en cours en Gironde et dans les Landes et continuent de progresser rapidement.

L'essentiel :

En direct

13:12 - Laurent Nuñez invité du 20 Heures de TF1 Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, est l'invité du journal 20 heures de TF1 ce vendredi soir. Il évoquera les incendies qui touchent le pays, les moyens de lutte déployés et à disposition et répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara.

12:49 - 15 000 personnes évacuées à Arès Le maire d'Arès, commune située à proximité du Cap Ferret, Xavier Dany a indiqué sur BFMTV que ce sont environ 15 000 personnes qui sont en cours d'évacuation sur sa commune. Il a cependant assuré qu'aucune habitation n'a été brûlée à ce stade. "C'est un feu qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'analyse pas", a-t-il ajouté s'inquiétant de la progression des flammes.

12:20 - Un incendie d'une "intensité exceptionnelle" à Biscarrosse L'incendie de Biscarrosse est d'"une intensité exceptionnelle", indique le préfet des Landes, Gilles Clavreul. Il a touché des zones artisanales, des zones commerciales ainsi que des habitations et les dégâts sont considérables dans la zone de Biscarrosse avec 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes, voire détruits".

12:02 - 27 pompiers blessés en luttant contre le feu en Gironde Marc Vermeulen, le directeur départemental des SDIS Gironde, a indiqué que 27 sapeurs-pompiers ont été "pris en charge" par les secours après être intervenus sur l'incendie. Parmi eux, "six ont été transportés, cinq par rapport à une intoxication au monoxyde de carbone, et un suite à une explosion de bouteille de gaz". Ce dernier "a eu une fracture ouverte de la cheville", a précisé Marc Vermeulen qui a "remercié l'ensemble des sapeurs-pompiers de France qui viennent nous aider".

11:54 - La préfète évoque un "grand feu XXL" en Gironde C'est un "grand incendie XXL" qui est en cours en Gironde a déclaré la préfète de Nouvelle-Aquitaine Sophie Broncas : "Il est imprévisible, il fait des sauts d'un kilomètre, il est vorace". La préfète a indiqué que 53 maisons et un camping ont été détruits dans le feu de Saumos. Evoquant "un drame pour les propriétaires", elle a assuré que ces derniers "seront accompagnés dans leurs démarches avec les assurances".

11:37 - L'incendie a brûlé 2 600 hectares à Biscarrosse et n'est pas fixé La mairie de Biscarrosse a annoncé que 2 600 hectares ont été parcourus par les flammes et que le feu n'est pas encore fixé. « 500 personnels sont actuellement mobilisés, avec des renforts toujours en cours d’acheminement", ajoute la municipalité sur Facebook.

11:15 - Les pompiers tentent de fixer l'incendie dans le Var L'incendie dans le Var n'est toujours pas fixé ce vendredi 24 juillet, mais il est "dans une situation favorable". Les pompiers tentent de contenir le feu et la fixation "est une étape cruciale qui ne se prend pas à la légère", a affirmé le lieutenant-colonel Michel Audier, commandant des opérations de secours, lors d'un point-presse. L'objectif est aussi d'éviter les reprises de feu : "Nous allons entamer un travail de contrôle et de noyage. Les risques sont tout simplement des reprises de feu sur des points spécifiques, donc nous nous employons à redéployer le dispositif pour traiter toutes les zones", précise le colonel. Les 1000 pompiers engagés sont enfin aidés par une "météo plus favorable". Michel Audier estime dont que "la situation sur le terrain est en voie de stabilisation par rapport à la nuit dernière".

10:50 - Un concert évacué après un incendie dans le Puy-de-Dôme, le feu maîtrisé Jeudi soir, dans le Puy-de-Dôme, environ 3 000 spectateurs ont été évacués "préventivement" d'un concert après le départ d'un feu de végétation sur un flanc du volcan dominant de Clermont-Ferrand. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers, mais son origine reste inconnue ont indiqué les organisateurs du spectacle des Nocturnes du Puy-de-Dôme.

10:23 - Des évacuations en cours à Arès sur le Bassin d'Arcachon Après les évacuations de la presqu'île du Cap-Ferret, ce sont les habitants de la commune d'Arès qui ont reçu l'ordre d'évacuer. "Cette décision est prise uniquement à titre préventif afin de protéger des fumées qui peuvent être toxiques et nocives", a précisé la commune sur ses réseaux sociaux. L'évacuation doit s'effectuer par vague entre 10h30 et 15h.

10:02 - 50 000 hectares brûlés depuis de le début de l'année, trois fois plus que l'an passé 50 000 hectares ont été brûlés depuis le 1er janvier 2026 a confirmé le ministre de l'Intérieur lors d'un point-presse. C'est quasiment trois fois plus que la quantité d'hectares brûlés sur la même période en 2025. "32 feux sont en cours" sur le pays mais "tous n'ont pas la même importance", a ajouté le ministre qui a rappelé que les principaux feux étaient ceux en cours en Gironde, dans les Landes et dans le Var.

09:56 - Un feu en zone naturelle toujours pas fixé dans le Hautes-Alpes Dernier incendie évoqué par le ministre de l'Intérieur : le feu en zone naturelle qui est en cours dans les Hautes-Alpes, sur la commune de Freissinières, après une frappe de foudre. L'incendie brûle sur une zone à 1 800 mètres d'altitude difficile d'accès. Le feu a parcouru 240 hectares et n'est pas encore fixé.

09:50 - Des conditions favorables pour les pompiers qui luttent contre l'incendie dans le Var Dans le Var, l'incendie de Pontevès "évolue à la faveur des conditions météo", lesquelles sont plus favorables. Le feu semble contenu, mais n'est pas encore maîtrisé. Du côté du bilan, le feu n'a fait aucune victime mais a entrainé l'évacuation de 500 personnes, dont certaines ont cependant pu rejoindre leur domicile. Une soixantaine de maisons ont été impactées, dont une dizaine qui ont été brûlées.

09:46 - Des renforts aériens renforcés sur les incendies de Gironde et des Landes Le ministre de l'Intérieur a annoncé un renfort des moyens aériens déployés en Nouvelle-Aquitaine et devant être répartis entre les incendies de Saumos et de Biscarrosse, au nord et au sud du Bassin d'Arcachon. Sont attendus 4 Canadair, 2 Dash, 8 Air Tractor et 3 hélicoptères bombardiers d'eau.

09:42 - Le feu de Biscarrosse est "difficilement contrôlable" et menace des habitations Dans les Landes, l'incendie de Biscarosse "progresse rapidement et est difficile contrôlable". Il a déjà brûlé 2 500 hectares. Les conditions météorologiques sont "très défavorables" pour lutter contre les flammes qui menacent plusieurs secteurs d'habitation a indiqué le ministre de l'Intérieur. 23 000 personnes ont été évacuées, 18 000 à Biscarrosse bourg et 5 000 à Parentis-en-Born, mais aucune victime n'est à déplorer. En revanche, une centaine de maisons ont été brûlées ou endommagées.

