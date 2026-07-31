DIRECT. Incendies : le feu "contenu" en Gironde, "fixé" dans le Var et en Côte d'Or, mais encore des mises en garde

L'incendie en Gironde est "contenu dans son périmètre" et ceux du Var ou de Côte d'Or sont fixés, mais aucun n'est encore éteint. Le gouvernement se montre optimistes, mais rappelle que la saison des feux "n'est pas terminée".

L'essentiel :

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12:06 - Le feu de Couchey est maîtrisé en Côte-d'Or Les pompiers de la Côte-d'Or indiquent que le feu de Couchey, qui a parcouru 150 ha, est désormais maîtrisé. Vingt sapeurs-pompiers restent engagés ce vendredi pour poursuivre la lutte contre les flammes jusqu'à l'extinction du feu.

11:50 - L'évacuation terminée dans deux communes de Gironde et dans les campings de Lacanau La préfecture de Gironde met fin à plusieurs auteurs évacuations ce vendredi matin. Dans un communiqué, elle annonce que les habitants de Biganos, d'Audenge, à l'exception de ceux des quartiers de Lubec et de la Pointe, et que les occupants des campings de Lacanau sont autorisés à rentrer chez eux ou à rejoindre leur location. Les deux quartiers d'Audenge sont jugés "trop proches du foyer actif".

11:01 - Rassuré par les nouvelles sur l'incendie, le maire de Lacanau attend le retour des évacués Maintenant que le feu est contenu en Gironde, certaines municipales se rassurent comme celle de Lacanau. "On est plutôt rassurés, il n'y a plus de fumée ce matin", explique Laurent Peyrondet, maire de de la commune, au micro de BFMTV. L'édile se soucie désormais du revers économique de la crise veut restaurer une "confiance" pour faire revenir les touristes : "Nous avons des choses à mettre en place pour assurer la sécurité de nos visiteurs". Il dit attendre les prochaines annonces de la préfère en espérant la fin de l'évacuation des campings de Lacanau et une réouverture des routes.

10:29 - Les pompiers veulent faire sauter "le verrou de Claouey" sur la presqu'île du Cap-Ferret Les pompiers poursuivent leurs efforts sur les lisière de l'incendie en Gironde. L'un des principaux objectifs est également de faire sauter "le verrou de Claouey, un quartier au nord de la presqu'île de Lège-Cap-Ferret explique Sud Ouest. Concrètement, les pompiers espèrent venir à bout du feu dans ce point actif qui empêche encore la réouverture de la presqu'île.

09:50 - Neuf procédures pour des incendies possiblement criminel en Gironde Depuis le départ de l'incendie de Saumos, en Gironde, neuf procédures ont été ouvertes par les services d'enquête pour des incendies dont l'origine volontaire est la piste privilégiée à ce stade. Deux de ces affaires "ont été élucidées et ont justifié de poursuites pénales", souligne le parquet de Bordeaux. Les sept autres procédures sont toujours en cours et concernent des départs de feu à La Teste de Buch, Lège-Cap Ferret, Cestas, Le Temple, Le Pian Médoc, Marcheprime et enfin un incendie à cheval entre les communes du Barp et de Saint-Magne.

09:33 - Une minute de silence des pompiers pour rendre hommage aux soldats du feu décédés Une minute de silence a été respectée il y a quelques minutes dans plusieurs lieux touchés par les incendies en Gironde, notamment au Porge et à Lège-Cap-Ferret, pour rendre hommage aux pompiers décédés pendant leur intervention sur les incendies. "Partout en Gironde, nous nous rassemblons dans un même élan de solidarité", a déclaré un porte-parole des pompiers avant d'entamer une minute de silence. "Il nous était impossible de laisser passer ces jours sans nous retrouver. Il est essentiel que chacun puisse rendre un dernier hommage" aux pompiers morts pendant les opérations a-t-il ajouté. Pour rappel, quatre pompiers sont décédées depuis le début de la saison des feux, dont deux dans un incendie à Mérignac il y a une dizaine de jours.

09:15 - 308 personnes interpellées pour des départs de feu annonce Laurent Nuñez Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé un nouveau bilan du nombre d'interpellations en lien avec des départs de feux en France depuis le début de la saison ce vendredi matin sur RTL : "308 personnes" ont été interpellées, dont "un peu plus de 120 mineurs". Dans les deux tiers des cas, ces interpellations se sont déroulées pour des motifs criminels, des incendies volontaires. Parmi les personnes arrêtées, 33 personnes ont été placées en détention provisoire en attente d'être jugées ou ont déjà été condamnées.

09:01 - "Il nous reste quatre points chauds identifiés" expliquent les pompiers mobilisés en Gironde Sur l'incendie en Gironde, "il nous reste quatre points chauds identifiés", a expliqué le lieutenant-colonel Éric Pitault, chargé de communication du Sdis de Gironde : ces points "vont attirer notre attention toute la journée." Les points chauds "sont pour la plupart à l'intérieur du massif et donc difficiles d'accès. Nous allons donc créer des pénétrantes, des voies d'accès spécifiques, pour pouvoir accéder au feu plus rapidement", a précisé le sapeur-pompier. Eric Pitault refuse de parler d'accalmie malgré les signes d'améliorations : "La température reste élevée et la sécheresse est toujours là. On reste vigilants."

08:48 - La piste criminelle envisagée pour l'incendie en Côte-d'Or L'incendie de Couchey, en Côte-d'Or, qui a parcouru 150 hectares a été fixé jeudi soir après une mobilisation inédite des pompiers dans le département avec notamment des moyens aériens. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie et c'est désormais la piste criminelle qui est privilégiée après la découverte de trois départs de feu distincts. La gendarmerie lance un appel à témoins pour obtenir d'éventuels témoignages signalant des comportements inhabituels ou suspects.

08:31 - La sénatrice girondine Nathalie Delattre se réjouit de la fin des évacuations Nathalie Delattre, sénatrice "RDSE" de la Gironde et ancienne ministre du Tourisme, salue la prudence de la préfète dans ces décisions pour la protection des populations, notamment des évacuations et souligne qu'il "n'y a eu aucun mort civil" sur BFMTV. Elle se réjouit désormais du retour des personnes évacuées à leur domicile tout en appelant à la prudence : "Il faut revenir progressivement sur les territoires, il n'y a pas besoin à ce que les routes sont surchargées. Les gens sont émotionnellement pressés de revenir mais il faut s'assurer de leur sécurité" alors que le feu va encore être surveillé pendant "des mois".

08:13 - Le feu de Corte, en Haute-Corse, est "maîtrisé sur toutes les lisières" sauf une En Corse, le feu de Corte qui a parcouru 1 083 hectares depuis le 13 juillet "est désormais maîtrisé sur toutes les lisières à l'exception de la partie arrière droite où quelques points chauds demeurent", indique la préfecture de Haute-Corse ce vendredi. "La situation s'est très largement améliorée" et en conséquence le dispositif est "allégé" avec 87 sapeurs-pompiers "déployés pour sécuriser le périmètre et effectuer les derniers traitements sur la partie arrière droite".

