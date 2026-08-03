DIRECT. Incendies : retour progressif à la normale en Gironde, les pompiers toujours mobilisés dans le Var

Dans le Var, l'incendie est désormais stabilisé mais pas encore fixé. Les pompiers restent mobilisés face aux risques de reprises, avec des conditions météorologiques toujours défavorables, entre chaleur, vent et faible humidité.

L'essentiel :

En direct

17:30 - Uniqlo annonce un don d’un million d’euros pour les sinistrés L’enseigne japonaise de prêt-à-porter Uniqlo annonce un dispositif de soutien aux populations touchées par les incendies en Gironde et dans le Var. L’entreprise prévoit une contribution d’un million d’euros, la distribution de 50 000 vêtements aux personnes sinistrées ainsi qu’un appel aux dons dans ses magasins en France. Les sommes collectées auprès des clients seront doublées par Uniqlo. Cette mobilisation est menée en partenariat avec le Secours populaire et la Croix-Rouge.

16:55 - Incendie en Gironde : 20 000 entreprises en difficulté après le mégafeu L’incendie qui a ravagé plus de 42 000 hectares en Gironde a des conséquences économiques importantes. Selon le président de la CCI Gironde, Patrick Seguin à franceinfo, près de 40 000 entreprises ont été "impactées directement ou indirectement" par le sinistre, dont environ 20 000 seraient en difficulté. Une cellule de crise et un numéro vert ont été mis en place pour accompagner les chefs d’entreprise touchés, notamment sur les démarches de chômage partiel et les aides économiques.

16:49 - Incendie dans le Var : l’interdiction du transport de carburants prolongée jusqu’au 5 août Face au risque toujours élevé d’incendie, le préfet du Var prolonge l’interdiction du transport de carburant en bidons ainsi que des briquets de type allume-gaz jusqu’au mercredi 5 août. Cette mesure vise à limiter les risques de départs de feu alors que les pompiers restent mobilisés sur le terrain.

16:49 - Incendie dans le Var : l’interdiction du transport de carburants prolongée jusqu’au 5 août Face au risque toujours élevé d’incendie, le préfet du Var prolonge l’interdiction du transport de carburant en bidons ainsi que des briquets de type allume-gaz jusqu’au mercredi 5 août. Cette mesure vise à limiter les risques de départs de feu alors que les pompiers restent mobilisés sur le terrain.

16:49 - Incendie dans le Var : l’interdiction du transport de carburants prolongée jusqu’au 5 août Face au risque toujours élevé d’incendie, le préfet du Var prolonge l’interdiction du transport de carburant en bidons ainsi que des briquets de type allume-gaz jusqu’au mercredi 5 août. Cette mesure vise à limiter les risques de départs de feu alors que les pompiers restent mobilisés sur le terrain.

16:44 - Incendie en Gironde : "le feu n'est pas terminé", alerte la préfète Malgré le retour des habitants évacués au Porge et à Lège-Cap-Ferret, la préfète de Gironde Sophie Brocas appelle à rester prudents. "On va plutôt vers le mieux", a-t-elle déclaré, tout en rappelant que "le feu n'est pas terminé". Les pompiers poursuivent leurs interventions sur les points chauds dans un massif forestier toujours extrêmement sec. Le mégafeu a ravagé près de 42 000 hectares en Gironde et dans les Landes, avec au moins 438 habitations détruites. Les autorités se tournent désormais vers le défi de la reconstruction.

16:22 - Une opération de déminage avant le retour des habitants au Porge Des démineurs interviennent ce lundi au Porge, commune la plus touchée par le mégafeu en Gironde, désormais fixé. L’opération vise à retirer des obus datant de la Seconde Guerre mondiale découverts dans le sol après l’incendie. Le retour des habitants évacués de deux quartiers reste conditionné à la fin de ces opérations de sécurisation.

14:32 - Incendies en Gironde : des pompiers ukrainiens mobilisés pour la première fois Après 52 heures de trajet par la route, 70 pompiers ukrainiens sont arrivés en Gironde pour participer aux opérations contre le mégafeu. Leur mission : traiter les fumerolles et les points chauds dans la commune du Temple afin d’éviter les reprises de feu. Une intervention réalisée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne.

12:51 - Incendie en Gironde : une cellule d’aide aux sinistrés installée au Porge Alors que les habitants commencent à regagner Le Porge, la préfète de Gironde, Sophie Brocas, a annoncé l’installation d’une antenne de France Services Victimes pour accompagner les personnes touchées par le mégafeu. Cette structure réunira notamment la Croix-Rouge, des psychologues, France Travail, la CAF, des services de l’État et des conseillers juridiques afin de répondre aux besoins des sinistrés et les aider dans leurs démarches. "C’est un jour heureux", a déclaré la préfète, alors que les premiers habitants ont pu retrouver leur commune ce lundi.

12:49 - Incendie dans le Var : des bulldozers de l’armée mobilisés pour préparer le terrain Des bulldozers de l’armée sont déployés dans le Var pour ouvrir de nouvelles pistes et permettre aux pompiers d’intervenir au plus près des zones sensibles. L’objectif : faciliter l’accès aux lisières du feu et traiter les "zones chaudes" susceptibles de se réactiver avec le retour du vent dans l’après-midi, explique Michel Audier, commandant des opérations de secours.

12:40 - Incendies en Gironde : des célébrités se mobilisent pour soutenir les sinistrés Après le mégafeu qui a ravagé plus de 42 000 hectares en Gironde, plusieurs personnalités appellent à soutenir les habitants et la reconstruction de la région. Selon Le Parisien, Guillaume Canet a relayé un appel aux dons en faveur de la Croix-Rouge, de la Fondation de France et du Secours populaire. Léna Situations a de son côté annoncé une cagnotte pouvant atteindre 62 000 euros pour les sinistrés via son vlog d'août. D’autres personnalités, comme Jérémy Frérot ou Laura Smet, alertent aussi sur les conséquences économiques des incendies et appellent les touristes à continuer de venir en Gironde.

12:12 - Var : les pompiers veulent "juguler" l’incendie ce lundi Selon les informations de BFMTV, la situation reste stable dans le Var : 1 800 à 1 850 hectares ont brûlé et aucun "événement notable" n’a été signalé depuis dimanche soir, d’après le lieutenant-colonel Michel Audier, commandant des opérations de secours. 1 500 pompiers et 470 engins restent mobilisés pour maintenir le feu dans son périmètre actuel, traiter les lisières et éviter les reprises. Les secours se préparent toutefois à une "nouvelle bataille" cet après-midi avec le renforcement du vent.

11:58 - Incendies en Gironde : près de 10 millions d’arbres brûlés, un risque d’inondations à venir Après le mégafeu qui a touché la Gironde, près de 10 millions d’arbres auraient été détruits, selon Bruno Lafon, président de la DFCI Nouvelle-Aquitaine, interrogé par Sud Ouest. Il alerte sur les conséquences à long terme : sans ces arbres pour absorber l’eau, le risque d’inondations pourrait augmenter dans les zones touchées. Un état des lieux des dégâts doit débuter ce lundi afin de réfléchir à la reconstruction de la forêt.

11:44 - Le domaine de Brad Pitt utilisé pour lutter contre les incendies dans le Var Le domaine de Miraval, propriété de Brad Pitt à Correns, a été mis à contribution dans la lutte contre les incendies. Des hélicoptères bombardiers d’eau ont puisé dans son lac privé afin d’alimenter les opérations de secours, notamment près d’une propriété appartenant au réalisateur George Lucas. Si le feu n’a pas progressé durant la nuit, il n’est toujours ni maîtrisé ni fixé. Les pompiers redoutent des reprises cet après-midi en raison du retour du vent, de la hausse des températures et de la baisse de l’humidité.