DIRECT. Incendies : le Var en proie aux flammes, la Gironde, la Côte-d'Or et Fontainebleau sous surveillance
Dans le Var, le feu de Brignoles a parcouru une centaine d'hectares. Du côté de la Gironde, le feu n'a pas progressé et est toujours "stabilisé". En Côte-d'Or, un incendie qui s'est déclaré mercredi après-midi a parcouru 125 hectares.
- L'incendie en Gironde est toujours "stabilisé" ce jeudi matin. Cette nuit, six feux actifs ont été particulièrement surveillés et traités, notamment dans le secteur dunaire Grand Crohot-La Plage, à Lège-Cap-Ferret et au sud du lac de Lacanau. Aujourd'hui, la préfecture s'attend à une météo "plutôt favorable", avec la levée de la vigilance orange canicule et même quelques averses attendues. 42 000 hectares ont été ravagés par les flammes au total, 3 300 pompiers, 1 500 militaires et 224 moyens aériens sont mobilisés sur le terrain.
- Le bilan de l'incendie en Gironde est toujours nul puisqu'aucune victime civile n'a été déplorée, mais au moins 126 sapeurs-pompiers ont été blessés. La "réintégration immédiate" est autorisée pour les habitants de neuf communes, indique la préfecture de la Gironde. Cela concerne pas moins de 84 000 personnes. Depuis le début de l’incendie girondin, plus de 222 000 personnes ont été évacuées de manière préventive dans 24 communes.
- Dans le Var, plus de 600 personnes ont dû être évacuées mercredi soir après le départ d'un nouveau feu, au sud-est de Brignoles, qui a parcouru 130 hectares et brûlé 100 et est maintenant "maîtrisé". "Quatre pompiers ont été blessés, dont un avec une fracture du fémur, les autres souffrent d'intoxications légères", annonce la sous-préfète de Brignoles, Anne-Cécile Vialle. En parallèle, l’incendie de Pontevès ou Gros Bessillon est "fixé" après avoir ravagé 4 800 hectares, depuis le 21 juillet. Les secteurs de Correns et Barjols demeurent sous étroite surveillance.
- En Côte-d'Or, près de Dijon, l'incendie de Couchey qui s'est déclaré mercredi après-midi "est contenu mais il n'est pas encore fixé". Il a parcouru 141 hectares et fait deux blessés "légers", des pompiers, annonce la préfecture. "80 hectares ont été brulés", précise-t-on. 143 soldats du feu sont toujours "engagés sur le terrain".
- Dans les Landes, le feu dans la commune de Biscarosse était "en voie d'être maîtrisé", a déclaré le préfet des Landes mercredi en début de soirée. "fixé" depuis lundi, ce feu a parcouru 3 600 hectares depuis jeudi dernier et détruit 198 bâtiments. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées, 15 000 ont pu rejoindre leur domicile.
- À Fontainebleau, une "importante reprise de feu" s'est déclarée ce mercredi dans la forêt. Désormais, "le feu est fixé à Fontainebleau. On maintient un gros dispositif cette nuit et demain", a annoncé à l'AFP, peu après minuit, le sous-préfet de Fontainebleau Yannis Bouzar, par téléphone. La surface brûlée par ce feu a été "réévaluée (à la baisse) à 6 hectares brûlés", précisait le directeur adjoint des pompiers du département, Sébastien Avenel.
09:49 - L'A63 rouverte, 84 000 habitants de neuf communes autorisés à rentrer
La "réintégration immédiate autorisée" pour les habitants de neuf communes et l'A63 va être rouverte au public dans les deux sens à 14 heures, annonce la préfecture de Gironde. "Cette réintégration de population évacuée concerne 84 000 habitants".
09:44 - À Brignoles, quatre pompiers ont été blessés, dont un avec une fracture du fémur
Plus de 600 personnes ont dû être évacuées mercredi soir après le départ d'un nouveau feu, au sud-est de Brignoles (Var), qui a parcouru 130 hectares et brûlé 100 et est maintenant "maîtrisé". "Quatre pompiers ont été blessés, dont un avec une fracture du fémur, les autres souffrent d'intoxications légères", annonce la sous-préfète de Brignoles, Anne-Cécile Vialle, ce jeudi matin.
08:58 - En Côte-d'Or, le feu est "contenu mais il n'est pas encore fixé"
La préfecture de la Côte-d'Or annonce que le feu de Couchey "est contenu mais il n'est pas encore fixé". "Il a parcouru 141 hectares, dont 80 ont été brûlés", est-il précisé dans le communiqué. 143 pompiers sont toujours "engagés sur le terrain". Parmi eux, deux ont été "légèrement blessés", est-il précisé ce jeudi matin.
08:45 - L'objectif est de "fixer définitivement ce feu dans les plus courts délais" en Gironde
En Gironde, "la situation est rendue beaucoup plus acceptable" par "les conditions météorologiques", affirme devant la presse Matthieu Jomain, commandant du SDIS de la Gironde. "Plus le taux d'humidité est élevé, plus les conditions sont favorables", dit-il ce jeudi matin. Maintenant, "les voyants s'allument progressivement en vert", mais la zone "reste active". L'objectif est de "fixer définitivement ce feu dans les délais les plus courts (...) Nous avons la détermination pour venir à bout de cet incendie", conclut-il.
08:22 - L'incendie de Brignoles "maîtrisé", 130 hectares parcourus
L'incendie de Brignoles a été "maîtrisé" par les sapeurs-pompiers à 3 heures du matin. Au total, il a parcouru 130 hectares et en a brûlé 100, indique BFMTV ce jeudi matin. Désormais, 270 pompiers aidés de 70 engins terrestres et quatre hélicoptères d'eau devront traiter une dizaine de kilomètres de lisières. Trois pompiers ont été blessés et 130 personnes ont été évacuées de leurs habitations, apprend-on.
08:06 - Deux interpellations dans la nuit en Gironde pour suspicion de mise à feu
Lors d'un point presse en soirée hier, la préfète de la Gironde Sophie Brocas s'est dite "raisonnablement optimiste" pour ce jeudi "et les jours qui viennent" grâce à une météo "un peu plus favorable". "Si cela se confirme, nous pourrons envisager le retour à une vie plus normale pour les habitants", en particulier les plus de 200 000 personnes évacuées, a-t-elle souligné. Dans la nuit, deux interpellations sont intervenues pour "suspicion de mise à feu", a fait savoir la préfecture, sans plus de précisions.
07:59 - Le feu de Couchey (Côte-d'Or) a parcouru 125 hectares, pas de blessés
Près de Dijon (Côte-d'Or) un incendie qui s'est déclaré mercredi après-midi a parcouru 125 hectares sans faire de blessé ni endommager d'habitations, a annoncé la préfecture. "125 hectares ont été parcourus par le feu dont 50 à 70 hectares brulés", annonçait dans un point de situation publié à 23 heures mercredi la préfecture du département.
L'incendie s'est déclaré vers 15h15 dans la Combe du Vaulon, une vallée sèche située sur la commune viticole de Couchey, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Dijon. Attisé par le vent, le feu a peu à peu progressé, et vers 22h30. "Aucun blessé n'est à déplorer et aucune habitation n'a été touchée à cette heure", ajoute la préfecture par voie de communiqué.
29/07/26 - 23:41 - Laurent Nunez attendu jeudi matin au centre opérationnel de la gestion interministérielle des crises
FIN DU DIRECT - Alors que la France fait toujours face à de nombreux incendies, le ministre de l'Intérieur doit se rendre jeudi matin au centre interministérielle des crises de Beauvau, rapporte BFMTV. Il devrait arriver sur place vers 9h30.
29/07/26 - 23:14 - À Fontainebleau, un feu "préoccupant"
Le sous-préfet de Fontainebleau s'est exprimé mercredi soir sur la reprise de l'incendie. "Ce feu est préoccupant, il dégage un panache de feu à proximité de la commune de Fontainebleau", a-t-il pointé, avant de se montrer toutefois rassurant : "Nous avons des moyens déployés et des conditions météorologiques, qui ne nous rendent pas pessimistes quant à son évolution."
29/07/26 - 22:46 - Dans le Var, l'incendie de Brignoles a déjà "parcouru une centaine d'hectares"
Dans un nouveau point publié sur X, la préfecture du Var annonce que si l'incendie de Brignoles a "ralenti sa progression", il a déjà ravagé "une centaine d'hectares". À noter que pour les personnes qui ont été évacuées mercredi soir aucune réintégration n'est prévue pour l'heure. "Un point sera fait demain", est-il indiqué.
29/07/26 - 22:16 - En Gironde, "le feu n'a pas progressé", annonce la préfète
La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a fait un point à 22 heures sur la situation en Gironde. Après une "journée à hauts risques". S'il y a eu sept départs de feu, dont trois sont toujours actifs ce soir, "le feu n'a pas progressé". Alors qu'une "forte baisse de l'intensité des différents foyers" a été relevée ce mercredi, les autorités locales espèrent pouvoir "envisager un retour à une vie plus normale pour les habitants et les entreprises". La préfète a toutefois déploré mercredi soir "un nombre de blessés assez important" chez les pompiers, mais aucune victime parmi les civils. Enfin, Sophie Brocas a assuré qu'aucun cambriolage n'avait été constaté, pour l'heure, dans les zones évacuées.
Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.
Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.