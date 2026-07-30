DIRECT. Incendies : le Var en proie aux flammes, la Gironde, la Côte-d'Or et Fontainebleau sous surveillance

Dans le Var, le feu de Brignoles a parcouru une centaine d'hectares. Du côté de la Gironde, le feu n'a pas progressé et est toujours "stabilisé". En Côte-d'Or, un incendie qui s'est déclaré mercredi après-midi a parcouru 125 hectares.

L'essentiel :

La "réintégration immédiate" est autorisée pour les habitants de neuf communes, indique la préfecture de la Gironde. Cela concerne pas moins de 84 000 personnes.

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09:49 - L'A63 rouverte, 84 000 habitants de neuf communes autorisés à rentrer La "réintégration immédiate autorisée" pour les habitants de neuf communes et l'A63 va être rouverte au public dans les deux sens à 14 heures, annonce la préfecture de Gironde. "Cette réintégration de population évacuée concerne 84 000 habitants".

09:44 - À Brignoles, quatre pompiers ont été blessés, dont un avec une fracture du fémur Plus de 600 personnes ont dû être évacuées mercredi soir après le départ d'un nouveau feu, au sud-est de Brignoles (Var), qui a parcouru 130 hectares et brûlé 100 et est maintenant "maîtrisé". "Quatre pompiers ont été blessés, dont un avec une fracture du fémur, les autres souffrent d'intoxications légères", annonce la sous-préfète de Brignoles, Anne-Cécile Vialle, ce jeudi matin.

08:58 - En Côte-d'Or, le feu est "contenu mais il n'est pas encore fixé" La préfecture de la Côte-d'Or annonce que le feu de Couchey "est contenu mais il n'est pas encore fixé". "Il a parcouru 141 hectares, dont 80 ont été brûlés", est-il précisé dans le communiqué. 143 pompiers sont toujours "engagés sur le terrain". Parmi eux, deux ont été "légèrement blessés", est-il précisé ce jeudi matin.

08:45 - L'objectif est de "fixer définitivement ce feu dans les plus courts délais" en Gironde En Gironde, "la situation est rendue beaucoup plus acceptable" par "les conditions météorologiques", affirme devant la presse Matthieu Jomain, commandant du SDIS de la Gironde. "Plus le taux d'humidité est élevé, plus les conditions sont favorables", dit-il ce jeudi matin. Maintenant, "les voyants s'allument progressivement en vert", mais la zone "reste active". L'objectif est de "fixer définitivement ce feu dans les délais les plus courts (...) Nous avons la détermination pour venir à bout de cet incendie", conclut-il.

08:22 - L'incendie de Brignoles "maîtrisé", 130 hectares parcourus L'incendie de Brignoles a été "maîtrisé" par les sapeurs-pompiers à 3 heures du matin. Au total, il a parcouru 130 hectares et en a brûlé 100, indique BFMTV ce jeudi matin. Désormais, 270 pompiers aidés de 70 engins terrestres et quatre hélicoptères d'eau devront traiter une dizaine de kilomètres de lisières. Trois pompiers ont été blessés et 130 personnes ont été évacuées de leurs habitations, apprend-on.

08:06 - Deux interpellations dans la nuit en Gironde pour suspicion de mise à feu Lors d'un point presse en soirée hier, la préfète de la Gironde Sophie Brocas s'est dite "raisonnablement optimiste" pour ce jeudi "et les jours qui viennent" grâce à une météo "un peu plus favorable". "Si cela se confirme, nous pourrons envisager le retour à une vie plus normale pour les habitants", en particulier les plus de 200 000 personnes évacuées, a-t-elle souligné. Dans la nuit, deux interpellations sont intervenues pour "suspicion de mise à feu", a fait savoir la préfecture, sans plus de précisions.

07:59 - Le feu de Couchey (Côte-d'Or) a parcouru 125 hectares, pas de blessés Près de Dijon (Côte-d'Or) un incendie qui s'est déclaré mercredi après-midi a parcouru 125 hectares sans faire de blessé ni endommager d'habitations, a annoncé la préfecture. "125 hectares ont été parcourus par le feu dont 50 à 70 hectares brulés", annonçait dans un point de situation publié à 23 heures mercredi la préfecture du département. L'incendie s'est déclaré vers 15h15 dans la Combe du Vaulon, une vallée sèche située sur la commune viticole de Couchey, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Dijon. Attisé par le vent, le feu a peu à peu progressé, et vers 22h30. "Aucun blessé n'est à déplorer et aucune habitation n'a été touchée à cette heure", ajoute la préfecture par voie de communiqué.

29/07/26 - 23:41 - Laurent Nunez attendu jeudi matin au centre opérationnel de la gestion interministérielle des crises FIN DU DIRECT - Alors que la France fait toujours face à de nombreux incendies, le ministre de l'Intérieur doit se rendre jeudi matin au centre interministérielle des crises de Beauvau, rapporte BFMTV. Il devrait arriver sur place vers 9h30.

29/07/26 - 23:14 - À Fontainebleau, un feu "préoccupant" Le sous-préfet de Fontainebleau s'est exprimé mercredi soir sur la reprise de l'incendie. "Ce feu est préoccupant, il dégage un panache de feu à proximité de la commune de Fontainebleau", a-t-il pointé, avant de se montrer toutefois rassurant : "Nous avons des moyens déployés et des conditions météorologiques, qui ne nous rendent pas pessimistes quant à son évolution."

29/07/26 - 22:46 - Dans le Var, l'incendie de Brignoles a déjà "parcouru une centaine d'hectares" Dans un nouveau point publié sur X, la préfecture du Var annonce que si l'incendie de Brignoles a "ralenti sa progression", il a déjà ravagé "une centaine d'hectares". À noter que pour les personnes qui ont été évacuées mercredi soir aucune réintégration n'est prévue pour l'heure. "Un point sera fait demain", est-il indiqué.