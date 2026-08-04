DIRECT. Incendies : une situation "problématique" dans le Var, un retour progressif à la normale en Gironde

L'incendie dans le Var n'est toujours pas fixé, a rappelé le préfet lundi soir, évoquant une situation "problématique" face aux risques de reprises. Si la chaleur sera un peu moins importante, les pompiers restent mobilisés et font face à des conditions météorologiques toujours défavorables.

L'essentiel :

Le risque "élevé" de feux de forêt concerne 12 départements en France ce mardi 4 août, selon Météo-France. Ils sont placés en niveau de vigilance orange, un niveau où "le risque de feux peut être localement très élevé."

concerne 12 départements en France ce mardi 4 août, selon Météo-France. Ils sont placés en niveau de vigilance orange, un niveau où "le risque de feux peut être localement très élevé." Dans le Var , le feu est stabilisé mais pas fixé, a rappelé le préfet lundi soir. 1 500 pompiers restent mobilisés. Entre 1 800 et 1 850 hectares ont brûlé.

, le feu est stabilisé mais pas fixé, a rappelé le préfet lundi soir. 1 500 pompiers restent mobilisés. Entre 1 800 et 1 850 hectares ont brûlé. L’incendie en Gironde est fixé et n’évolue plus. Les habitants évacués du Porge et du Cap-Ferret peuvent progressivement rentrer chez eux. Deux quartiers du Porge restent fermés après la découverte d’un gisement d’obus. Le feu a ravagé 42 000 hectares. Les opérations de noyage se poursuivent.

est fixé et n’évolue plus. Les habitants évacués du Porge et du Cap-Ferret peuvent progressivement rentrer chez eux. Deux quartiers du Porge restent fermés après la découverte d’un gisement d’obus. Le feu a ravagé 42 000 hectares. Les opérations de noyage se poursuivent. Dans l'Aude , l’incendie déclenché par un véhicule sur l’A61 est fixé. Il a parcouru 100 hectares, dont 50 brûlés. L’A61 a rouvert dans les deux sens.

, l’incendie déclenché par un véhicule sur l’A61 est fixé. Il a parcouru 100 hectares, dont 50 brûlés. L’A61 a rouvert dans les deux sens. 375 personnes, dont 142 mineurs, ont été interpellées en lien avec des incendies. 36 ont été incarcérées.

En direct

08:44 - "Une situation qui reste problématique", qu'a annoncé le préfet du Var lundi soir ? Le préfet du Var Simon Babre a fait le point lundi soir sur le feu au Grand Bessillon, jugeant qu'"au quatorzième jour de lutte", la situation restait "problématique", soulignant "deux tendances contradictoires". Si la situation semblait s'améliorer lundi grâce à une mobilisation importante des pompiers et l'arrivée de renforts et qu'aucune nouvelle évacuation ou confinement n'a été décidé, des reprises de feu "limitées" ont été signalées. Le retour du mistral annoncé pour les journées de mercredi ou jeudi inquiètent également les autorités. 08:38 - 12 départements en vigilance orange feux de forêt ce mardi La Météo des forêts de Météo-France place pour la journée de mardi 4 août 12 départements en vigilance orange pour un risque jugé "élevé" de feu de forêt. Ces départements se trouve pour la plupart au nord-ouest, au sud de la Normandie notamment. Mais le Var, où sévit toujours le feu sur la commune du Gros Bessillon, reste aussi logiquement en vigilance orange comme les Pyrénées-Orientales. A noter que le Nord et la Somme sont aussi en vigilance orange.



En savoir plus :

Depuis le début du mois de juillet, des alertes oranges et rouge pour les feux de forêt sont activées dans différents départements. Le danger s’est renforcé avec les canicules à répétition, la sécheresse des sols et de la végétation, une faible humidité de l'air et les phénomènes venteux. avec le vent. Plusieurs incendies se sont déclarés dans la moitié sud, notamment le mégafeux de Gironde, mais aussi dans des zones inhabituelles comme à Fontainebleau en Ile-de-France ou près de Dijon en Bourgogne.

La saison estivale, également saison des feux, a déjà était dévastatrice avec plus de 117 000 hectares brûlés depuis le début de l'année 2026. Saison qui est "loin d'être terminée" a rappelé le gouvernement le 30 juillet. Les autorités appellent à la vigilance alors 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Selon une information de BFMTV, 375 personnes, dont 142 mineurs, ont été interpellées en lien avec les incendies. Parmi elles, 36 personnes ont été incarcérées, soit après une condamnation à de la prison ferme avec mandat de dépôt, soit dans l’attente de leur procès. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.