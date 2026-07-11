Incendies : 61 départements en risque élevé de feux de forêt, le suivi des feux

La météo des forêts ne place aucun département en rouge pour un danger "très élevé" ce samedi 11 juillet 2026, mais 61 restent en niveau élevé aux feux de forêt. Dimanche, la Haute-Garonne retrouvera ce niveau maximal.

L'essentiel :

La météo des forêts ne place aucun département en rouge pour un danger "très élevé" ce samedi 11 juillet 2026. En revanche, la Haute-Garonne repassera en rouge dimanche 12 juillet. Au total, 61 départements restent en niveau élevé aux feux de forêt ce samedi. Cela signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales" et que "le risque de feux peut être localement très élevé", précise Météo-France.

ne place aucun département en rouge pour un danger "très élevé" ce samedi 11 juillet 2026. En revanche, la Haute-Garonne repassera en rouge dimanche 12 juillet. Au total, 61 départements restent en niveau élevé aux feux de forêt ce samedi. Cela signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales" et que "le risque de feux peut être localement très élevé", précise Météo-France. Dans la Drôme , l'incendie qui s'est déclaré il y a une semaine dans une zone montagneuse au-dessus de Die se poursuit. Si vendredi soir l'évolution semblait "très favorable ou favorable" dans le secteur de Montmaur-en-Diois et sur le massif du Justin, "sur le secteur arrière droit sur le massif de Saint-Genis", la situation inquiétait. Le feu a déjà parcouru environ 4 000 hectares.

, l'incendie qui s'est déclaré il y a une semaine dans une zone montagneuse au-dessus de Die se poursuit. Si vendredi soir l'évolution semblait "très favorable ou favorable" dans le secteur de Montmaur-en-Diois et sur le massif du Justin, "sur le secteur arrière droit sur le massif de Saint-Genis", la situation inquiétait. hectares. Dans les Pyrénées-Orientales , l a situation du feu de Trévillach qui a parcouru près de 5 000 hectares " s'améliore beaucoup" sur le front de l'incendie en cours depuis samedi dernier. "Nous sommes optimistes sur notre capacité de devenir totalement maîtres du feu d'ici la fin de la journée", souligne le préfet des Pyrénées-Orientales Pierre Regnault de la Mothe, dans un point presse à Ille-sur-Têt. Les habitants de six communes ont pu retourner à leur domicile depuis 14 heures vendredi, mais le feu n'est toujours pas fixé. En outre, t rois nouveaux feux se sont déclarés jeudi dans l'agglomération de Perpignan. 90 hectares ont été parcourus par les flammes qui menaçaient encore hier soir plusieurs sites sensibles, dont une aire de gens du voyage et un refuge SPA, qui ont été évacués.

, l s'améliore beaucoup" sur le front de l'incendie en cours depuis samedi dernier. "Nous sommes optimistes sur notre capacité de devenir totalement maîtres du feu d'ici la fin de la journée", souligne le préfet des Pyrénées-Orientales Pierre Regnault de la Mothe, dans un point presse à Ille-sur-Têt. Les habitants de six communes ont pu retourner à leur domicile depuis 14 heures vendredi, mais le feu rois nouveaux feux se sont déclarés jeudi dans l'agglomération de Perpignan. 90 hectares ont été parcourus par les flammes qui menaçaient encore hier soir plusieurs sites sensibles, dont une aire de gens du voyage et un refuge SPA, qui ont été évacués. En Dordogne , plus de 70 soldats du feu sont intervenus à trois reprises dans la nuit de jeudi à vendredi. À Grand-Brassac, 6 000 m² de broussailles ont brûlé. À Brantôme-en-Périgord, 33 pompiers et 11 véhicules ont été déployés pour maîtriser un feu de forêt. Enfin, c’est à Saint-Laurent-des-Hommes qu'un feu de végétation a été signalé. Ici, les flammes ont parcouru 3 hectares.

, plus de 70 soldats du feu sont intervenus à trois reprises dans la nuit de jeudi à vendredi. À Grand-Brassac, 6 000 m² de broussailles ont brûlé. À Brantôme-en-Périgord, 33 pompiers et 11 véhicules ont été déployés pour maîtriser un feu de forêt. Enfin, c’est à Saint-Laurent-des-Hommes qu'un feu de végétation a été signalé. Ici, les flammes ont parcouru 3 hectares. Depuis le début de l'année, près de 25 000 hectares ont brûlé en France pour un peu plus de 8 000 départs de feu, annonce Julien Marion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ce vendredi. Il s'agit à peu près "du double de ce qui a été mesuré l'année dernière à la même date", a-t-il détaillé en précisant que ce chiffre est "même supérieur à 2022 à la même date". Enfin, face à l'ampleur des feux en France, l'A400M d'Airbus, trois fois plus puissant qu'un Canadair, va être déployé.

En direct

09:28 - 61 départements en vigilance élevée aux feux de forêt Météo-France place 61 départements en niveau élevé aux feux de forêt ce samedi, selon son dernier bulletin dédié. Ils seront 63 dimanche. Ce niveau signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales" et que "le risque de feux peut être localement très élevé", précise l’institut. 10/07/26 - 23:41 - Pas de département en vigilance rouge risque de feux de forêt samedi, mais.. FIN DU DIRECT - Pour la journée du samedi 11 juillet, la Météo des forêts place aucun département en vigilance rouge, soit risque "très élevé". En revanche, une bonne partie du pays est en orange. De plus, dimanche 12 juillet, la Météo des forêts replacera la Haute-Garonne en rouge. 10/07/26 - 22:43 - Près de 4 000 hectares partis en fumée dans la Drôme Vers 21 heures, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Drôme (SDIS 26), Franck Tournié, a indiqué que l'incendie était toujours en cours, une semaine après son départ. Alors que vendredi matin 3 500 hectares avaient déjà été ravagés, le feu est toujours "en progression, on va se rapprocher des 4 000 hectares", confiait-il, comme le rapporte BFMTV. Si vendredi soir l'évolution semblait "très favorable ou favorable" dans le secteur de Montmaur-en-Diois et sur le massif du Justin, ce n'était pas le cas "sur le secteur arrière droit sur le massif de Saint-Genis", qui inquiétait particulièrement. 10/07/26 - 21:48 - L'incendie de La Plaine-sur-Mer "maîtrisé" en Loire-Atlantique En début de soirée, la préfecture a fait savoir que l'incendie qui avait débuté dans l'après-midi à La Plaine-sur-Mer, en Loire-Atlantique, était "maîtrisé". Pas moins de 180 pompiers, 62 gendarmes et deux hélicoptères bombardiers d'eau étaient toujours mobilisés sur place. Près de 220 personnes ont été évacuées et un pompier a été blessé, "brûlé au visage", mais ses jours ne sont pas en danger.

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.

Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.