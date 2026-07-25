Incendies : Cap Ferret, Biscarrosse... Le feu change de direction en Gironde et dans les Landes

Plusieurs incendies d'ampleur continuent de ravager une partie de la France, en particulier la Gironde et les Landes. Plus de 22 000 hectares sont partis en fumée dans le Sud-Ouest, au moins 140 000 personnes ont été évacuées. Le point sur la situation.

L'essentiel :

26 départements sont en vigilance pour les feux de forêt ce samedi 25 juillet. Il n’y a cependant aucun territoire en alerte rouge, c’est-à-dire en risque très élevé.

ce samedi 25 juillet. Il n’y a cependant aucun territoire en alerte rouge, c’est-à-dire en risque très élevé. En Gironde , la situation reste particulièrement inquiétante. L’incendie qui a ravagé au moins 19 000 hectares est toujours hors de contrôle. Ce feu, le plus dévastateur des 50 dernières années en France, se décale vers l’est, en direction de la métropole bordelaise. La préfète du département a annoncé l’évacuation de plusieurs communes de "manière préventive". Sébastien Lecornu a annoncé vendredi un renforcement des moyens militaires sur place pour aider les sapeurs-pompiers mobilisés, ainsi que l’envoi de 1,5 million de masques FFP2. Le locataire de Matignon a demandé le déploiement de l'A400M dès aujourd'hui dans le département.

, la situation reste particulièrement inquiétante. L’incendie qui a ravagé au moins 19 000 hectares est toujours hors de contrôle. Ce feu, le plus dévastateur des 50 dernières années en France, se décale vers l’est, en direction de la métropole bordelaise. La préfète du département a annoncé l’évacuation de plusieurs communes de "manière préventive". Sébastien Lecornu a annoncé vendredi un renforcement des moyens militaires sur place pour aider les sapeurs-pompiers mobilisés, ainsi que l’envoi de 1,5 million de masques FFP2. Le locataire de Matignon a demandé le déploiement de l'A400M dès aujourd'hui dans le département. Du côté des Landes, les pompiers continuent de lutter contre l’incendie parti de Biscarrosse. Le feu a parcouru plus de 3 000 hectares depuis jeudi. Il a conduit à l’évacuation de plus de 30 000 personnes à ce stade. Les feux se dirigent désormais vers Parentis-en-Born, au sud-est, que les pompiers tentent de préserver en coupant des arbres et en allumant des "feux tactiques" pour tenter d'arrêter les flammes.

les pompiers continuent de lutter contre l’incendie parti de Biscarrosse. Le feu a parcouru plus de 3 000 hectares depuis jeudi. Il a conduit à l’évacuation de plus de 30 000 personnes à ce stade. Les feux se dirigent désormais vers Parentis-en-Born, au sud-est, que les pompiers tentent de préserver en coupant des arbres et en allumant des "feux tactiques" pour tenter d'arrêter les flammes. Dans le Var , l’incendie de Pontevès a désormais parcouru 3 250 hectares. Les pompiers ont fait face à de nouveaux départs de feu. La journée de samedi s'annonce "encore très active" alors que plus de 1 000 pompiers sont toujours mobilisés.

, l’incendie de Pontevès a désormais parcouru 3 250 hectares. Les pompiers ont fait face à de nouveaux départs de feu. La journée de samedi s'annonce "encore très active" alors que plus de 1 000 pompiers sont toujours mobilisés. Plus de 50 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'année 2026. Trois pompiers sont morts en luttant contre des incendies en France depuis le début de l’été.

En direct

10:48 - 3 250 hectares parcourus par le feu dans le Var Un point presse vient de se tenir dans le Var pour faire le point sur la situation alors que le feu n'est toujours pas fixé. L'incendie a parcouru 3 250 hectares au total. La journée de samedi s'annonce "encore très active". 10:35 - SNCF : "Vous reportez votre voyage sans frais" dans les Landes et en Gironde, annonce le gouvernement Une bonne nouvelle pour les voyageurs de la SNCF qui avaient de se rendre dans les Landes et en Gironde. Dans un message sur X, le ministre des Transports Philippe Tabarot annonce qu'il est possible de reporter son trajet sans frais. "J’ai demandé à la SNCF la mise en place d’un dispositif exceptionnel permettant aux voyageurs à destination de la région bordelaise et des zones concernées par les incendies de reporter ou d’annuler leur voyage sans frais", indique-t-il samedi. Incendies dans les Landes et en Gironde - Vous pouvez reporter votre voyage sans frais.



À la suite de la cellule interministérielle de crise réunie hier soir, jai demandé à la SNCF la mise en place dun dispositif exceptionnel permettant aux voyageurs à destination de la région — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) July 25, 2026 10:20 - L'A400M présent dès ce samedi en Gironde ? Alors que la venue de l'A400M était attendue pour la fin juillet, l'appareil devrait finalement être déployé dès aujourd'hui. Selon les informations de BFMTV, il est attendu ce samedi après-midi en Gironde, toujours touché par un incendie d'une ampleur exceptionnelle. C'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui en a fait la demande aux armées. 09:38 - Bison Futé conseille d’éviter la Gironde Bison Futé lance un message clair aux automobilistes en lien avec les incendies en France. Il faut éviter "de se rendre ou de traverser la Gironde", toujours touché par un feu XXL. "Laissez les routes libres pour les secours", indique également Bison Futé alors que la circulation s'annonce particulièrement dense dans l'Hexagone ce week-end. 08:45 - En Gironde, 30 000 hectares sont partis en fumée, selon un maire 30 000 hectares sont partis en fumée en Gironde à cause de l'incendie qui ravage le département, selon le maire de Biganos, Bruno Lafon, interrogé par BFMTV ce samedi matin. Ce feu s'est déclaré mercredi au niveau de Saumos. 08:29 - Des évacuations préventives dans plusieurs communes de Gironde La préfète du département de Gironde, Sophie Brocas, a annoncé l'évacuation de "manière préventive" de plusieurs communes, proches de Bordeaux, cette nuit. La liste de celles qui sont concernées par cette mesure : Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalles, Saint-Jean d'Illac, Le Hailan, Eysines et Mérignac. Les deux dernières communes sont limitrophes de Bordeaux. 08:15 - Gironde : renforts militaires, masques FFP2.. Les annonces de Lecornu Une réunion interministérielle de crise a eu lieu ce vendredi soir pour faire le point sur la situation. Sébastien Lecornu a annoncé un renforcement de la présence militaire ce samedi en Gironde. "Plus de 500 militaires sont déjà engagés sur le terrain. Ils seront rejoints par une quinzaine de sections supplémentaires, portant les effectifs à plus de 1 000 militaires en appui des sapeurs-pompiers", a fait savoir le Premier ministre. Le locataire de Matignon a également fait savoir que 1,5 million de masques FFP2 vont aussi arriver dans le département. Les incendies qui frappent notre pays ont atteint un niveau inédit. Plus de 141 000 personnes ont déjà été évacuées en Gironde et dans les Landes pour être mises en sécurité.



En Gironde, nous sommes confrontés à un feu convectif : un incendie qui crée ses propres vents, accélère — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 24, 2026 24/07/26 - 23:43 - Sabastien Lecornu annonce l'envoi de 500 militaires supplémentaires FIN DU DIRECT - À l'issue de la cellule interministérielle de crise qui se tenait ce vendredi soir, le Premier ministre a annoncé sur X que les 500 militaires déjà sur le terrain seront rejoints dès samedi par 500 autres militaires. Par ailleurs, le Service de santé des armées sera également mobilisé. Il permettra de "faciliter la prise en charge médicale des personnes les plus vulnérables". Afin de facilité les évacuations, huit nouvelles unités de forces mobiles de la police et de la gendarmerie vont être déployées. Dans les établissements de santé, le plan blanc est activé et quelque 1,5 million de masques FFP2 doivent être acheminés dans la nuit de vendredi à samedi en Gironde afin de protéger le personnels engagés ainsi que les populations exposées aux fumées qui sont nocives pour la santé. Les incendies qui frappent notre pays ont atteint un niveau inédit. Plus de 141 000 personnes ont déjà été évacuées en Gironde et dans les Landes pour être mises en sécurité.



En Gironde, nous sommes confrontés à un feu convectif : un incendie qui crée ses propres vents, accélère — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 24, 2026

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.

Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.