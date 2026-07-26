Incendies : de nouvelles évacuations en Gironde, le trafic ferroviaire interrompu au sud de Bordeaux à cause du feu

Des incendies continuent de ravager la France. En Gironde, de nouvelles évacuations ont été ordonnées et le trafic ferroviaire a été interrompu au sud de Bordeaux. Les pompiers continuent de combattre les flammes dans le Var et les Landes.

L'essentiel :

20 départements sont en vigilance pour les feux de forêt ce dimanche 26 juillet. Aucun territoire n'est en alerte rouge, c’est-à-dire en risque très élevé.

ce dimanche 26 juillet. Aucun territoire n'est en alerte rouge, c’est-à-dire en risque très élevé. En Gironde , le feu n'est toujours pas maîtrisé. L’incendie a désormais ravagé 42 000 hectares. Une nouvelle fois, les autorités ont ordonné samedi l'évacuation de plusieurs communes, près de Bordeaux. Depuis le début de l'incendie, plus de 220 000 personnes ont dû quitter leur domicile. La SNCF annonce une interruption du trafic au sud de Bordeaux. "L'incendie est aux portes de la métropole", a fait savoir le maire Thomas Cazenave.

, le feu n'est toujours pas maîtrisé. L’incendie a désormais ravagé 42 000 hectares. Une nouvelle fois, les autorités ont ordonné samedi l'évacuation de plusieurs communes, près de Bordeaux. Depuis le début de l'incendie, plus de 220 000 personnes ont dû quitter leur domicile. La SNCF annonce une interruption du trafic au sud de Bordeaux. "L'incendie est aux portes de la métropole", a fait savoir le maire Thomas Cazenave. Du côté des Landes, les pompiers continuent de lutter contre l’incendie parti de Biscarrosse. Selon la préfecture, le feu est "mieux contenu" mais il n'est pas fixé. Le feu a parcouru 3 600 hectares depuis jeudi. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées, seule une petite partie a été autorisée à rentrer chez elle.

les pompiers continuent de lutter contre l’incendie parti de Biscarrosse. Selon la préfecture, le feu est "mieux contenu" mais il n'est pas fixé. Le feu a parcouru 3 600 hectares depuis jeudi. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées, seule une petite partie a été autorisée à rentrer chez elle. Dans le Var , l’incendie de Pontevès a désormais ravagé près de 4 000 hectares. Les pompiers ont fait face à des reprises de feu au cours de la journée de samedi. "2 000 personnes n’ont pas encore été autorisées à regagner leurs domiciles", a indiqué la préfecture.

, l’incendie de Pontevès a désormais ravagé près de 4 000 hectares. Les pompiers ont fait face à des reprises de feu au cours de la journée de samedi. "2 000 personnes n’ont pas encore été autorisées à regagner leurs domiciles", a indiqué la préfecture. Emmanuel Macron a pris la parole samedi soir pour évoquer ces incendies d'ampleur. "Nous reconstruirons, nous réparerons et nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra", a assuré le président de la République alors que plus de 100 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'année, c'est inédit en France. Voir les images Arcachon, Cap-Ferret, faubourgs de Bordeaux... Les images impressionnantes des incendies en Gironde

En direct

10:30 - Quelle est la situation dans les Landes ? Dans les Landes, les pompiers continuent de lutter contre l'incendie parti de Biscarrosse. D'après la préfecture, le feu est "mieux contenu, mais pas encore fixé" à ce stade. Elle parle également d'une "journée stratégique" alors que les flammes ont parcouru 3 600 hectares. L'incendie a conduit à l'évacuation de plus de 30 000 personnes, environ 3 000 ont pu regagner leur domicile. 10:15 - Que sait-on de l'interruption du trafic ferroviaire au sud de Bordeaux ? L'incendie en Gironde a des conséquences sur le trafic ferroviaire. À cause du feu, aucun train ne circule au sud de Bordeaux. Dans le détail, le trafic est arrêté en direction d'Arcachon ainsi que jusqu'à Morcenx, vers Dax et Mont-de-Marsan. La veille, la SNCF avait déconseillé aux usagers de se rendre en Gironde et dans les Landes jusqu'à lundi. L'annulation et le report des billets sont possibles sans frais. 10:00 - Le feu se rapproche-t-il de Bordeaux ? Depuis vendredi, on redoute la progression de l'incendie en Gironde en direction de Bordeaux. Plusieurs communes ont été évacuées "de manière préventive". Selon Thomas Cazenave, le maire de Bordeaux, l'incendie "est aux portes de la métropole". L'édile rappelle que Martignas-sur-Jalle, la commune la plus proche touchée, est à une quinzaine de kilomètres. 09:30 - Quelles sont les nouvelles communes évacuées, près de Bordeaux ? L'incendie en Gironde suscite des craintes du côté de Bordeaux. Il se rapproche de l'agglomération mais une évacuation de la ville n'est pas à l'ordre du jour. De nouvelles évacuations préventives ont été ordonnées dans la nuit par la préfète. 55.000 personnes sont concernées. Les communes de Marcheprime, du Barp, de Biganos, de Mios et de Cestas sont concernées.

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.

Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.