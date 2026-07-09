Incendies : Drôme, Cher, Indre, Pyrénées-Orientales... Le point sur les feux

Cinq départements sont placés en alerte rouge pour risque très élevé de feux de forêt ce jeudi. Plusieurs feux sont toujours actifs et les soldats du feu mettent tout en oeuvre pour venir à bout des incendies. Suivez l'évolution des feux en cours.

L'essentiel :

Cinq départements sont en vigilance rouge pour risque "très élevé" de feux de forêt, ce jeudi 9 juillet 2026, indique Meteo-France : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard et Vaucluse. Pour la journée de vendredi, plus aucun département ne devrait être concerné par le niveau de dangerosité le plus haut.

sont en vigilance rouge pour risque "très élevé" de feux de forêt, ce jeudi 9 juillet 2026, indique Meteo-France : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard et Vaucluse. Pour la journée de vendredi, plus aucun département ne devrait être concerné par le niveau de dangerosité le plus haut. L'incendie qui s'est déclaré il y a une semaine dans une zone montagneuse au-dessus de Die ( Drôme ) a légèrement progressé dans la nuit, atteignant 3 000 hectares parcourus, ont indiqué les pompiers. Le feu de forêt près de Bourges, dans le Cher , qui s'est propagé jusqu'à atteindre hier soir un site industriel d'armement KNDS, classé Seveso seuil haut, est désormais "fixé", annonce la préfecture à l'AFP. Concernant l'incendie dans la région de Saint-Georges-les-Bains ( Ardèche ), le feu a parcouru environ 120 hectares, alors que la situation est "conditionnée au vent qui est plus fort aujourd'hui. Enfin, un feu de végétation s'est déclaré dans la commune de Palogneux dans la Loire . Il a parcouru près de cinq hectares. Le feu n'est pas encore fixé, mais son évolution est jugée favorable.

) a légèrement progressé dans la nuit, atteignant 3 000 hectares parcourus, ont indiqué les pompiers. Le feu de forêt près de Bourges, dans le , qui s'est propagé jusqu'à atteindre hier soir un site industriel d'armement KNDS, classé Seveso seuil haut, est désormais "fixé", annonce la préfecture à l'AFP. Concernant l'incendie dans la région de Saint-Georges-les-Bains ( ), le feu a parcouru environ 120 hectares, alors que la situation est "conditionnée au vent qui est plus fort aujourd'hui. Enfin, un feu de végétation s'est déclaré dans la commune de Palogneux dans la . Il a parcouru près de cinq hectares. Le feu n'est pas encore fixé, mais son évolution est jugée favorable. Dans les Pyrénées-Orientales , l a situation du feu qui a parcouru près de 5 000 hectares "s'améliore de jour en jour". Les conditions météorologiques, entre chaleur, vent et sécheresse de l'air, restent toutefois "difficiles", a précisé Pierre Regnault de La Mothe lors d'un point presse, et le feu n'est toujours pas fixé.

, l Depuis le début de la saison 2026, près de 14 500 hectares ont déjà brûlé, soit près de trois fois plus qu’à la même date l’an dernier, a indiqué le gouvernement. Le bilan fait désormais état d'une victime avec la mort du sapeur-pompier, de 11 blessés légers et d’une cinquantaine de bâtiments endommagés.

En direct

15:41 - Un nouvel incendie dans les Landes, 7 hectares parcourus Un feu est en cours dans la forêt des Landes à Vielle-Saint-Girons. "Un panache de fumée est déjà bien visible au nord du bourg de Saint-Girons" et "un premier largage du Dash a été effectué et le quartier de Pinude a été évacué indique la municipalité", selon Actu Landes. Les secours sont intervenus aux vers 13 h, en ce début d’après-midi. Le feu aurait déjà parcouru 7 hectares indique BFMTV et a démarré dans la forêt de pins sur la zone de Frouas, au nord du bourg de Saint-Girons. 15:02 - 325 départs de feu enregistrés en France mercredi, annonce Laurent Nuñez Le ministre de l’intérieur a annoncé ce jeudi 9 juillet, que "plus de 325 départs de feu" avaient été enregistrés mercredi sur le territoire français. "Drôme, Pyrénées-Orientales, Hérault, Cher, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Gard, Aude, Indre, Ardèche… et bien d’autres départements sont aujourd’hui touchés par des feux de forêt et de végétation", écrit-il sur X. Laurent Nuñez assure avoir "demandé à tous les préfets d’engager, avec les services d’incendie et de secours, une démarche auprès des entreprises afin de faciliter la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires en les libérant sur leur temps de travail lorsque la situation l’exige". 14:57 - Dans les Pyrénées-Orientales, 9 communes rouvertes Compte tenu "de l'évolution favorable de la situation" pour l'incendie qui sévit dans les Pyrénées-Orientales, la préfecture a décidé ce matin de réautoriser "la réintégration de la population de 9 communes à partir de 18h", indique-t-elle dans un communiqué. Sont concernées : Ille-sur-Têt, Bouleternère, Rodès, Vinça, Calmeilles, Castelnou, Caixas, Camélas, Joch. "Les maires de ces communes vont organiser les modalités de réintégration et iront au contact des populations pour les communiquer", précise la préfecture. "J'ai perdu toute ma vie alors que j'avais mes dessins, mes appareils photos, en plus, il y a la loi anti cabanisation donc je pense que je n'aurai aucun dédommagement, je vais devoir repartir de zéro et ce n'est pas évident", déclare un sinistré dont l'habitation à brûlé à Rodès. 14:50 - 1 000 hectares parcourus par les flammes dans l'Indre L'un des "plus grands incendies de l'histoire de l'Indre" a détruit environ 700 hectares de végétation dans le département depuis hier, menaçant un temps une base militaire, a indiqué à l'AFP la préfète Maryvonne Le Brignonen. "La tête de feu est fixée. Nous travaillons désormais sur les flancs avec un appui des moyens aériens", a-t-elle déclaré. Au total, plus de 1 000 hectares ont été parcourus par le feu depuis mercredi, dont environ 700 ont brûlé, sur plusieurs communes de la Brenne, dont Saint-Michel-en-Brenne, Rosnay et Sainte-Gemme. Aucun blessé n'est pour l'instant à déplorer dans l'Indre. 14:43 - Il faut "tous les moyens de renfort disponibles" contre les incendies, lance Mélenchon "Les incendies hors de contrôle viennent du même endroit : l’imprévoyance gouvernementale absolue", a écrit, jeudi, sur X, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, appelant à utiliser "tous les moyens de renfort disponibles". Il appelle notamment à mobiliser l’Airbus A400M, "pour les largages de retardement du feu". 14:21 - Plus de 3 000 hectares parcourus et 480 pompiers mobilisés dans la Drôme Près de 480 sapeurs-pompiers sont actuellement déployés sur le terrain, appuyés par une cinquantaine de gendarmes pour lutter contre le feu de la Drôme qui a déjà ravagé plus de 3 000 hectares. Leur intervention a permis de protéger plusieurs secteurs exposés, "notamment des habitations isolées et des zones prépositionnées à Barsac et à la ferme de Pennes" indique feuxdeforêt.fr. Les moyens aériens ont également été sollicités, "avec un avion Dash et un hélicoptère bombardier d'eau venus renforcer les opérations au sol", apprend-on. Les équipes sur le terrain doivent composer avec une "topographie complexe et des conditions météorologiques défavorables" ce jeudi.

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.

Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.