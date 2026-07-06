Incendies en France : 26 communes en grand danger, 4 600 hectares ravagés... La situation en direct

Les incendies balayent les Pyrénées-Orientales ce lundi 6 juillet 2026. Alors que 10 000 habitants ont été appelés à évacuer, le gouvernement redoute le pire en raison de la météo annoncée. "Ce matin, les conditions se dégradent à nouveau", annonce le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

L'essentiel :

Sept départements du sud de la France sont placés en vigilance rouge en raison d'un risque "très élevé" de feux de forêt, 41 autres territoires sont en vigilance orange, prévient Météo-France pour la journée du lundi 6 juillet 2026.

L'important incendie qui s'est déclaré dans les Pyrénées-Orientales a désormais "parcouru 4 600 hectares", a annoncé le préfet Pierre Regnault de la Mothe. Le feu n'est pas fixé mais "la nuit a été bénéfique, en raison d'une accalmie du vent et d'une baisse des températures", a-t-il observé. La météo annonce toutefois des fortes chaleurs et un vent d’abord de nord-ouest et ensuite d’est pour ce lundi, faisant craindre le pire dans la zone. 700 pompiers sont mobilisés, appuyés par 200 véhicules.

Le ministre de l’Intérieur est revenu ce lundi matin sur la saison des feux "compliquée". "On a déjà un peu plus de 11 000 hectares brûlés. À la même époque l’an passé, c’était 5700", explique Laurent Nuñez au micro de France 2. Hier "une vingtaine de feux étaient traités en même temps", poursuit-il. Il se rendra dans les Pyrénées-Orientales dans l’après-midi alors que "ce matin les conditions se dégradent à nouveau". Selon la préfecture, "les habitants de 26 communes ont été invités à évacuer", soit environ 10 000 personnes résidant dans le massif des Aspres.

Un sapeur-pompier ainsi qu'un habitant sont "actuellement en urgence absolue", avait écrit la préfecture, dimanche en fin d'après-midi. Enfin, 580 foyers sont privés d’électricité indique L'Indépendant. Les communes de Trévillach, Tarerach et Montalba-le-Château sont totalement ou quasi totalement privées d’alimentation électrique.

En direct

09:21 - "La situation est très préoccupante", concède la porte-parole du gouvernement Interrogée sur Franceinfo lundi matin au sujet des incendies en cours dans le sud de la France, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a reconnu que "la situation (était, ndlr) très préoccupante". "La vigilance de l’Etat et la mobilisation des moyens de l’Etat sont évidemment totales", a-t-elle déclaré, évoquant l’implication de sapeurs-pompiers roumains mobilisés en renfort, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Le ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé lundi matin sur France 2 qu’il allait se rendre dans les Pyrénées-Orientales cet après-midi. 08:54 - "Ne retournez pas dans les villages évacués", prévient le préfet des Pyrénées-Orientales "Afin de permettre aux secours d’intervenir dans les meilleures conditions et de garantir la sécurité de tous, il est impératif de ne pas regagner les villages évacués, même pour récupérer des effets personnels ou pour vous rendre au travail", prévient la préfecture des Pyrénées-Orientales. "N’empruntez pas les routes situées dans le secteur concerné, y compris pour vous rendre sur votre lieu de travail. Les axes doivent rester entièrement disponibles pour les véhicules de secours et les moyens mobilisés", est-il précisé. #Incendie : Ne retournez pas dans les villages évacués.



Afin de permettre aux secours dintervenir dans les meilleures conditions et de garantir la sécurité de tous, il est impératif de ne pas regagner les villages évacués, même pour récupérer des effets personnels ou pour pic.twitter.com/eB6pdyM1uI — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) July 6, 2026 08:45 - Des paramètres "propices au feu", annonce le préfet des Pyrénées-Orientales Ce lundi 6 juillet, le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe a réalisé une conférence de presse pour faire un point sur la situation des incendies qui dévastent actuellement le département. "4 600 hectares parcourus, le feu n’est pas fixé", a-t-il déclaré. Les incendies ont fait pour l’instant "cinq blessés dont un sapeur-pompier", a annoncé le préfet en précisant qu’il s’agissait d’un bilan humain provisoire. Le préfet souligne que les sapeurs-pompiers vont devoir agir dans un contexte difficile aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, avec une météo "qui continue d'être complexe". Il souligne une "chaleur très élevée" et une humidité dans l'air "exceptionnellement faible". "Certes le vent a un peu faibli, mais les paramètres restent là pour malheureusement être propices au feu". Les sapeurs-pompiers attendent également une inversion des vents dans la journée. "Systématiquement, dès lors que vous changez de vent, l'ensemble de votre organisation doit être revu et donc ça mobilise énormément de moyens", expliquent-ils.

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Ce lundi 6 juillet, sept départements du sud de la France sont placés en vigilance rouge en raison d'un risque "très élevé" de feux de forêt, 41 autres territoires sont en vigilance orange. L'incendie de Trévillach, qui n'est "toujours pas fixé" a parcouru environ 4 600 hectares et 26 communes ont été invitées à évacuer.

Les fortes chaleurs restent un facteur aggravant. Météo-France évoque un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Le mistral et la tramontane devraient encore souffler en ce début de semaine, maintenant un danger au moins élevé sur une partie du pourtour méditerranéen.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.