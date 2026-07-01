Incendies en France : alerte rouge dans ces départements pour feux de forêt, des mesures décrétées

Le risque d'incendies en France est maximal dans plusieurs départements ce mercredi 1er juillet. Les conditions météorologiques sont favorables au départ de feux de forêt.

Des incendies sont redoutés cette semaine. Depuis lundi, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Ce mercredi 1er juillet, le danger se renforce avec le vent qui va souffler fort. Les rafales pourraient atteindre 70 à 80 km/h, voire 100 km/h dans les secteurs les plus exposés. Mistral et tramontane se compilent à la sécheresse et à l'assèchement de la végétation. Certaines villes n'ont aussi pas vu de pluie depuis des semaines. Ces conditions sont favorables à des départs de feux.

Six départements sont ainsi en vigilance rouge, soit le niveau d'alerte maximal, ce mercredi : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône sont concernés. Ce niveau correspond à des "conditions météorologiques qui rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales". Les premières vigilances rouges de l'année ont été déclenchées en pleine canicule la semaine dernière, mais ne concernaient que deux départements.

Météo des forêts : niveau de danger élevé à très élevé sur le sud du pays, en particulier pourtour méditerranéen, ce mercredi et demain jeudi.



Dans un contexte météorologique favorable aux départs de feux, soyez prudents et adoptez les bons gestes.https://t.co/McwufCGXaC pic.twitter.com/QSH7ZUyWWz — Météo-France (@meteofrance) July 1, 2026

Les fortes chaleurs des derniers jours sont un facteur aggravant. Dans ces départements, il fait, en plus, encore très chaud avec notamment jusqu'à 34 degrés à Montpellier et Marseille. L'Ardèche, la Drôme et le Var sont, pour leur part, placés en vigilance orange pour la journée de mercredi. Ces alertes sont établies à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, mais n'informent pas sur les incendies en cours.

Le danger des feux de forêt pourrait perdurer

Jeudi sera encore une journée à risque avec les mêmes départements en vigilance rouge. L'Aveyron devrait, par ailleurs, rejoindre les départements en vigilance orange. Le modèle ECMWF prévoit un risque d'incendies qui pourrait continuer en fin de semaine, voire toucher l'ouest de la France pour le week-end. Malgré des rafales moins fortes, les températures devraient repartir à la hausse et toujours sans pluie. Julien Marion, directeur général de la Sécurité civile, a prévenu sur BFMTV que la saison des feux de forêt s'annonçait "compliquée", en particulier "cette semaine, parce qu'on va avoir un épisode de vents mistral et tramontane dans le Sud, donc le risque feux de forêt va augmenter très nettement". Il a rappelé que 7000 hectares de forêt avaient déjà brûlé depuis le début de l'année, soit plus que l'année dernière sur la même période.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en plein nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement. Huit massifs forestiers du Vaucluse sont, par exemple, interdits d'accès ce mercredi. Dans l'Aude, les balades en forêt sont très fortement déconseillées ces prochains jours et les travaux mécaniques des particuliers sont interdits entre 10 h et 22 h. Pour connaitre le détail, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée.

Dernières mises à jour

10:35 - Des massifs urbains interdits d'accès Dans le Vaucluse, la préfecture du département a décidé d'interdire l'accès à huit massifs forestiers, suite au risque très élevé d'incendies. Il s'agit de ceux de Bollène-Uchaux, Dentelles de Montmirail, Rasteau-Cairanne, Collines du Pays Voconces, Plaine du Comtat, Vallée du Rhône, Petit Luberon et Monts de Vaucluse. 10:25 - De fortes rafales qui amplifient le risque La situation devient particulièrement préoccupante ce mercredi 1er juillet sur le pourtour méditerranéen. Avec le renforcement du mistral et de la tramontane, qui s'ajoutent à la sécheresse de la végétation et au manque d'humidité, les conditions sont très favorables au départ de feux et à la propagation des incendies. La Chaine météo prévoit des rafales "jusqu'à 80 à 90 km/h entre le Languedoc et la Provence". [1/2] Mistral et tramontane vont se renforcer ce mercredi, avec des #rafales allant jusqu'à 80 à 90 km/h entre le Languedoc et la Provence. pic.twitter.com/8zagZZOaAU — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 1, 2026

Sols secs, absence de pluie, fort vent, maintien de la chaleur... Les conditions actuelles sont un cocktail explosif qui peut provoquer des départs de feux de forêt. Le risque est maximal dans le sud de la France.