Incendies en France : l'Aude et les Bouches-du-Rhône en proie aux flammes, la situation en direct

Près de 1 300 hectares sont partis en fumée dans le sud de la France. Les incendies ont ravagé l'Hérault, l'Aude, les Bouches-du-Rhône et le Var, entre autres. En raison de la tramontane et du mistral, la fin de semaine pourraient être éprouvante dans certaines zones et les incendies continuer.

L'essentiel :

Six départements sont placés en vigilance rouge "très élevée" aux feux de forêt dans le sud de la France ce jeudi 2 juillet 2026 : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

sont placés en vigilance rouge "très élevée" aux feux de forêt dans le sud de la France ce jeudi 2 juillet 2026 : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. L'incendie le plus important est parti autour d'Oupia, dans l'Hérault, avant de gagner l'Aude, avec près de 1 000 hectares déjà parcourus, il est désormais fixé. Au moins 250 hectares ont été ravagés dans deux départs de feu simultanés à Rognac et Lançon-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le premier feu a été fixé. À Rognac, également dans les Bouches-du-Rhône, 40 hectares ont été parcourus et le feu est "fixé". Enfin, à Fréjus, dans le Var, un feu de forêt a parcouru une trentaine d'hectares hier.

est parti autour d'Oupia, dans l'Hérault, avant de gagner l'Aude, avec près de 1 000 hectares déjà parcourus, il est désormais fixé. Au moins 250 hectares ont été ravagés dans deux départs de feu simultanés à Rognac et Lançon-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le premier feu a été fixé. À Rognac, également dans les Bouches-du-Rhône, 40 hectares ont été parcourus et le feu est "fixé". Enfin, à Fréjus, dans le Var, un feu de forêt a parcouru une trentaine d'hectares hier. Le modèle ECMWF prévoit un risque d'incendies qui pourrait continuer en fin de semaine, voire toucher l'ouest de la France pour le week-end. "Le mistral et la tramontane seront toujours présents, moins forts, mais suffisants pour que le danger de la météo des forêts soit a minima élevée et possiblement très élevée sur certains départements", précise Météo-France.

prévoit un risque d'incendies qui pourrait continuer en fin de semaine, voire toucher l'ouest de la France pour le week-end. "Le mistral et la tramontane seront toujours présents, moins forts, mais suffisants pour que le danger de la météo des forêts soit a minima élevée et possiblement très élevée sur certains départements", précise Météo-France. Le Premier ministre Sébastien Lecornu est attendu à Marseille ce jeudi pour une réunion interministérielle sur les fortes chaleurs et les incendies, alors que deux feux sont en cours aux portes de la cité phocéenne. Le feu de Lançon-Provence est désormais "stabilisé sur le flanc gauche", ont indiqué les sapeurs-pompiers.

En direct

08:46 - Le feu de Lançon-Provence "va rester problématique toute la journée" Les sapeurs-pompiers annoncent ce matin l'arrivée de deux Canadair pour lutter contre le feu de Lançon-Provence. "On a lutté toute la nuit dans des zones assez inaccessibles avec des conditions météo extrêmement défavorables. L'arrivée des avions très tôt ce matin et les moyens au sol qui sont encore conséquents devraient nous permettre d'être encore efficaces sur le flanc droit et de sécuriser définitivement le feu", déclarent les soldats du feu auprès de BFM Marseille Provence. En revanche, "la météo va être encore très défavorable aujourd'hui". "Ce feu va rester problématique toute la journée", mais les pompiers espèrent "pouvoir permettre fixer ce feu en milieu de matinée, avant que les températures augmentent fortement et que l'humidité chute encore", conclut la chaîne info. 08:26 - Le feu dans l'Hérault et l'Aude fixé, plusieurs routes fermées Au micro de France Info ce jeudi matin, le lieutenant-colonel Jérôme Bonnafoux, chef d’état-major des sapeurs-pompiers de l’Hérault, assure que l'incendie dans l'Hérault et l'Aude est désormais fixé. Plus de 900 hectares ont été parcourus : "La tête de feu ne progresse plus, par contre, on a eu du vent toute la nuit, qui s'est réactivé et qui s'est renforcé ce matin", assure-t-il. Il précise qu'il reste néanmoins des "points chauds" notamment sur les flancs gauche et droit. Jusqu'à 800 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus forte de l'épisode. Les routes départementales, la RD 5, le RD 605 et la RD 67 demeurent coupées à la circulation dans le secteur de l'incendie. Des centres d'hébergements ont été ouverts pour accueillir les sinistrés. 01/07/26 - 23:31 - Déjà 20 hectares partis en fumée à Rognac Le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement frappé par les incendies ce mercredi soir. Alors qu'à Lançon-Provence, 100 hectares sont déjà partis en fumée, malgré les 191 pompiers réquisitionnés, dans le secteur de Rognac, près de 168 pompiers sont sur le pont alors que les flammes ont déjà parcouru 20 hectares. LIRE PLUS

En savoir plus :

Depuis lundi, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Mercredi, le danger s'est renforcé avec le vent qui souffle fort et plusieurs feux se sont déclarés dans le sud de la France. Les rafales pouvaient atteindre 70 à 80 km/h, voire 100 km/h dans les secteurs les plus exposés. Mistral et tramontane se conjuguent à la sécheresse et à l'assèchement de la végétation. Certaines villes n'ont aussi pas vu de pluie depuis des semaines.

Six départements restent en vigilance rouge, soit le niveau d'alerte maximal, jeudi 2 juillet : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône sont concernés. Ce niveau correspond à des "conditions météorologiques qui rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales". Les premières vigilances rouges de l'année ont été déclenchées en pleine canicule la semaine dernière, mais ne concernaient que deux départements.

Les fortes chaleurs des derniers jours sont un facteur aggravant. Dans ces départements, il fait, en plus, encore très chaud avec notamment jusqu'à 34 degrés à Montpellier et Marseille. L'Ardèche, la Drôme, le Var, mais aussi la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron sont, pour leur part, placés en vigilance orange jeudi. Ces alertes sont établies à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, mais n'informent pas sur les incendies en cours.

Une poursuite des feux de forêt ce week-end ?

Vendredi sera encore une journée à risque avec les mêmes départements en vigilance rouge. Le Tarn et la Haute-Garonne devraient en revanche repasser en vigilance jaune. Le modèle ECMWF prévoit un risque d'incendies qui pourrait continuer en fin de semaine, voire toucher l'ouest de la France pour le week-end. Malgré des rafales moins fortes, les températures devraient repartir à la hausse et toujours sans pluie. "Ce week-end, le mistral et la tramontane seront toujours présents, moins forts, mais suffisants pour que le danger de la météo des forêts soit a minima élevée et possiblement très élevée sur certains départements", précise, pour sa part, Météo-France.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement. Huit massifs forestiers du Vaucluse étaient, par exemple, interdits d'accès ce mercredi tout comme quatre dans le Var. Dans l'Aude, les balades en forêt sont très fortement déconseillées ces prochains jours et les travaux mécaniques des particuliers sont interdits entre 10 h et 22 h. Pour connaître le détail, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée.