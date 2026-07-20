Incendies en France : le Var brûle toujours entre Taradeau et les Arcs-sur-Argens, le suivi des feux en direct
Plusieurs incendies sévissent encore ce lundi 20 juillet en France. Le plus intense sévit dans le Var entre Taradeau et les Arcs-sur-Argens avec plus de 200 hectares partis en fumée. La Haute-Corse et la Loire-Atlantique sont également en proie aux flammes.
- 27 départements ont été placés en risque "élevé" de feux de forêt par Météo-France et six en vigilance orange pour canicule, alors que fortes chaleurs et sécheresse ont favorisé dimanche des incendies dans le Var et en Corse.
- Dans le Var, un feu de forêt s'est déclaré à Taradeau en milieu d'après-midi ce dimanche 19 juillet. Plus de 200 hectares ont brûlé, ainsi que 10 maisons. Il a ensuite "sauté jusqu’à la commune des Arcs-sur-Argens (...) la situation est favorable mais le feu n’est toujours pas fixé", a indiqué la préfecture du département. Aux Arcs, trois quartiers ont été évacués. Les habitants évacués de Taradeau ont pu regagner leur domicile, ceux des Arcs devraient pouvoir le faire dans les prochaines heures. Ce lundi matin, 360 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes.
- En Haute-Corse, des zones de montagne isolées sont également en proie aux incendies. Deux feux, déclenchés par la foudre le 12 juillet, sont toujours actifs une semaine après. À Albertacce, le feu a gagné du terrain pour atteindre près de 326 hectares. "Le feu a repris de la vigueur au cours de l’après-midi" et a pénétré une forêt, selon la préfecture. 160 pompiers, épaulés par d’importants moyens aériens, poursuivaient les opérations dimanche.
- En Loire-Atlantique, un feu de végétation s’est propagé à un quartier résidentiel de Trignac, près de Saint-Nazaire dimanche. "Trois habitations ainsi qu’un cabanon ont été incendiés", a indiqué la préfecture. 21,7 hectares de végétation ont été brûlés et 92 maisons ont été évacuées de manière préventive avec l'appui des forces de l'ordre. Ce lundi matin, "Le feu est maîtrisé. Il persiste un important travail de traitement des points chauds résiduels ainsi que des lisières. Au total, 80 engins et 250 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention", annoncent les pompiers.
08:55 - Les pompiers espèrent "fixer très rapidement" l'incendie du Var
Les sapeurs-pompiers espèrent "fixer très rapidement" l'incendie qui s'est déclaré hier après-midi dans les communes de Taradeau puis Les Arcs, déclare William Vogl, directeur de la communication du Sdis du Var, à ICI Provence. "Les opérations de lutte vont se poursuivre" avec "360 sapeurs-pompiers", mobilisés sur l'incendie qui a parcouru "près de 200 hectares", précise-t-il ce lundi 20 juillet 2026.
08:45 - L'incendie de Trignac en Loire-Atlantique est maîtrisé
À Trignac, en Loire-Atlantique, quatre maisons ont été détruites et un cabanon par ce feu de végétation. L’incendie qui s'est déclaré dimanche 19 juillet a été maîtrisé à 23 heures selon la préfecture. Les sapeurs-pompiers restaient mobilisés afin de traiter les points chauds et les lisières. 363 personnes étaient privées d’électricité ce dimanche soir. Le courant a été rétabli par la suite, de même que la circulation sur la RD 213, indique Ouest-France. 250 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au total, avec 80 engins. Des appuis aériens ont été mobilisés.
08:30 - Aux Arcs-sur-Argens, le vent pourrait compliquer la tâche des pompiers
Ce lundi 20 juillet, un passage de 800 mètres est préparé par les pompiers pour accéder au massif près des Arcs pour "permettre aux engins de s'approcher au plus près. Il faut faire vite, les conditions météo prévues ce lundi sont sensiblement les mêmes que celles de ce dimanche, avec le vent qui devrait se lever", précise ICI Provence. Les pompiers du Var ont pu compter sur des renforts venus des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et de l'Est, apprend-on.
08:24 - 350 pompiers sur le terrain dans le Var ce lundi matin
Plusieurs incendies se sont déclenchés dans le Var dimanche 19 juillet, journée placée en vigilance orange canicule par Météo-France, et en risque "extrême" aux feux de forêt. Les massifs avaient tous été fermés préventivement. Le plus virulent, qui mobilisait plus de 600 pompiers dimanche soir, a commencé vers 15 heures, dans la commune de Taradeau, à l'arrière du golfe de Saint-Tropez.
"La situation est favorable mais le feu n'est pas encore fixé", a fait savoir la préfecture du Var, lundi matin, rapporte ICI Provence. Le feu a parcouru près de 200 hectares et 10 maisons ont été brûlées aux Arcs, précise la station, ajoutant que tous les habitants de la commune de Taradeau ont pu rejoindre leur domicile. Ce lundi matin, ce sont 350 sapeurs pompiers qui sont à l'œuvre appuyés par plus de 200 véhicules. Les soldats du feu se concentrent sur un endroit "très difficile d'accès à pied au nord des Arcs", précise ICI Provence.
Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.
Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.