Incendies en France : le Var brûle toujours entre Taradeau et les Arcs-sur-Argens, le suivi des feux en direct

Plusieurs incendies sévissent encore ce lundi 20 juillet en France. Le plus intense sévit dans le Var entre Taradeau et les Arcs-sur-Argens avec plus de 200 hectares partis en fumée. La Haute-Corse et la Loire-Atlantique sont également en proie aux flammes.

L'essentiel :

27 départements ont été placés en risque "élevé" de feux de forêt par Météo-France et six en vigilance orange pour canicule, alors que fortes chaleurs et sécheresse ont favorisé dimanche des incendies dans le Var et en Corse.

ont été placés en risque "élevé" de feux de forêt par Météo-France et six en vigilance orange pour canicule, alors que fortes chaleurs et sécheresse ont favorisé dimanche des incendies dans le Var et en Corse. Dans le Var , un feu de forêt s'est déclaré à Taradeau en milieu d'après-midi ce dimanche 19 juillet. Plus de 200 hectares ont brûlé, ainsi que 10 maisons. Il a ensuite "sauté jusqu’à la commune des Arcs-sur-Argens (...) la situation est favorable mais le feu n’est toujours pas fixé", a indiqué la préfecture du département. Aux Arcs, trois quartiers ont été évacués. Les habitants évacués de Taradeau ont pu regagner leur domicile, ceux des Arcs devraient pouvoir le faire dans les prochaines heures. Ce lundi matin, 360 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes.

, un feu de forêt s'est déclaré à Taradeau en milieu d'après-midi ce dimanche 19 juillet. Plus de 200 hectares ont brûlé, ainsi que 10 maisons. Il a ensuite "sauté jusqu’à la commune des Arcs-sur-Argens (...) la situation est favorable mais le feu n’est toujours pas fixé", a indiqué la préfecture du département. Aux Arcs, trois quartiers ont été évacués. Les habitants évacués de Taradeau ont pu regagner leur domicile, ceux des Arcs devraient pouvoir le faire dans les prochaines heures. Ce lundi matin, 360 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes. En Haute-Corse , des zones de montagne isolées sont également en proie aux incendies. Deux feux, déclenchés par la foudre le 12 juillet, sont toujours actifs une semaine après. À Albertacce, le feu a gagné du terrain pour atteindre près de 326 hectares. "Le feu a repris de la vigueur au cours de l’après-midi" et a pénétré une forêt, selon la préfecture. 160 pompiers, épaulés par d’importants moyens aériens, poursuivaient les opérations dimanche.

, des zones de montagne isolées sont également en proie aux incendies. Deux feux, déclenchés par la foudre le 12 juillet, sont toujours actifs une semaine après. À Albertacce, le feu a gagné du terrain pour atteindre près de 326 hectares. "Le feu a repris de la vigueur au cours de l’après-midi" et a pénétré une forêt, selon la préfecture. 160 pompiers, épaulés par d’importants moyens aériens, poursuivaient les opérations dimanche. En Loire-Atlantique, un feu de végétation s’est propagé à un quartier résidentiel de Trignac, près de Saint-Nazaire dimanche. "Trois habitations ainsi qu’un cabanon ont été incendiés", a indiqué la préfecture. 21,7 hectares de végétation ont été brûlés et 92 maisons ont été évacuées de manière préventive avec l'appui des forces de l'ordre. Ce lundi matin, "Le feu est maîtrisé. Il persiste un important travail de traitement des points chauds résiduels ainsi que des lisières. Au total, 80 engins et 250 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention", annoncent les pompiers.

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En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.

Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.