Incendies en France : les départs de feu se multiplient, la situation se tend dans plusieurs départements

Les incendies se multiplient dans le sud de la France ce jeudi 2 juillet 2026. Après avoir été annoncé comme fixé, l'incendie à cheval sur l'Hérault et l'Aude se poursuit, plusieurs foyers se sont réactivés. La situation devient également délicate dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs campings sont en proie aux flammes.

L'essentiel :

Six départements sont placés en vigilance rouge "très élevée" aux feux de forêt dans le sud de la France ce jeudi 2 juillet 2026 : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Une vigilance maintenue par la station météorologique pour la journée de vendredi.

"très élevée" aux feux de forêt dans le sud de la France ce jeudi 2 juillet 2026 : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Une vigilance maintenue par la station météorologique pour la journée de vendredi. Plusieurs incendies sont en cours en France . Celui parti autour d'Oupia, dans l'Hérault, avant de gagner l'Aude a déjà parcouru entre 900 et 1 000 hectares et est fixé d'après le chef d’état-major des sapeurs-pompiers de l’Hérault. Une information infirmée par le préfet de l'Hérault : "On ne peut pas dire que le feu est sous contrôle, ou fixé", a déclaré Marin Lassalle sur BFMTV. Le feu en cours autour de Pouzols-Minervois (Aude) a progressé, attisé par le vent Nord-Ouest et plusieurs foyers se sont réactivés. À Rognac et Lançon-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, les flammes ont ravagé 275 hectares, le feu est également fixé. Un incendie est aussi en cours entre Sainte-Marie-la-Mer et Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Trois campings sont en cours d'évacuation révèle Actu Perpignan.

. Celui parti autour d'Oupia, dans l'Hérault, avant de gagner l'Aude a déjà parcouru entre 900 et 1 000 hectares et est fixé d'après le chef d’état-major des sapeurs-pompiers de l’Hérault. Une information infirmée par le préfet de l'Hérault : "On ne peut pas dire que le feu est sous contrôle, ou fixé", a déclaré Marin Lassalle sur BFMTV. Le feu en cours autour de Pouzols-Minervois (Aude) a progressé, attisé par le vent Nord-Ouest et plusieurs foyers se sont réactivés. À Rognac et Lançon-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, les flammes ont ravagé 275 hectares, le feu est également fixé. Un incendie est aussi en cours entre Sainte-Marie-la-Mer et Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Trois campings sont en cours d'évacuation révèle Actu Perpignan. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, met en avant ce jeudi "l’engagement et le professionnalisme" des près de 1 200 sapeurs-pompiers "mobilisés simultanément sur les trois feux" des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et de l'Aude. Au total, 3 050 évacuations ont eu lieu, selon les calculs de TF1 Info. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lui, est arrivé à l'Etat-major interministériel de zone dans le 10e arrondissement de Marseille, où il va tenir une réunion de crise sur la canicule et les incendies.

En direct

16:19 - Nouveau départ de feu près de Narbonne (Aude) Un nouveau départ de feu est signalé près de Narbonne, dans le secteur de Lunes ce jeudi après-midi. "Le feu de Narbonne route de Lunes prend rapidement de l’importance, plusieurs domaines sont menacés", écrit sur Facebook Météo Languedoc Roussillon. 16:10 - Un feu de végétation en cours dans le Gard Les Sapeurs-pompiers du Gard luttent actuellement contre un "feu de végétation important à Roquemaure en bordure d’autoroute A9", indiquent-ils sur le réseau social X. Les pompiers du Gard vont "bénéficier du renfort des sapeurs pompiers du Vaucluse" et "l'hélicoptère bombardier d'eau effectue des largages", apprend-on. 16:00 - Les incendies redoutés dans l'ouest de la France ce week-end Les prévisions pour le reste de la semaine concernant les incendies n'ont rien de rassurant. Le modèle ECMWF prévoit un risque d'incendies qui pourrait toucher l'ouest de la France pour le week-end. "Le mistral et la tramontane seront toujours présents, moins forts, mais suffisants pour que le danger de la météo des forêts soit a minima élevée et possiblement très élevée sur certains départements", précise Météo-France. LIRE PLUS

En savoir plus :

Depuis lundi, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Mercredi, le danger s'est renforcé avec le vent qui souffle fort et plusieurs feux se sont déclarés dans le sud de la France. Les rafales pouvaient atteindre 70 à 80 km/h, voire 100 km/h dans les secteurs les plus exposés. Mistral et tramontane se conjuguent à la sécheresse et à l'assèchement de la végétation. Certaines villes n'ont aussi pas vu de pluie depuis des semaines.

Six départements restent en vigilance rouge, soit le niveau d'alerte maximal, jeudi 2 juillet : les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône sont concernés. Ce niveau correspond à des "conditions météorologiques qui rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales". Les premières vigilances rouges de l'année ont été déclenchées en pleine canicule la semaine dernière, mais ne concernaient que deux départements.

Les fortes chaleurs des derniers jours sont un facteur aggravant. Dans ces départements, il fait, en plus, encore très chaud avec notamment jusqu'à 34 degrés à Montpellier et Marseille. L'Ardèche, la Drôme, le Var, mais aussi la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron sont, pour leur part, placés en vigilance orange jeudi. Ces alertes sont établies à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, mais n'informent pas sur les incendies en cours.

Une poursuite des feux de forêt ce week-end ?

Vendredi sera encore une journée à risque avec les mêmes départements en vigilance rouge. Le Tarn et la Haute-Garonne devraient en revanche repasser en vigilance jaune. Le modèle ECMWF prévoit un risque d'incendies qui pourrait continuer en fin de semaine, voire toucher l'ouest de la France pour le week-end. Malgré des rafales moins fortes, les températures devraient repartir à la hausse et toujours sans pluie. "Ce week-end, le mistral et la tramontane seront toujours présents, moins forts, mais suffisants pour que le danger de la météo des forêts soit a minima élevée et possiblement très élevée sur certains départements", précise, pour sa part, Météo-France.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement. Huit massifs forestiers du Vaucluse étaient, par exemple, interdits d'accès ce mercredi tout comme quatre dans le Var. Dans l'Aude, les balades en forêt sont très fortement déconseillées ces prochains jours et les travaux mécaniques des particuliers sont interdits entre 10 h et 22 h. Pour connaître le détail, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée.