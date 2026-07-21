Incendies en France : les feux fixés, mais pas éteints en Corse et dans le Var... La situation en direct

D'importants incendies ont été fixés en Corse et dans le Var après avoir brûlé des centaines d'hectares, mais le risque de feux de forêt restent élevé dans une trentaine de départements ce mardi 21 juillet.

L'essentiel :

36 départements sont placés en alerte pour les feux de forêt par Météo-France, mardi 21 juillet, dont en vigilance rouge pour un risque "très élevé" : l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Var et le Vaucluse. Mercredi, la situation s'améliorera un peu, même si 18 départements seront toujours en risque "élevé".

sont placés en alerte pour les feux de forêt par Météo-France, mardi 21 juillet, dont en vigilance rouge pour un risque "très élevé" : l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Var et le Vaucluse. Mercredi, la situation s'améliorera un peu, même si 18 départements seront toujours en risque "élevé". En Haute-Corse , les deux feux, déclenchés par la foudre le 12 juillet, ont été "circonscrits", a annoncé la préfecture lundi soir. En une semaine, 352 hectares ont brûlé à Albertacce et 180 hectares à Corte. 250 personnels étaient déployés sur les lieux pour lutter contre les flammes, épaulés par d’importants moyens aériens : Dragon 2B, Morane 2A, hélicoptères PUMA et avion DASH, indique ICI RCFM.

, les deux feux, déclenchés par la foudre le 12 juillet, ont été "circonscrits", a annoncé la préfecture lundi soir. En une semaine, 352 hectares ont brûlé à Albertacce et 180 hectares à Corte. 250 personnels étaient déployés sur les lieux pour lutter contre les flammes, épaulés par d’importants moyens aériens : Dragon 2B, Morane 2A, hélicoptères PUMA et avion DASH, indique ICI RCFM. Dans le Var , le feu de forêt, qui s'est déclaré à Taradeau en milieu d'après-midi dimanche, a officiellement été fixé lundi en début de soirée, a annoncé la préfecture. Malgré tout, 350 pompiers restaient mobilisés lundi soir. Plus de 200 hectares ont brûlé, ainsi que 10 maisons.

, le feu de forêt, qui s'est déclaré à Taradeau en milieu d'après-midi dimanche, a officiellement été fixé lundi en début de soirée, a annoncé la préfecture. Malgré tout, 350 pompiers restaient mobilisés lundi soir. Plus de 200 hectares ont brûlé, ainsi que 10 maisons. À Nantes , un incendie s'est déclaré dans un "bidonville". Très vite, le feu s'est propagé et des maisons voisines ont dû être évacuées. La préfecture a annoncé que l'incendie avait été fixé en fin de soirée. Aucune victime n'est à déplorer.

, un incendie s'est déclaré dans un "bidonville". Très vite, le feu s'est propagé et des maisons voisines ont dû être évacuées. La préfecture a annoncé que l'incendie avait été fixé en fin de soirée. Aucune victime n'est à déplorer. À Fontainebleau, le feu couve toujours. L'incendie qui a ravagé un dixième de la forêt royale n'est "toujours pas éteint" et "les pompiers luttent encore chaque jour contre des reprises de feu", mais ils ne sont "plus que 500 pompiers sur place, alors qu'ils étaient le double la semaine dernière".

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En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.

Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.