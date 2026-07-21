Incendies en France : les feux fixés, mais pas éteints en Corse et dans le Var... La situation en direct
D'importants incendies ont été fixés en Corse et dans le Var après avoir brûlé des centaines d'hectares, mais le risque de feux de forêt restent élevé dans une trentaine de départements ce mardi 21 juillet.
- 36 départements sont placés en alerte pour les feux de forêt par Météo-France, mardi 21 juillet, dont en vigilance rouge pour un risque "très élevé" : l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Var et le Vaucluse. Mercredi, la situation s'améliorera un peu, même si 18 départements seront toujours en risque "élevé".
- En Haute-Corse, les deux feux, déclenchés par la foudre le 12 juillet, ont été "circonscrits", a annoncé la préfecture lundi soir. En une semaine, 352 hectares ont brûlé à Albertacce et 180 hectares à Corte. 250 personnels étaient déployés sur les lieux pour lutter contre les flammes, épaulés par d’importants moyens aériens : Dragon 2B, Morane 2A, hélicoptères PUMA et avion DASH, indique ICI RCFM.
- Dans le Var, le feu de forêt, qui s'est déclaré à Taradeau en milieu d'après-midi dimanche, a officiellement été fixé lundi en début de soirée, a annoncé la préfecture. Malgré tout, 350 pompiers restaient mobilisés lundi soir. Plus de 200 hectares ont brûlé, ainsi que 10 maisons.
- À Nantes, un incendie s'est déclaré dans un "bidonville". Très vite, le feu s'est propagé et des maisons voisines ont dû être évacuées. La préfecture a annoncé que l'incendie avait été fixé en fin de soirée. Aucune victime n'est à déplorer.
- À Fontainebleau, le feu couve toujours. L'incendie qui a ravagé un dixième de la forêt royale n'est "toujours pas éteint" et "les pompiers luttent encore chaque jour contre des reprises de feu", mais ils ne sont "plus que 500 pompiers sur place, alors qu'ils étaient le double la semaine dernière".
09:58 - Un feu en zone escarpé et un hameau évacué dans les Hautes-Alpes
La préfecture des Hautes-Alpes a ordonné l’évacuation d'un hameau de 11 habitants lundi hier en fin de journée après le déclenchement d'un feu de forêt. Une mesure prise par précaution, en raison du risque de chutes de pierres, entre les communes de L’Argentière-la-Bessée et de Freissinières. Le feu s'est déclaré dans une zone montagneuse escarpée et avait déjà parcouru 50 hectares hier à 17 heures. Une quarantaine de pompiers et des moyens aériens sont mobilisés, a indiqué la préfecture.
09:50 - Des bergers et 750 bêtes confinés dans des bergeries en Haute-Corse
Les incendies de Haute-Corse ont atteints plusieurs sentiers de randonnée, mais aussi plusieurs bergeries. Par précaution, sept bergers et près de 750 têtes de bétail ont été confinés dans des bergeries et sont hors de danger indique un communiqué de la préfecture de Haute-Corse.
09:44 - Plus de 500 hectares brûlés en Corse
Les deux incendies en cours en Haute-Corse, depuis qu'ils ont été déclenchés par la foudre le 12 juillet dans des zones de montagne isolées, sont désormais "circonscrits". Mais ils ont parcouru 180 hectares dans le secteur de Corte et 352 hectares dans la commune d’Albertacce selon le bilan dressé par la préfecture hier soir. Une "surveillance active des secteurs sensibles" est maintenue.
20/07/26 - 23:33 - Feu "fixé" à Nantes
FIN DU DIRECT - La préfecture de Loire-Atlantique a annoncé vers 23 heures que l'incendie qui a eu lieu dans un "bidonville" de Nantes était fixé et que les habitants des maisons qui avaient été évacuées aux alentours ont pu regagner leur domicile. "Les personnes résidant dans des habitations précaires détruites par le sinistre" ont en revanche été hébergées dans un gymnase. Aucune victime n'est heureusement à déplorer.
20/07/26 - 22:48 - Un second incendie en cours à Nantes
La préfecture des Pays de la Loire annonce lundi soir qu'une intervention des pompiers est en cours dans les environs de Doulon, à Nantes. Et ce, alors qu'un important incendie s'est déclenché en fin d’après-midi chemin du Moulin des Marais.
20/07/26 - 22:14 - Un important incendie aux Sables-d'Olonne, attisé par le vent
Un incendie s'est déclenché lundi en fin de soirée aux Sables-d'Olonne, relaie Actu.fr. Alors que les pompiers avaient été contactés en urgence vers 19 heures, l'incendie avait un temps semblé maîtrisé. Mais c'était sans compter la présence du vent. Il aura suffit d'une bonne bourrasque pour que le feu se propage de l'autre côté de la RD760. La circulation est de fait affectée dans le secteur.
Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.
Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.