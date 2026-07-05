Incendies en France : sept départements en alerte rouge, incendies dans la Drôme, le Gard et les Pyrénées-Orientales… Ce que l'on sait de cette journée à haut risque

Les incendies continuent de ravager le sud de la France. Sept départements sont placés en vigilance rouge pour les feux de forêt, et les pompiers continuent de se battre contre les flammes dans la Drôme, les Pyrénées-Orientales et le Gard.

L'essentiel :

Sept départements du sud de la France restent placés en vigilance rouge "très élevée" aux feux de forêt ce dimanche 5 juillet 2026 : l’Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, et le Vaucluse. 21 autres départements sont en vigilance orange "risque élevé." Selon Météo-France, le risque de feux de forêt devrait petit à petit se dissiper, puisque l'organisme prévoit une diminution de la vigilance rouge à trois départements dès lundi 6 juillet : la Drôme, le Gard et le Vaucluse.

"très élevée" aux feux de forêt ce dimanche 5 juillet 2026 : l’Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, et le Vaucluse. 21 autres départements sont en vigilance orange "risque élevé." Selon Météo-France, le risque de feux de forêt devrait petit à petit se dissiper, puisque l'organisme prévoit une diminution de la vigilance rouge à trois départements dès lundi 6 juillet : la Drôme, le Gard et le Vaucluse. Plusieurs incendies sont en cours en France . Dans la Drôme, le feu progresse dans la forêt domaniale de Justin, près de Die. Dans les Pyrénées-Orientales, un incendie majeur s'est déclaré samedi 4 juillet dans un massif difficile d'accès, parcourant 930 hectares en une nuit. Les flammes continuent d'évoluer vers Rodès, Ille-sur-Têt et Bouleternère. Dans le Gard : l'incendie qui a débuté samedi à Rochefort-sur-Gard est fixé et les pompiers sécurisent la zone. Deux feux précédemment stoppés ont repris à Saint-Gervais et Milhaud.

. Dans la Drôme, le feu progresse dans la forêt domaniale de Justin, près de Die. Dans les Pyrénées-Orientales, un incendie majeur s'est déclaré samedi 4 juillet dans un massif difficile d'accès, parcourant 930 hectares en une nuit. Les flammes continuent d'évoluer vers Rodès, Ille-sur-Têt et Bouleternère. Dans le Gard : l'incendie qui a débuté samedi à Rochefort-sur-Gard est fixé et les pompiers sécurisent la zone. Deux feux précédemment stoppés ont repris à Saint-Gervais et Milhaud. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, s’est dit "très inquiet" pour la saison des feux, qui a commencé "avec un mois d’avance". Depuis le début de l’été, près de 8 700 hectares ont déjà brûlé en France selon le chiffre donné par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, jeudi 2 juillet lors d'une réunion de crise organisée à Marseille. Il a compté "pratiquement 7 000 départs de feu depuis le début de la saison", des feux "prématurés" qui "arrivent deux à trois semaines en amont des périodes habituelles" et qui "vont nous donner du fil à retordre en matière d'endurance".

En direct

12:47 - "Le feu n'est plus en propagation libre" dans les Pyrénées-Orientales Lueur d'espoir dans les Pyrénées-Orientales : lors d’un point-presse ce dimanche matin, le préfet Pierre Regnault de la Mothe s'est voulu rassurant : "Le feu n'est plus en propagation libre. Il a baissé en intensité". Selon la préfecture, le flanc gauche du sinistre est désormais contenu et la progression a "considérablement ralenti" sur le flanc droit, zone la plus critique. Ce ralentissement est notamment le fruit du travail des Canadairs, qui ont repris leurs rotations dès l'aube. 12:22 - Nouvelles évacuations partielles dans les Pyrénées-Orientales Le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné aux maires de six communes : Casefabre, Saint-Michel-de-Llautes, Boule d’Amont, Caixas, Corbère et Corbère-les-Cabanes, de rassembler les habitants des mas isolés dans les mairies, sans pour autant donner d’ordre d’évacuation générale, selon Ici Occitanie. 12:10 - Cellule de crise et évacuations préventives dans les Pyrénées-Orientales Face à la progression de l'incendie vers les secteurs de Rodès, Ille-sur-Têt et Bouleternère, la préfecture des Pyrénées-Orientales a demandé aux maires de rassembler préventivement les habitants des mas isolés dans les mairies ou salles d'accueil. Selon le Parisien, la cellule de crise a déjà pris en charge environ 70 personnes

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Les rafales peuvent atteindre 70 à 80 km/h, voire localement 100 km/h dans les secteurs les plus exposés. Mistral et tramontane se conjuguent à la sécheresse et à l’assèchement de la végétation. Certaines villes n’ont pas connu de pluie depuis plusieurs semaines.

Six départements restent placés en vigilance rouge "très élevée" aux feux de forêt : l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse. Ce niveau correspond à des "conditions météorologiques qui rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales". Les premières vigilances rouges de l’année avaient été déclenchées la semaine dernière, en pleine canicule.

Les fortes chaleurs restent un facteur aggravant. Météo-France évoque un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Le mistral et la tramontane devraient encore souffler ce week-end, maintenant un danger au moins élevé sur une partie du pourtour méditerranéen.

Une poursuite des feux de forêt ce week-end ?

Samedi sera encore une journée à risque avec les mêmes départements en vigilance rouge. Le Tarn et la Haute-Garonne devraient en revanche repasser en vigilance jaune. Le modèle ECMWF prévoit un risque d'incendies qui pourrait continuer en fin de semaine, voire toucher l'ouest de la France pour le week-end. Malgré des rafales moins fortes, les températures devraient repartir à la hausse et toujours sans pluie. "Ce week-end, le mistral et la tramontane seront toujours présents, moins forts, mais suffisants pour que le danger de la météo des forêts soit a minima élevée et possiblement très élevée sur certains départements", précise, pour sa part, Météo-France. Plusieurs départements prennent également des mesures locales. Dans les Bouches-du-Rhône, l’accès à onze massifs forestiers est interdit ce samedi en raison du risque "très sévère" d’incendie. Dans l’Aude, les balades en forêt restent fortement déconseillées et certains travaux mécaniques sont interdits sur une large partie de la journée.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement. Huit massifs forestiers du Vaucluse étaient, par exemple, interdits d'accès ce mercredi tout comme quatre dans le Var. Dans l'Aude, les balades en forêt sont très fortement déconseillées ces prochains jours et les travaux mécaniques des particuliers sont interdits entre 10 h et 22 h. Pour connaître le détail, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée.