Incendies en France : six départements toujours en alerte rouge, 150 pompiers mobilisés dans l'Aude… Ce que l'on sait de cette journée à haut risque

De nombreux incendies continuent de toucher le sud de la France. Si plusieurs feux ont été fixés, la situation reste préoccupante avec six départements toujours placés en vigilance rouge aux feux de forêt.

L'essentiel :

Six départements du sud de la France restent placés en vigilance rouge "très élevée" aux feux de forêt ce samedi 4 juillet 2026 : l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse.

"très élevée" aux feux de forêt ce samedi 4 juillet 2026 : l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse. Plusieurs incendies sont en cours en France . Dans l’Aude, le feu parti près d’Oupia dans l’Hérault, qui a gagné Pouzols-Minervois, a parcouru plus de 900 hectares. Il est désormais fixé, mais 150 pompiers restent mobilisés ce samedi 4 juillet.

. Dans l’Aude, le feu parti près d’Oupia dans l’Hérault, qui a gagné Pouzols-Minervois, a parcouru plus de 900 hectares. Il est désormais fixé, mais 150 pompiers restent mobilisés ce samedi 4 juillet. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, s’est dit "très inquiet" pour la saison des feux, qui a commencé "avec un mois d’avance". Depuis le début de l’été, près de 8 700 hectares ont déjà brûlé en France selon le chiffre donné par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, jeudi 2 juillet lors d'une réunion de crise organisée à Marseille. Il a compté "pratiquement 7 000 départs de feu depuis le début de la saison", des feux "prématurés" qui "arrivent deux à trois semaines en amont des périodes habituelles" et qui "vont nous donner du fil à retordre en matière d'endurance".

En direct

13:00 - Accès interdit à 11 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône face à un risque d’incendie "très sévère" Le préfet de la région PACA annonce que l’accès, la circulation, la présence et les travaux sont strictement interdits dans onze massifs forestiers des Bouches-du-Rhône en raison d’un risque incendie "très sévère". Cette décision est aussi liée à un mistral avec des rafales pouvant atteindre 65 km/h sur les Alpilles, la Camargue et la Crau. #Canicule | Nouvel épisode caniculaire

Le département des #BouchesduRhone est placé en #vigilancejaune ce samedi 4/07 à 12h ainsi que pour la journée de dimanche 5/07.



La chaleur s'accentue de nouveau progressivement.



Pour vous protéger de la chaleur :

Fermez vos volets pic.twitter.com/noc07f9PhR — Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (@Prefet13) July 4, 2026 12:30 - L’incendie dans la Drôme "globalement sous contrôle", 280 pompiers toujours mobilisés Le village de Die annonce que le feu, qui avait repris hier, est désormais "globalement sous contrôle" après avoir parcouru 115 hectares. Les opérations se poursuivent pour sécuriser le périmètre et éviter toute reprise. Au total, 280 sapeurs-pompiers restent mobilisés, appuyés par trois hélicoptères et un hélicoptère bombardier d’eau attendu en renfort. 12:00 - Météo-France alerte sur des risques "élevés à très élevés" autour de la Méditerranée Dans son dernier bulletin, Météo-France explique que "la sécheresse des sols toujours importante", l'absence de pluie depuis presque deux mois, les fortes chaleurs et une faible humidité favorisent des niveaux de danger de feux de forêts "élevés à très élevés" autour du pourtour méditerranéen. L'institut souligne aussi un renforcement du mistral et de la tramontane depuis mercredi, accentuant encore les risques.

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Les rafales peuvent atteindre 70 à 80 km/h, voire localement 100 km/h dans les secteurs les plus exposés. Mistral et tramontane se conjuguent à la sécheresse et à l’assèchement de la végétation. Certaines villes n’ont pas connu de pluie depuis plusieurs semaines.

Six départements restent placés en vigilance rouge "très élevée" aux feux de forêt : l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse. Ce niveau correspond à des "conditions météorologiques qui rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales". Les premières vigilances rouges de l’année avaient été déclenchées la semaine dernière, en pleine canicule.

Les fortes chaleurs restent un facteur aggravant. Météo-France évoque un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Le mistral et la tramontane devraient encore souffler ce week-end, maintenant un danger au moins élevé sur une partie du pourtour méditerranéen.

Une poursuite des feux de forêt ce week-end ?

Samedi sera encore une journée à risque avec les mêmes départements en vigilance rouge. Le Tarn et la Haute-Garonne devraient en revanche repasser en vigilance jaune. Le modèle ECMWF prévoit un risque d'incendies qui pourrait continuer en fin de semaine, voire toucher l'ouest de la France pour le week-end. Malgré des rafales moins fortes, les températures devraient repartir à la hausse et toujours sans pluie. "Ce week-end, le mistral et la tramontane seront toujours présents, moins forts, mais suffisants pour que le danger de la météo des forêts soit a minima élevée et possiblement très élevée sur certains départements", précise, pour sa part, Météo-France. Plusieurs départements prennent également des mesures locales. Dans les Bouches-du-Rhône, l’accès à onze massifs forestiers est interdit ce samedi en raison du risque "très sévère" d’incendie. Dans l’Aude, les balades en forêt restent fortement déconseillées et certains travaux mécaniques sont interdits sur une large partie de la journée.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement. Huit massifs forestiers du Vaucluse étaient, par exemple, interdits d'accès ce mercredi tout comme quatre dans le Var. Dans l'Aude, les balades en forêt sont très fortement déconseillées ces prochains jours et les travaux mécaniques des particuliers sont interdits entre 10 h et 22 h. Pour connaître le détail, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée.