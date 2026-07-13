Incendies en France : un feu inédit et "très inquiétant" à Fontainebleau, des améliorations dans le Sud

Un incendie d'une ampleur jamais vue en Ile-de-France est en cours à Fontainebleau ce lundi 13 juillet et évolue d'une manière "très inquiétante". D'autres feux sont en cours, notamment dans le Sud de la France mais sont désormais fixés.

L'essentiel :

59 vigilances orange feux de forêts sont activées par Météo-France ce lundi. Un nombre en baisse par rapport aux 70 alertes de dimanche. Cette vigilance signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales" et que "le risque de feux peut être localement très élevé", précise Météo-France.

sont activées par Météo-France ce lundi. Un nombre en baisse par rapport aux 70 alertes de dimanche. Cette vigilance signifie que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales" et que "le risque de feux peut être localement très élevé", précise Météo-France. En Seine-et-Marne , un incendie d'une ampleur "exceptionnelle" s'est déclaré à Fontainebleau dimanche, a déjà brûlé 800 hectares et est encore loin d'être fixé. "Je pense qu'au lever du jour, ce sont les 1 000 hectares qui vont être atteints", a estimé le lieutenant-colonel Franck Maillard sur BFMTV. Près de 400 pompiers sont mobilisés, appuyés par deux avions bombardiers d'eau, des moyens inédits en Ile-de-France. Laurent Nuñez doit se rendre sur place lundi matin.

, un incendie d'une ampleur "exceptionnelle" s'est déclaré à Fontainebleau dimanche, a déjà brûlé 800 hectares et est encore loin d'être fixé. "Je pense qu'au lever du jour, ce sont les 1 000 hectares qui vont être atteints", a estimé le lieutenant-colonel Franck Maillard sur BFMTV. Près de 400 pompiers sont mobilisés, appuyés par deux avions bombardiers d'eau, des moyens inédits en Ile-de-France. Laurent Nuñez doit se rendre sur place lundi matin. Plusieurs autres feux sont toujours en cours en France , notamment en Haute-Garonne vers Saint-Alban, dans la Loire dans le secteur de Farnay ou dans le Loiret à Saint-Cyr-en-Val. Dans le Sud, la situation s'améliore sur les incendies de Die dans le Drôme et de Trévillach dans les Pyrénées-Orientales qui sont fixés. Le premier a parcouru 4 300 hectares et le second près de 5 000 hectares. Les pompiers restent mobilisés sur les deux fronts craignant des reprises de feu.

, notamment en Haute-Garonne vers Saint-Alban, dans la Loire dans le secteur de Farnay ou dans le Loiret à Saint-Cyr-en-Val. Dans le Sud, la situation s'améliore sur les incendies de Die dans le Drôme et de Trévillach dans les Pyrénées-Orientales qui sont fixés. Le premier a parcouru 4 300 hectares et le second près de 5 000 hectares. Les pompiers restent mobilisés sur les deux fronts craignant des reprises de feu. Depuis le début de l'année, près de 25 000 hectares ont brûlé en France pour un peu plus de 8 000 départs de feu indiquait le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises vendredi. Le gouvernement multiplie les appels à la vigilance alors que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. 32 personnes suspectées d’être à l’origine de départs de feu ont d'ailleurs été interpellées dans 22 départements, a annoncé Laurent Nuñez sur X.

En direct

10:04 - A Fontainebleau et ailleurs, "la mobilisation des moyens de l'Etat est totale" face aux incendies "La mobilisation des moyens de l'État est totale" face à l'incendie inédit qui est en cours à Fontainebleau a assuré Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement sur RTL. "On est dans une région où l'on n'a pas l'habitude" de ce type de sinistre rappelle la ministre. "À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels", a-t-elle ajouté rappelant le déploiement de deux Canadair venus de Bordeaux et Nîmes. Maud Bregeon prévient toutefois que "les situations qui sont aujourd'hui exceptionnelles vont devenir de plus en plus ordinaires" et que l''État va devoir déployer "massivement de nouveaux moyens" au fil des années. 09:45 - Un incendie fixé dans les Côtes-d'Armor Un incendie s'est déclaré dimanche soir au cap Fréhel, dans les Côtes d'Armor, indique le Télégramme. Le feu est toujours en cours, mais il est fixé a indiqué le Sdis. Le feu a eu le temps de brûler dix hectares de végétation avant d'être circonscrit grâce à la mobilisation de 100 pompiers. 09:33 - Plus de 1 400 personnes évacuées face à l'incendie de Fontainebleau Face à l'incendie en cours dans la forêt de Fontainebleau, le maire du Vaudoué a décidé d'évacuer la moitié de sa commune, soit 1 000 habitants et touristes. "Certains ont été relogés provisoirement dans les villages alentour, (...) et puis un grand nombre a pu partir chez des amis", explique l'édile Michel Calmy. "Pour les résidences secondaires, ils sont éventuellement repartis dans leurs résidences principales." Le commune d'Achères-la-Forêt a également vu 200 foyers, "soit environ 400 personnes", évacués. Des salles municipales ont été ouvertes pour les accueillir, ainsi que certains évacués des communes voisines. 09:24 - L'incendie de Fontainebleau fixé ce lundi ? L'objectif des pompiers L'incendie de Fontainebleau est d'une "ampleur inédite" a réaffirmé le préfet de Seine-et-Marne au ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Les pompiers ont, eux, expliqué que fixer l'incendie est "vraiment l'objectif de la journée". Mais un autre a fait savoir que l'incendie "durera plusieurs jours voire semaines" avant d'être éteint. Pour traiter un hectare il faut "12 à 18 heures de travail" ont ajouté les soldats du feu. 09:15 - Le ministre de l'Intérieur est sur place Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, est arrivé au poste de commandement des opérations installé en forêt de Fontainebleau, à Achères-la-Forêt en Seine-et-Marne. Il devrait s'exprimer dans quelques instants et faire un rapide point de situation sur l'incendie inédit en cours dans la forêt francilienne. 09:06 - Des conditions météo défavorables à la maîtrise de l'incendie à Fontainebleau L'Incendie de Fontainebleau est encore loin d'être fixé et les conditions météorologiques ne vont pas aider les pompiers ce lundi. Alors qu'il fait 23°C ce matin, la chaleur risque de s'intensifier tout au long de la journée pour atteindre jusqu'à 35°C au plus chaud. En plus de la chaleur, les vents ne sont pas favorables aux soldats du feu. "Le problème c’est la tourbe, ça couve au sol, et les vents qui ne nous sont pas favorables, et qui peuvent à tout moment faire repartir le feu de façon exponentielle", a souligné Vanessa Piel, la maire d'Achères-la-Forêt, sur RMC. 08:47 - Un incendie d'une "ampleur exceptionnelle" à Fontainebleau Un important incendie s'est déclaré dimanche dans la forêt de Fontainebleau, au sud-est de Paris, dimanche et se propage ce lundi. "Le feu qui a démarré en fin de journée a évolué de façon très inquiétante, parce qu'on a rapidement doublé la surface passant de 400 à 800 hectares durant la nuit", a indiqué le lieutenant-colonel Franck Maillard sur BFMTV. Les 1 000 hectares vont être atteints selon le pompier qui indique que "le feu n'est pas encore fixé". Près de 400 pompiers sont mobilisés, ainsi que deux Canadairs venus de Bordeaux et Nîmes. Jamais un tel dispositif n'avait été déployé en Ile-de-France.

En savoir plus :

Depuis plusieurs jours, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Le danger s’est renforcé avec le vent qui souffle fortement et plusieurs incendies se sont déclarés dans le sud de la France. Météo-France signale un contexte de sécheresse des sols, associé à des températures élevées et à une faible humidité. Des conditions très augmentant le risque d'incendie, d'autant plus avec la levée des vents prévue en début de semaine.

Dans de telles conditions et alors que la saison estivale s'annonce particulièrement à risque face aux feux de forêt, le gouvernement appelle les Français à la vigilance soulignant que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement.