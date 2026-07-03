Incendies en France : une quinzaine de feux en cours... Situation critique dans l'Aude et plusieurs départements

Les incendies continuent de se propager ou de se déclarer en France en ce début juillet, particulièrement dans les départements du sud du pays. Si les feux sont fixés dans les Pyrénées-Orientales, ils continuent dans l'Aude où le ministre de l'Intérieur est attendu.

L'essentiel :

Six départements sont placés en vigilance rouge "très élevée" aux feux de forêt dans le sud de la France ce vendredi 3 juillet 2026 : l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse. Cinq autres sont en vigilance orange : l'Allier, l'Ardèche, l'Aveyron, la Drôme et le Var.

"très élevée" aux feux de forêt dans le sud de la France ce vendredi 3 juillet 2026 : l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse. Cinq autres sont en vigilance orange : l'Allier, l'Ardèche, l'Aveyron, la Drôme et le Var. Plusieurs incendies sont en cours en France . Celui parti autour d'Oupia, dans l'Hérault, ayant gagné Pouzols-Minervois dans l'Aude a déjà parcouru entre 900 et 1 000 hectares brûle depuis deux jours. Dans les Pyrénées-Orientales, où 3 000 personnes ont été évacuées, les feux de Canet-en-Roussillon et de Sainte-Marie-la-Mer sont respectivement "fixé" et "circonscrit", mais pas éteint a annoncé la préfecture. Des feux importants se sont aussi déclarés dans le Gard et les Bouches-du-Rhône.

. Celui parti autour d'Oupia, dans l'Hérault, ayant gagné Pouzols-Minervois dans l'Aude a déjà parcouru entre 900 et 1 000 hectares brûle depuis deux jours. Dans les Pyrénées-Orientales, où 3 000 personnes ont été évacuées, les feux de Canet-en-Roussillon et de Sainte-Marie-la-Mer sont respectivement "fixé" et "circonscrit", mais pas éteint a annoncé la préfecture. Des feux importants se sont aussi déclarés dans le Gard et les Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez , doit se rendre dans l'Aude ce vendredi 3 juillet. Hier, il a salué "l’engagement et le professionnalisme" des près de 1 200 sapeurs-pompiers "mobilisés simultanément sur les trois feux" des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et de l'Aude.

, doit se rendre dans l'Aude ce vendredi 3 juillet. Hier, il a salué "l’engagement et le professionnalisme" des près de 1 200 sapeurs-pompiers "mobilisés simultanément sur les trois feux" des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et de l'Aude. Les incendies en France ont déjà brûle 8 700 hectares a annoncé le Premier ministre, Sébastien Lecornu, depuis l'Etat-major interministériel de zone dans le 10e arrondissement de Marseille où il a tenu une réunion de crise jeudi soir. Il a compté "pratiquement 7 000 départs de feu depuis le début de la saison", des feux "prématurés" qui "arrivent deux à trois semaines en amont des périodes habituelles" et qui "vont nous donner du fil à retordre en matière d'endurance".

En direct

09:01 - 14 incendies en cours en France Selon la carte des feux de forêt, 14 incendies sont actuellement en cours en France. La plupart se trouve dans le sud de la France, entre l'Aude et le Gard, mais d'autres se sont déclarées plus haut : à Die dans la Drôme, à Chanteuges en Haute-Loire ou à Talant en Cote-d'Or. 08:42 - Tous les moyes de l'Etat sont "pleinement engagés" contre les incendies Alors que les incendies ont débute de façon "très prématurée" selon les mots du Premier ministre hier, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a assuré ce vendredi matin sur France 2 ce matin que les moyens dont dispose l'État pour lutter contre les incendies sont pleinement engagés : "Il y a 2 000 pompiers mobilisés en ce moment et également les moyens de la sécurité civile, notamment aériens, qui sont déployés sur place." Elle ajoute que le gouvernement sui la situation "heure par heure depuis les premiers jours de la canicule". La ministre reconnaît toutefois que dans une logique d'anticipation des feux de forêt et incendie de l'été, "la question qu'on peut se poser est 'avons-nous besoin de davantage de moyens?'. La réponse est sûrement que oui", a-t-elle répondu dans la foulée. 08:30 - La "situation évolue favorablement" pour la maîtrise du feu de Pouzols-Minervois dans l'Aude Le préfet de l'Aude a fait un nouveau point de situation sur l'incendie en cours depuis deux jours à Pouzols-Minervois qui a déjà brûlé 950 hectares. Ce vendredi matin, "la situation évolue favorablement" indique le communiqué de la préfecture, notamment grâce à des conditions météorologiques plus favorables que la veille. "Le travail conduit au sol toute la nuit a permis de stopper la propagation" du feu, et "quelques foyers résiduels restent sous surveillance", a ajouté la préfecture indiquant que "les lisières sont maîtrisées". Pas moins de 500 sapeurs-pompiers ont été engagés durant la nuit. 08:18 - Le feu de Laçon-Provence maîtrisé et sous surveillance Le feu de Lançon-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, est maîtrisé depuis la fin d'après-midi de jeudi, vers 18 heures, ont annoncé les sapeurs-pompiers. Il avait été fixé plus tôt dans la matinée. 150 soldats du feu sont restés mobilisés dans la nuit de jeudi à vendredi pour surveiller activement les points chauds. Les pompiers interviennent toujours sur l'incendie voisin de Rognac. 08:09 - Laurent Nuñez attendu dans l'Aude ce vendredi Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est attendu dans l'Aude ce vendredi. Le département est en proie à un feu parti de l'Hérault et brûlant désormais à Pouzols-Minervois depuis deux jours. L'incendie a parcouru au moins 900 hectares et n'est toujours pas fixé selon la préfecture. Près de 750 sapeurs-pompiers ont été et sont encore engagés sur le sinistre. 08:05 - Le feu "fixé" à Canet-en-Roussillon et "circonscrit" à Sainte-Marie-la-Mer Il y a du mieux dans les Pyrénées-Orientales. La préfecture a annoncé que l'incendie de Canet-en-Roussillo, qui a ravagé le port hier, est "circonscrit" ce vendredi matin. "Le feu est complètement maîtrisé mais l’accès au pôle nautique reste interdit jusqu’à nouvel ordre", précise la municipalité. Quant au feu de forêt qui s'est déclaré à Sainte-Marie-la-Mer et qui s'est propagé à Canet-en-Roussillon, il est "désormais fixé". 02/07/26 - 23:53 - Dans le Gard, le centre opérationnel département activé FIN DU DIRECT - Alors que le département fait face aux incendies, avec déjà 90 hectares partis en fumée, le préfet, Jérôme Bonet, a activé jeudi soir le Centre opérationnel départemental, à savoir une cellule de crise qui a pour vocation de réunir les pompiers, les représentants de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), du Conseil départemental, les forces de l'ordre et les représentants de Vinci Autoroutes afin de mieux centraliser les informations et coordonner les moyens, relaie Midi Libre. 02/07/26 - 22:55 - À Canet-en-Roussillon, des images particulièrement choquantes Parti entre Sainte-Marie-la-Mer et Canet-en-Rousillon, l'incendie des Pyrénées-Orientales engendre le déploiement d'importants moyens. Après avoir ravagé le camping Le Brasilia et alors que 250 pompiers sont sur le pont et que plus de 1 500 personnes ont dû être évacuées, l'incendie se poursuivait à 22h45, selon ActuPerpignan. Alors que trois campings ont été affectés par les flammes et que le pôle nautique de Canet-en-Roussillon a également fait les frais des flammes, les sapeurs-pompiers se préparaient jeudi soir à passer une nuit compliquée, la tramontane soufflant toujours particulièrement sur le département. Un important #incendie touche le port de #CanetEnRoussillon dans les #PyrénéesOrientales ce jeudi 2 juillet 2026. (webcam @Viewsurf) pic.twitter.com/cxPAxeOdPU — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 2, 2026 L'incendie de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, a provoqué d'importants dégâts



Au total, 30 hectares ont été parcourus par les flammes



1 700 personnes ont dû être évacuées, parfois directement par la mer, pour échapper à la progression de l'incendie et pic.twitter.com/DYLz9BoeQH — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 2, 2026 02/07/26 - 21:58 - Dans le Gard, trois incendies toujours en cours jeudi soir La préfecture du Gard a fait un point à 20h30 sur la situation dans le département. Trois incendies y étaient alors toujours en cours. L'un à Roquemaure. Si l'autoroute A9 était toujours fermée, entre Orange et Remoulins, dans les deux sens, il semblait évoluer positivement. À Saint-Victor-de-Malcap, l'évolution était également positive. En revanche, la préfecture du Gard ne faisait pas de mystère sur la situation à Milhaud : "l'intervention sera de longue durée", prévenait-elle alors que le feu était toujours en cours. Dans le département, pas moins de 300 soldats du feu étaient réquisitionnés, renforcés par des pompiers du Vaucluse ainsi que des sapeurs-pompiers de la Sécurité civile.

En savoir plus :

Depuis lundi, plusieurs départements sont en alerte face au risque de feux de forêt. Mercredi, le danger s'est renforcé avec le vent qui souffle fort et plusieurs feux se sont déclarés dans le sud de la France. Les rafales pouvaient atteindre 70 à 80 km/h, voire 100 km/h dans les secteurs les plus exposés. Mistral et tramontane se conjuguent à la sécheresse et à l'assèchement de la végétation. Certaines villes n'ont aussi pas vu de pluie depuis des semaines.

Plusieurs départements sont en vigilance rouge, soit le niveau d'alerte maximal. Ce niveau correspond à des "conditions météorologiques qui rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales". Les premières vigilances rouges de l'année ont été déclenchées en pleine canicule la semaine dernière, mais ne concernaient que deux départements.

Les fortes chaleurs des derniers jours sont un facteur aggravant. Dans ces départements, il fait, en plus, encore très chaud avec notamment jusqu'à 34 degrés à Montpellier et Marseille. L'Ardèche, la Drôme, le Var, mais aussi la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron sont, pour leur part, placés en vigilance orange jeudi. Ces alertes sont établies à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, mais n'informent pas sur les incendies en cours.

Une poursuite des feux de forêt ce week-end ?

Vendredi sera encore une journée à risque avec les mêmes départements en vigilance rouge. Le Tarn et la Haute-Garonne devraient en revanche repasser en vigilance jaune. Le modèle ECMWF prévoit un risque d'incendies qui pourrait continuer en fin de semaine, voire toucher l'ouest de la France pour le week-end. Malgré des rafales moins fortes, les températures devraient repartir à la hausse et toujours sans pluie. "Ce week-end, le mistral et la tramontane seront toujours présents, moins forts, mais suffisants pour que le danger de la météo des forêts soit a minima élevée et possiblement très élevée sur certains départements", précise, pour sa part, Météo-France.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en pleine nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement. Huit massifs forestiers du Vaucluse étaient, par exemple, interdits d'accès ce mercredi tout comme quatre dans le Var. Dans l'Aude, les balades en forêt sont très fortement déconseillées ces prochains jours et les travaux mécaniques des particuliers sont interdits entre 10 h et 22 h. Pour connaître le détail, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée.