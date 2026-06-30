Incendies en France : vigilance rouge dans ces départements pour feux de forêt, une semaine "compliquée" annoncée

Au vu des conditions météo, le risque d'incendies est maximal. Les feux de forêt pourraient s'intensifier ce mercredi 1er juillet.

Alors que la canicule est terminée, le risque d'incendies de végétation perdure. De nombreux départs de feux ont déjà été observés et de nouveaux sont craints. Lundi 29 juin, un feu s'est déclaré au nord de Montpellier, à Teyran. Il a ravagé cinq hectares. Si aucune habitation n'a été touchée, des animaux ont dû être évacués en urgence.

Ainsi, depuis le début de la semaine, le pourtour méditerranéen est en vigilance orange, soit "risque élevé", face aux feux de forêt. Ce mercredi 1er juillet, la situation devient inquiétante : six départements basculent en vigilance rouge, soit le niveau d'alerte maximale. Ils étaient déjà en niveau d'alerte orange ce mardi 30 juin. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône sont concernés. Ce niveau correspond à des "conditions météorologiques qui rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales". Les premières vigilances rouges de l'année ont été déclenchées en pleine canicule la semaine dernière, mais ne concernaient que deux départements.

Ce niveau d'alerte est lié au vent qui va souffler fort. Les rafales pourraient atteindre 70 à 80 km/h, voire 100 km/h dans les secteurs les plus exposés. Mistral et tramontane se compilent à la sécheresse et à l'assèchement de la végétation. Les fortes chaleurs des derniers jours sont un facteur aggravant. Dans ces départements, il fait, en plus, encore très chaud avec notamment jusqu'à 34 degrés à Montpellier et Marseille. L'Ardèche, la Drôme et le Var sont, pour leur part, placés en vigilance orange pour la journée de mercredi. Ces alertes sont établies à partir des prévisions météorologiques et de l'état de sécheresse de la végétation, mais n'informent pas sur les incendies en cours.

Météo des forêts : niveau de danger très élevé sur le pourtour méditerranéen mercredi 1er juillet.



Laggravation du risque est due au net renforcement du vent, sajoutant à la sécheresse des sols, aux températures élevées et aux humidités basse.



https://t.co/McwufCGXaC pic.twitter.com/iQsksokqqt — Météo-France (@meteofrance) June 29, 2026

Les vents forts devraient perdurer jeudi, mais pourraient s'atténuer en fin de semaine. Le modèle ECMWF prévoit toutefois un risque d'incendies qui pourrait continuer, voire toucher l'ouest de la France. Julien Marion, directeur général de la Sécurité civile, a prévenu sur BFMTV que la saison des feux de forêt s'annonçait "compliquée", en particulier "cette semaine, parce qu'on va avoir un épisode de vents mistral et tramontane dans le Sud, donc le risque feux de forêt va augmenter très nettement". Il a rappelé que 7000 hectares de forêt avaient déjà brûlé depuis le début de l'année, soit plus que l'année dernière sur la même période.

Dans de telles conditions, il faut éviter de faire des barbecues ou d'allumer des feux en plein nature, mais aussi de jeter les mégots de cigarettes par terre. Il est également nécessaire de faire attention lors de la réalisation de travaux pouvant provoquer des étincelles. Face à un feu, il faut alerter le 112, le 18 ou le 114 pour les personnes malentendantes et se mettre en sécurité. Les départements peuvent aussi prendre des mesures localement en limitant, par exemple, l'accès à certains endroits ou en décidant l'interdiction d'y faire des travaux ou des grillades. Pour connaitre le détail, il faut se renseigner sur le site de la préfecture concernée.